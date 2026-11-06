Орловский онколог Лариса Муравина: от одного кабинета до медали Луки Крымского

Фото: Орловский онкологический диспансер

Есть профессии, о которых вспоминают редко – пока беда не постучится в дверь. Онколог, врач, который каждый день встречается с самым страшным диагнозом и при этом не имеет права на усталость, растерянность или равнодушие. Это тяжелый труд: за плечами – годы учебы, за спиной – десятки пациентов, а в голове – постоянный поиск правильного решения. Ведь от него зависит чужая жизнь. И в Орловской области есть человек, который посвятил этому делу более трех десятилетий – и теперь его труд отмечен на самом высоком уровне.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Как отмечают в Орловском онкологическом диспансере, путь заведующей дневным стационаром, химиотерапевта Ларисы Муравиной начался в 1992 году – с крошечного кабинета и одной медсестры. Тогда химиотерапия в регионе была направлением новым и малоизученным. Чтобы провести процедуры, доктору и ее помощнице приходилось обходить с капельницами другие отделения больницы. С тех пор все изменилось до неузнаваемости: сегодня отделение Ларисы Федоровны – это слаженный механизм, работающий в две смены. Минимум 60 пациентов в сутки, около 8 тысяч человек в год – и каждый получает лечение строго по современным стандартам.

За эти годы невероятно усилился и арсенал врачей. Если раньше химиотерапией лечили в основном рак молочной железы, легких и крови, а опухоли желудка или кишечника считались малочувствительными, то сегодня появились современные таргетные и иммунопрепараты, а эффективность лечения при некоторых заболеваниях достигает 99%. За этой высокой наградой – более чем тридцатилетняя история развития противоопухолевой лекарственной терапии в регионе, у истоков которой стояла Лариса Федоровна.

Фото: Орловский онкологический диспансер

ЗНАНИЯ, ИНТУИЦИЯ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ

Этой осенью указом Президента России она была удостоена медали Луки Крымского – за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.

Лариса Федоровна уверена: основа ее профессии – знания и интуиция. Причем интуиция для нее не мистическое шестое чувство, а «опыт, помноженный на знания». Этот внутренний компас, по ее словам, подводит крайне редко. При этом она категорически против «медицины одного врача»: сегодня любой план лечения утверждает консилиум из разных специалистов – химиотерапевта, радиолога, хирурга, – все они смотрят на случай вместе. Единоличных решений больше нет, но индивидуальный, человеческий подход к каждому пациенту остается неизменным.

С высокой наградой Ларису Муравину поздравил родной коллектив Орловского онкологического диспансера. Медаль Луки Крымского – заслуженное признание врача, который начинал с азов, а сегодня руководит отделением, спасающим тысячи жизней с помощью передовых технологий.