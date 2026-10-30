«Хранитель наследия»: культурный код Олега Карпикова

Вручение архиерейской грамоты «В Благословение за усердные труды во славу Русской Православной Церкви».

Для Орловской области таким человеком стал Олег Владимирович Карпиков. Его деятельность - не просто набор благотворительных акций, а целостная система ценностей, которую можно назвать «культурным кодом»: бережное отношение к прошлому, вера в силу искусства и искреннее желание делать добро.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ

История сквера имени Василия Калинникова в Орле и его преображение - яркий пример того, как личная инициатива может изменить общественное пространство. Именно вклад Олега Владимировича Карпикова стал движущей силой, которая превратила территорию запустения в уютное место для отдыха.

До работ сквер выглядел удручающе. Заросшие ели, потрескавшаяся брусчатка, обветшалые скамейки - картина, которая не радовала ни горожан, ни тех, кто отвечал за эту территорию. Особенно тревожным было состояние памятника композитору: его фундамент частично разрушился. А по вечерам ситуация усугублялась: из 18 фонарей исправно работал лишь один. Прогулка через сквер по ночам становилась некомфортной и даже небезопасной.

Все изменилось, когда Олег Карпиков, будучи неравнодушным человеком, прогулялся здесь и увидел эту картину. Он не остался в стороне и предложил оказать помощь. Важно подчеркнуть: хотя сквер формально муниципальный, меценат вложил в благоустройство собственные средства.

Обновление приурочили к 160-летию со дня рождения композитора - для Орла это стало настоящим подарком. После работ сквер действительно «зазвучал вновь» - и в прямом смысле (рядом музыкальная школа, откуда иногда доносится музыка), и в переносном.

Олег Владимирович открыт к идеям: например, во время конкурса «Наследие Орловского края» были задействованы ребята от 4 до 25 лет. Они рисовали объекты культурного наследия (церкви, усадьбы, музеи). А студенты (в частности, с кафедры архитектуры ОГУ им. И. С. Тургенева) предлагали свои проекты по реставрации, реконструированию исторических зданий.

Меценат не только помог финансово в проведении мероприятия, но и лично участвовал в событии: изучал конкурсные работы. Он подчеркнул важность исторических зданий, которые нужно не только сохранять, но и давать им новую жизнь.

Въездная группа в город Болхов.

ЦЕРКВИ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Олег Карпиков поддерживает связь с духовной жизнью Орловщины и не только. В России существуют разные конфессии и религиозные течения: наша страна многонациональна. Но русская культура неразрывно связана с православием. Именно в ней заложены наши традиции и так называемый «культурный код». Олег Карпиков оказал поддержку многим церквям, которые являются памятниками культурного наследия: храму Смоленской иконы Божией Матери помогли с ремонтом, в Троице-Васильевской церкви обновили иконостас, взамен шпиля установили крест, сделали забор. Все строительные и реставрационные работы финансировались из личных средств мецената.

Также была оказана помощь в замене окон храму Архангела Михаила, который находится в городе Малоархангельске Орловской области.

Совсем недавно, 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, митрополит Калужский и Боровский Климент совершил Божественную литургию и чин малого освящения восстанавливающегося храма в честь этого святого. Церковь стоит при главном корпусе бывшей Хлюстинской больницы на улице Никитина в Калуге - впервые за многие годы здесь прошла литургия.

По окончании богослужения владыка вручил награды. Среди отмеченных - Олег Владимирович Карпиков. Он был удостоен архиерейской грамоты «в благословение за понесенные усердные труды во славу Русской Православной Церкви». Важно отметить, что Олег Карпиков - наш, орловский предприниматель и меценат, а не представитель калужской администрации. Но его помощь в деле сохранения этого исторического и духовного памятника была заметной и получила официальное признание.

Архиерейская грамота - поощрение уровня епархии. Согласно Положению о наградах Русской Православной Церкви, общецерковные награды выстраиваются в определенную последовательность: архиерейская грамота, общецерковные медали и ордена. Вручают их Патриарх, епархиальные и викарные архиереи, а также уполномоченные лица.

