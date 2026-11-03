Учителя из орловской глубинки восхитились галереей мецената Олега Карпикова

Учителя и работники школы из орловской глубинки посетили частную открытую галерею мецената, почетного гражданина Троснянского, Болховского и Хотынецкого районов Орловской области Олега Карпикова. Педагоги Никольской школы Троснянского района приехали в Орел на комфортабельном автобусе, организованном самим меценатом, и были восхищены живописью и обстановкой в картинной галерее. Сейчас в вернисаже проходит персональная выставка картин известного орловского живописца Николая Жатова. Пятнадцать пейзажей собрались в уютных стенах галереи, где особое освещение, музыка, специальные кресла, установленный камин и оформление полотен придают просмотру живописи особый шарм и погружают в размышления.
ЭКСПОЗИЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ
На выставке представлены картины начиная с 2009 года - именно тогда началось сотрудничество художника Николая Жатова с коллекционером Олегом Карпиковым. По словам Николая Жатова, некоторые работы, представленные на этой выставке, закончены полгода назад, а на написание каждой картины уходит разное количество времени.
- Здесь можно увидеть триптих «Окраина», который писался около 12 лет. Начиналось все с центральной части, а потом я решил расширить картину. Эти произведения собирательные: когда пишешь, со временем уходишь от первичной задумки. После уже начинаешь думать, как сделать так, чтобы работа максимально воздействовала на зрителя, - сказал художник Николай Жатов.
Он также отметил, что последнее время работает во многих направлениях, но здесь представлен реализм.
- До 2009 года я не писал большие работы. Уже после знакомства с Олегом Владимировичем по его предложению я решил взяться за большой размер. Это значительно отличается от маленьких размеров: если для небольшой картины хватает пары мазков, чтобы заполнить холст, то в крупном размере нужно разрабатывать мазок, - подчеркнул живописец.
Кроме того, по его признанию, когда пишешь картину долго, появляются более глубокие мысли.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ МАСШТАБНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Гости из сельской школы, как только зашли в залы, были восхищены галереей, ее атмосферой и обстановкой. Олег Карпиков взял приветственное слово и рассказал собравшимся об устройстве галереи в Орле. По его словам, картинная галерея образовалась в 2020 году, а до этого момента он уже лет 25 приобретал работы художников - в основном орловских. Есть в коллекции и картины художницы из Ярославля, и работы из Брянска. Коллекция поражает своими масштабами - количество полотен в галерее уже перевалило за тысячу.
Как отметил Олег Карпиков, сейчас в двух залах представлены картины орловского художника, члена Союза художников России Николая Владимировича Жатова, чьи работы выставляются здесь не первый раз.
- В этот раз мы подобрали особенные работы, с которыми можно долго проводить время. В картинной галерее представлены различные жанры: пейзаж, натюрморт, акварель, офорты, графика. Выставляются орловские художники Курнаков, Калмахеридзе, Душечкина, Давыдова, Сорокина, Жатов, Кузнецов, Никитин, Ревякин, Силаев. Экспозиция у нас меняется в среднем раз в полтора-три месяца по моему душевному состоянию, - рассказал меценат.
Как признался орловский коллекционер, это далеко не все картины Николая Жатова, которые есть у него в собрании. Для гостей галереи был приготовлен фуршет из напитков и сладкого стола, а в залах царила дружелюбная и позитивная атмосфера.
ГОСТИ ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
За благотворительную помощь Никольской школе Олег Карпиков был награжден благодарственным письмом.
Директор Елена Ченская рассказала, что на протяжении нескольких лет Олег Владимирович помогает школе и на уровне всего Троснянского района предлагает образовательным учреждениям участвовать в своих благотворительных акциях.
- Мы не отказываемся, потому что эти акции направлены на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и на другие добрые дела. Здесь все работники Никольской школы - педагоги и техперсонал, пожелавшие по предложению Олега Владимировича посетить картинную галерею.
