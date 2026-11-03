Учителя из орловской глубинки восхитились галереей мецената Олега Карпикова

С 2009 года началось сотрудничество художника Николая Жатова с коллекционером Олегом Карпиковым

Учителя и работники школы из орловской глубинки посетили частную открытую галерею мецената, почетного гражданина Троснянского, Болховского и Хотынецкого районов Орловской области Олега Карпикова. Педагоги Никольской школы Троснянского района приехали в Орел на комфортабельном автобусе, организованном самим меценатом, и были восхищены живописью и обстановкой в картинной галерее. Сейчас в вернисаже проходит персональная выставка картин известного орловского живописца Николая Жатова. Пятнадцать пейзажей собрались в уютных стенах галереи, где особое освещение, музыка, специальные кресла, установленный камин и оформление полотен придают просмотру живописи особый шарм и погружают в размышления.

ЭКСПОЗИЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

На выставке представлены картины начиная с 2009 года - именно тогда началось сотрудничество художника Николая Жатова с коллекционером Олегом Карпиковым. По словам Николая Жатова, некоторые работы, представленные на этой выставке, закончены полгода назад, а на написание каждой картины уходит разное количество времени.

- Здесь можно увидеть триптих «Окраина», который писался около 12 лет. Начиналось все с центральной части, а потом я решил расширить картину. Эти произведения собирательные: когда пишешь, со временем уходишь от первичной задумки. После уже начинаешь думать, как сделать так, чтобы работа максимально воздействовала на зрителя, - сказал художник Николай Жатов.

Он также отметил, что последнее время работает во многих направлениях, но здесь представлен реализм.

- До 2009 года я не писал большие работы. Уже после знакомства с Олегом Владимировичем по его предложению я решил взяться за большой размер. Это значительно отличается от маленьких размеров: если для небольшой картины хватает пары мазков, чтобы заполнить холст, то в крупном размере нужно разрабатывать мазок, - подчеркнул живописец.

Кроме того, по его признанию, когда пишешь картину долго, появляются более глубокие мысли.

Гости из сельской школы были восхищены галереей, ее атмосферой и обстановкой

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ МАСШТАБНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Гости из сельской школы, как только зашли в залы, были восхищены галереей, ее атмосферой и обстановкой. Олег Карпиков взял приветственное слово и рассказал собравшимся об устройстве галереи в Орле. По его словам, картинная галерея образовалась в 2020 году, а до этого момента он уже лет 25 приобретал работы художников - в основном орловских. Есть в коллекции и картины художницы из Ярославля, и работы из Брянска. Коллекция поражает своими масштабами - количество полотен в галерее уже перевалило за тысячу.

Как отметил Олег Карпиков, сейчас в двух залах представлены картины орловского художника, члена Союза художников России Николая Владимировича Жатова, чьи работы выставляются здесь не первый раз.

- В этот раз мы подобрали особенные работы, с которыми можно долго проводить время. В картинной галерее представлены различные жанры: пейзаж, натюрморт, акварель, офорты, графика. Выставляются орловские художники Курнаков, Калмахеридзе, Душечкина, Давыдова, Сорокина, Жатов, Кузнецов, Никитин, Ревякин, Силаев. Экспозиция у нас меняется в среднем раз в полтора-три месяца по моему душевному состоянию, - рассказал меценат.

Как признался орловский коллекционер, это далеко не все картины Николая Жатова, которые есть у него в собрании. Для гостей галереи был приготовлен фуршет из напитков и сладкого стола, а в залах царила дружелюбная и позитивная атмосфера.

Свое восхищение гости галереи решили оставить в книге отзывов, расположенной здесь же в одном из залов

ГОСТИ ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

За благотворительную помощь Никольской школе Олег Карпиков был награжден благодарственным письмом.

Директор Елена Ченская рассказала, что на протяжении нескольких лет Олег Владимирович помогает школе и на уровне всего Троснянского района предлагает образовательным учреждениям участвовать в своих благотворительных акциях.