Сквер Калинникова до ремонта.

ХРАМ, КОТОРОМУ ПОМОГАЮТ

Александро-Невский храм был построен и освящен в октябре 1809 года как часть крупного благотворительного комплекса, созданного на средства калужского дворянина Антона Хлюстина. После революции 1917-го его закрыли, помещения переоборудовали под лечебные нужды, а в 2018-м бывший аптекарский корпус передали Калужской епархии. Возрождением святыни занимались в том числе ветераны СВО и волонтеры. Сегодня главный (церковный) корпус с храмом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

По данным областного заксобрания, при храме планируют создать центр реабилитации для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, гуманитарный склад, службы психологической помощи, прокат медицинского оборудования, а также общество православных врачей и психологов и проекты в поддержку семьи, материнства и детства.

- Для меня важно и почетно было помочь храму, который является объектом культурного наследия. Эта помощь предназначена для многих верующих людей. Очень значимо, что при храме будет создаваться реабилитационный центр для участников СВО, для ветеранов боевых действий и их семей - это и о них, конечно, забота, - констатирует Олег Владимирович.

Нужно отметить, что меценат регулярно оказывает гуманитарную поддержку бойцам СВО. Олег Карпиков не ограничивается перечислениями средств: он лично принимал участие в доставке грузов.

В епархии родного Орловского края его помощь и поддержка также оценены по достоинству. За подписью митрополита Орловского и Болховского Тихона меценату были вручены архиерейская грамота «В Благословение за усердные труды во славу Русской Православной Церкви» и медали I, II и III степени преподобного священномученика Кукши, то есть Олег Карпиков является полным кавалером этой награды. Важно уточнить, что она была учреждена по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Орловско-Ливенской епархии.

Кроме того, Олегу Владимировичу было вручено Благодарственное письмо от Свято-Троице-Васильевского храма г. Орла за бескорыстную помощь на протяжении многих лет в восстановлении Свято-Троице-Васильевского храма, который является памятником архитектуры XVIII века.

А также Благодарность от Духовно-православного центра «Вятский Посад» за неравнодушное отношение и оказанную поддержку.

Сквер Калинникова после ремонта.

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ В ИСКУССТВО

Один из самых заметных проектов - создание в Орле публичной художественной галереи. Олег Карпиков собрал коллекцию, в которой доминируют работы орловских мастеров: Виктора Лупачева, Николая Жатова, Ольги Давыдовой, Николая Силаева, Ольги Сорокиной, Владимира Ухина, Гиви Калмахелидзе, Галины Дрей, Александра Никитина, Андрея Курнакова, Василия Карева, Александра Кузнецова, Дмитрия Ревякина и других. Важно, что галерея бесплатная: это делает искусство доступным для всех жителей города.

Меценат не просто хранит полотна: он активно взаимодействует с авторами, иногда предлагая доработать отдельные элементы картин, и постоянно обновляет экспозицию. Для него галерея - «живой организм», который отражает и настроение времени, и вдохновение творцов. Он также помогает юным дарованиям: например, организовал для воспитанников Троснянской школы искусств выезд на пленэр в Тверскую область, на Академическую дачу имени Ильи Репина.

За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность Олег Карпиков удостоен следующих наград культурной сферы.

Благодарность I Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса имени Гладковых - за проявление гуманизма, чуткости, внимания, содействующих развитию русской культуры! И за благородные усилия по оказанию помощи в проведении этого мероприятия.

Благодарность БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина - за оказание спонсорской помощи в приобретении ценных подарков для победителей Областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель».

Почетная грамота от Орловского военно-исторического музея - за неравнодушие и бескорыстную помощь Музею воинской славы Орловской области, личный вклад в дело сохранения военной истории и патриотического воспитания граждан и в связи с 30-летием Военно-исторического музея.

