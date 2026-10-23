Все экстренные службы заняты в ликвидации последствий удара. Фото: канал Андрея Клычкова

Шесть часов вечера, на крупном предприятии в Орле закончилась рабочая смена. После работы люди спешили домой, к семьям, как раз выходили через проходную... И именно в этот момент враг решил нанести вероломный удар по гражданской инфраструктуре. Рассказываем, что известно на данный момент про ракетный удар ВСУ по предприятию в Орле 23 октября 2026 года.

Ракетный удар ВСУ по предприятию в Орле 23 октября 2026 года: что произошло

О том, что объявлена ракетная опасность, стало известно еще в пять часов. Сирены звучали во всей Орловской области.

- Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, - предупреждал губернатор региона Андрей Клычков.

Отбой объявили в 18.12. И уже через несколько минут стало известно - увы, не все направленные на регион ракеты врага удалось уничтожить.

Ракетный удар ВСУ был нанесен по гражданскому объекту, сообщил глава региона.

- В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла. Особый цинизм – атака в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям, - отметил он в своем канале. И уже позже назвал произошедшее террористической атакой.

Фото: канал Андрея Клычкова

Пострадавшие при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле 23 октября 2026 года

На данный момент специальные службы работают на месте удара. О пострадавших пока неизвестно - не называется их число. Но губернатор отметил, что предпринимаются все необходимые меры для помощи пострадавшим.

Как отметил губернатор, в больницы были направлены или обратились восемь человек, всем была оказана необходимая помощь, проведены операции.

- У большинства незначительные травмы и повреждения. Они носят либо осколочный характер, либо повреждения от упавших конструкций, - отметил Андрей Клычков. И уточнил, что сейчас специалисты займутся разбором завалов на месте пожара.

Фото: канал Андрея Клычкова

Последствия ракетного удара ВСУ по предприятию в Орле 23 октября 2026 года

Сейчас на предприятии работают экстренные службы. Власти сообщили, что принимаются все меры, направленные на локализацию последствий. Оказывается помощь пострадавшим. А информацию о пострадавших и масштабе повреждений еще предстоит уточнить.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что выйдет в прямой эфир, чтобы поделиться информацией с жителями региона. Правда, в запланированное время осуществить общение не удалось - губернатор ненадолго появился на видео и успел сказать, что ситуация с прилетом повлияла на работу интернета. Затем он опубликовал видео в своем канале в сети MAX.

- Я только что вернулся с объекта, на месте работают все экстренные службы, предпринимаются усилия по минимизации нанесенного ущерба. Буквально несколько секунд назад доложил начальник МЧС, что пожар полностью потушен. И специалисты приступили к разбору завалов.

Шесть заявок поступило по повреждению близлежащих домов. Повреждено остекление и припаркованные машины. Уже завтра начнется подомовое обследование для того, чтобы зафиксировать ущерб.

Власти призвали жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

- В социальных сетях, к сожалению, множатся фейки о несуществующих масштабных разрушениях, десятках пострадавших, больших завалах, химическом загрязнении и так далее. Это работа вражеской пропаганды, цель которой — посеять панику, - отметил губернатор.