- Мы не отказываемся, потому что эти акции направлены на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и на другие добрые дела. Здесь все работники Никольской школы - педагоги и техперсонал, пожелавшие по предложению Олега Владимировича посетить картинную галерею.

В сентябре Олегу Карпикову был вручен наградной знак муниципального образования Троснянский район «За вклад в развитие Троснянского района» № 001.

- Давно знаю Олега Владимировича и считаю: эту награду он получил заслуженно и звание почетного гражданина носит достойно. Многое он делает для всестороннего развития детей, - сказала Елена Ивановна.

Младший воспитатель дошкольной группы Валентина Фролова заметила, что в такие места, как галерея, они ходят не так уж часто.

- Елена Ивановна нас организовала, и мы приехали сюда. Все очень красиво, слов даже нет, - поделилась младший воспитатель дошкольной группы Валентина Фролова.

Охранник Раиса Кинчак поблагодарила за гостеприимство и отметила, что здорово иметь возможность поговорить с самим художником. Воспитатель детского сада Клара Кумачева рассказала, что в учреждении сделали выходной, так как появилась возможность поехать в Орел культурно отдохнуть и приобщиться к прекрасному.

- Мы живем в деревне, и природа рядом с нами, но мы все время куда-то несемся, бегаем, ее не замечаем. И здесь можно посмотреть на нашу русскую природу по-другому, - поделилась своими размышлениями гостья выставки.

Охранник Леонид Липатов поблагодарил Олега Владимировича за создание такого пространства.

- Очень все красиво и уютно. Очень хорошо написаны картины, за что спасибо художнику, все по-настоящему. Особенно когда смотришь издалека, - сказал работник образовательного учреждения.

Учитель математики Зоя Жидкова призналась, что обожает красоту, поэтому, как только они вошли в залы галереи, ее все поразило.

- Ощущения просто превосходные. Как в этом году осень благодатная, так и здесь представлены в основном осенние пейзажи. Особенно восхищает передача цвета, - отметила математик.

Еще одна гостья - Галина Каменская, как и ее сестра Зоя Жидкова, работала в родной школе учителем математики. Ее стаж работы 45 лет, сейчас женщина на заслуженном отдыхе. Она призналась, что в картинные галереи ходит всегда с удовольствием, потому что люди многого не видят из того, что вокруг них.

- Когда ты смотришь на эти картины, как эту настоящую красоту показали художники, приходишь в восхищение. Здесь представлена в основном осень. И она шикарная: и закаты, и хлебное поле, и лес, и вода. Настолько красивые краски и сочетание цветов - это просто завораживает. Поэтому я очень рада, что побывала здесь, - поведала Галина Николаевна.

Школьный повар Галина Куркина отметила, что им все понравилось - очень душевно и по-домашнему.

- Как в детстве побывали. А та картина, которая с бабушкой, - прямо разреветься охота. Работаю поваром в Никольской школе и рада, что есть такая возможность просвещаться, - подчеркнула посетительница.

Учитель иностранного языка Елена Каноныхина призналась, что они, живя в деревне, порой на такую красоту не обращают внимания, все кажется обыденным.

- Но когда ты смотришь на картины, то видишь все это очарование - темного, штормового неба, красоту воды, ветра, пейзажа, нашей простой деревни. Для нас, учителей, это отдушина после повседневной напряженной работы, - сказала педагог.

Свое восхищение гости галереи решили оставить в книге отзывов, расположенной здесь же в одном из залов. Для того чтобы написать светлые пожелания, выстроилась целая очередь.

Учителя из орловской глубинки восхитились галереей мецената Олега Карпикова Прийти в галерею Олега Карпикова можно абсолютно бесплатно. Орловцы и гости Орла могут лицезреть картины известных художников с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00. Двери галереи открыты для всех ценителей живописи по адресу: улица Колхозная, 11, к. 4, 3-й этаж.

Прийти в галерею Олега Карпикова можно абсолютно бесплатно. Орловцы и гости Орла могут лицезреть картины известных художников с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00. Двери галереи открыты для всех ценителей живописи по адресу: улица Колхозная, 11, к. 4, 3-й этаж.

Елена Зябкина