Почетная грамота Департамента культуры Орловской области - за большой вклад в развитие культуры региона.

Почетная грамота Союза художников - за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в сохранение и приумножение духовных ценностей, исторических традиций и культурного наследия Орла и области.

Почетная грамота Союза театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество, орловское региональное отделение) - за активную помощь театральному сообществу.

Поздравительный адрес от Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева - от музея Тургенева, дома-музея Лескова, музея Бунина, дома Леонида Андреева, музея писателей-орловцев, дома Т. Н. Грановского - за большой вклад в культурное развитие литературной столицы России.

Почетная грамота Орловского отделения ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) - за вклад в сохранение историко-культурного наследия Орловщины (за подписью краеведа Виктора Ливцова).

Благодарность управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области - за благотворительную деятельность, направленную на восстановление и сохранение объектов культурного наследия региона.

Олег Карпиков является победителем ежегодного городского конкурса «Лицо города» в номинации «Щедрое сердце».

Развитие патриотического проекта «Мы помним! Мы гордимся!» очень важно для региона. Он включает в себя благоустройство братских захоронений, установку освещения огней памяти и звукового оборудования на мемориалах. Уже благоустроено более полутора десятков братских захоронений в четырех районах области.

Троснянский район: Рождественское, Муравль, Чернь, Студенок, Нижнее Муханово, Свапские Дворы.

Глазуновский район: Красная Слободка, Сабурово, Панская, Культурная Посадка, Новополево, Техникумовский.

Малоархангельский район: Протасово (более 4000 солдат - одна из крупнейших братских могил региона), Репьевка (около 200 бойцов), с. Дубовик, Губкино.

Болховский район: Гнездилово, Середичи, Близненские Дворы, Хутор, захоронение на въезде в город Болхов по ул. Маяковского. Масштабная реконструкция Кривцовского мемориала - одного из крупнейших воинских мемориалов России, где захоронено более 25 тысяч воинов.

Въездная группа в город Болхов также была благоустроена: над объектами архитектурного ансамбля установлены консольные светильники на солнечных батареях.

Отдельный социальный проект - «Свет заботы и внимания», в рамках которого в Троснянском районе были установлены светодиодные консольные светильники на солнечных батареях в населенных пунктах, десятилетиями живших без освещения. Данный проект не ограничивается одним муниципалитетом: в частности, в Болховском районе село Середичи также освещено.

Облагораживание общественного пространства, инициированное Олегом Карпиковым, играет ключевую роль в улучшении качества жизни людей. Благодаря его усилиям и личным вложенным средствам благоустраиваются комфортные зоны отдыха, скверы, памятные места и места славы, которые способствуют социальной активности и взаимодействию жителей регио-на. Это не только повышает эстетическую привлекательность района или города, но и формирует благоприятную среду для воспитания подрастающего поколения.

Олег Карпиков через благоустройство общественных пространств решает сразу несколько важных задач - это социальная помощь людям и сохранение исторической памяти, культурного кода нашего народа. Его проекты не просто улучшают инфраструктуру - они дают ощущение заботы о земляках и подчеркивают ценность истории родного края.

Если попытаться сформулировать его общий принцип, то это соединение личной инициативы с общественной пользой. Олег Владимирович не просто тратит средства, он вкладывает время, знания, ищет единомышленников. Его девиз, размещенный над входом в галерею («Со временем взгляды и представления меняются, но и многое остается постоянным и вечным!»), хорошо отражает суть: ценить то, что создано раньше, и одновременно создавать условия для нового.

В заключение хотелось бы отметить: в добрых делах Олега Карпикова соединяются прошлое, настоящее и будущее. Храмы хранят память, художники создают новое, социальные проекты помогают здесь и сейчас. Его культурный код - это умение видеть целое в деталях и делать добро не эпизодом, а образом жизни. И именно такая целостность делает его вклад по-настоящему значимым как для региона, так и для всей страны.

Полина Новикова