В сентябре Олегу Карпикову был вручен наградной знак муниципального образования Троснянский район «За вклад в развитие Троснянского района» № 001.
- Давно знаю Олега Владимировича и считаю: эту награду он получил заслуженно и звание почетного гражданина носит достойно. Многое он делает для всестороннего развития детей, - сказала Елена Ивановна.
Младший воспитатель дошкольной группы Валентина Фролова заметила, что в такие места, как галерея, они ходят не так уж часто.
- Елена Ивановна нас организовала, и мы приехали сюда. Все очень красиво, слов даже нет, - поделилась младший воспитатель дошкольной группы Валентина Фролова.
Охранник Раиса Кинчак поблагодарила за гостеприимство и отметила, что здорово иметь возможность поговорить с самим художником. Воспитатель детского сада Клара Кумачева рассказала, что в учреждении сделали выходной, так как появилась возможность поехать в Орел культурно отдохнуть и приобщиться к прекрасному.
- Мы живем в деревне, и природа рядом с нами, но мы все время куда-то несемся, бегаем, ее не замечаем. И здесь можно посмотреть на нашу русскую природу по-другому, - поделилась своими размышлениями гостья выставки.
Охранник Леонид Липатов поблагодарил Олега Владимировича за создание такого пространства.
- Очень все красиво и уютно. Очень хорошо написаны картины, за что спасибо художнику, все по-настоящему. Особенно когда смотришь издалека, - сказал работник образовательного учреждения.
Учитель математики Зоя Жидкова призналась, что обожает красоту, поэтому, как только они вошли в залы галереи, ее все поразило.
- Ощущения просто превосходные. Как в этом году осень благодатная, так и здесь представлены в основном осенние пейзажи. Особенно восхищает передача цвета, - отметила математик.
Еще одна гостья - Галина Каменская, как и ее сестра Зоя Жидкова, работала в родной школе учителем математики. Ее стаж работы 45 лет, сейчас женщина на заслуженном отдыхе. Она призналась, что в картинные галереи ходит всегда с удовольствием, потому что люди многого не видят из того, что вокруг них.
- Когда ты смотришь на эти картины, как эту настоящую красоту показали художники, приходишь в восхищение. Здесь представлена в основном осень. И она шикарная: и закаты, и хлебное поле, и лес, и вода. Настолько красивые краски и сочетание цветов - это просто завораживает. Поэтому я очень рада, что побывала здесь, - поведала Галина Николаевна.
Школьный повар Галина Куркина отметила, что им все понравилось - очень душевно и по-домашнему.
- Как в детстве побывали. А та картина, которая с бабушкой, - прямо разреветься охота. Работаю поваром в Никольской школе и рада, что есть такая возможность просвещаться, - подчеркнула посетительница.
Учитель иностранного языка Елена Каноныхина призналась, что они, живя в деревне, порой на такую красоту не обращают внимания, все кажется обыденным.
- Но когда ты смотришь на картины, то видишь все это очарование - темного, штормового неба, красоту воды, ветра, пейзажа, нашей простой деревни. Для нас, учителей, это отдушина после повседневной напряженной работы, - сказала педагог.
Свое восхищение гости галереи решили оставить в книге отзывов, расположенной здесь же в одном из залов. Для того чтобы написать светлые пожелания, выстроилась целая очередь.
Прийти в галерею Олега Карпикова можно абсолютно бесплатно. Орловцы и гости Орла могут лицезреть картины известных художников с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00. Двери галереи открыты для всех ценителей живописи по адресу: улица Колхозная, 11, к. 4, 3-й этаж.
Прийти в галерею Олега Карпикова можно абсолютно бесплатно. Орловцы и гости Орла могут лицезреть картины известных художников с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00. Двери галереи открыты для всех ценителей живописи по адресу: улица Колхозная, 11, к. 4, 3-й этаж.
Елена Зябкина