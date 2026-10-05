Олег Карпиков: Благодарность ученика, который через десятилетия понимает, сколько в него вложили

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Осень на Орловщине — пора особая. Школьные линейки отзвенели, первоклассники освоились за партами, а 5 октября — один из самых тёплых праздников в году: День учителя. В этом году он приобретает для орловских школ дополнительный смысл: с ним неразрывно связан социально-патриотический благотворительный проект «Во славу Родины и флага», который 1 сентября стартовал в Глазуновском, Малоархангельском, Троснянском и Хотынецком районах, а затем объединил и школу № 26 города Орла.

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Инициатором и вдохновителем проекта выступил почётный гражданин города Орла, Глазуновского, Троснянского и Малоархангельского районов, меценат и промышленник Олег Владимирович Карпиков. Суть акции проста и символична: первоклассникам в торжественной обстановке повязывают галстуки в цветах государственного флага России — белый, синий, красный. Галстуки остаются у ребят на память, и их можно носить каждый день. Всего триколор на плечах уже носят более трёхсот первоклассников Орловщины.

С первого дня — сопричастность

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Нужно отметить, что для учителей данный проект стал не просто красивой акцией, а подспорьем в воспитательной работе.

— За все годы моей работы первоклассникам нашей школы и района благодаря поддержке Олега Владимировича Карпикова впервые были вручены галстуки в цветах флага России. Это очень важно для патриотического воспитания: с первого дня в школе ребёнок чувствует сопричастность величию Родины. Очень почётно, что мы стали первыми участниками проекта «Во славу Родины и флага»! — отметила классный руководитель 1-го «А» класса Глазуновской школы, педагог с 32-летним стажем Наталья Первушина.

Её коллега, руководитель 1-го «Б» класса Ольга Доронкина, подчеркнула объединяющую силу проекта:

— Проект «Во славу Родины и флага» Олега Владимировича Карпикова по-настоящему объединяет и с первого школьного дня включает ребёнка в процесс патриотического воспитания.

По мнению педагогов, такие акции дают учителю наглядный, осязаемый инструмент. Не абстрактная беседа о патриотизме, а конкретный символ — галстук триколора — который ребёнок носит каждый день и который напоминает ему о принадлежности к великой стране. Это, как отмечают учителя, многократно усиливает эффект классных часов, уроков окружающего мира, разговоров о важном.

Защитить от влияния извне

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В школе № 26 Орла — alma mater Олега Карпикова, которую он окончил в 1980 году, — посвящение в первоклассники проходит ежегодно, но в этот раз мероприятие было более значимым.

— Посвящение в первоклассники у нас проходит ежегодно. Но в этот раз мероприятие у нас стало особенным. Дело в том, что мы, как и другие школы с большой радостью присоединились к благотворительной социально-патриотической акции «Во славу Родины и флага». Мы повязали нашим детям галстуки цвета флага нашей страны, которые символизируют патриотизм. Я думаю, что ребята будут достойно носить эти галстуки, — сказала директор школы № 26 Ирина Черкасова.

Она также отметила, что в учебном заведении ведётся значительная патриотическая работа: в школе действует кадетский класс, который уже закончил начальный курс и перешёл на следующий.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 26 Людмила Свиридова добавила:

— Наши первоклассники не такие уж и маленькие — они уже очень много знают. И если любого спросить, они с гордостью скажут: «Я — россиянин».

Директор Троснянской средней общеобразовательной школы Александр Геннадьевич Кисель остановился на значении проекта особенно подробно:

— Мы положительно отреагировали на инициативу о проведении проекта «Во славу Родины и флага» в стенах нашей школы. Он направлен на поддержание и воспитание духа патриотизма у подрастающего поколения. Мы живём в сложное время, и молодое поколение подвержено влиянию извне. И это влияние достаточно весомое, и наша задача — уберечь их от этого влияния, чтобы они ценили и гордились нашей Родиной, помнили о великих подвигах своих предков. Мы хотим, чтобы дети не просто носили этот галстук, а ассоциировали его с Россией.

Для директоров школ проект — это прежде всего поддержка их воспитательной миссии. Когда школа получает от благотворителя не просто материальную помощь, а выверенный идеологически инструмент, педагогический коллектив обретает союзника в самом, пожалуй, сложном участке работы — формировании гражданской идентичности у детей, растущих в потоке самой разной, порой противоречивой информации.

Проект получит развитие

Глава Троснянского района Артем Владимирович Левковский, когда обращался к первоклассникам и гостям праздника, произнес такие важные слова:

- День знаний –замечательный праздник! В этот день хочется сказать первоклассникам, что вы начинаете новый важный этап в своей жизни. И за эти одиннадцать лет вы научитесь новому, найдете друзей. Пройдя этот путь, вы сможете стать академиками, губернаторами, президентами. Желаю вам хорошей учебы. Сегодняшний проект «Во славу Родины и флага», я уверен, будет иметь своё продолжение.

Временно исполняющий обязанности главы Глазуновского района Роман Усиков поделился не только впечатлениями, но и планами:

— До линейки было общение с родителями и учителями. В планах праздничного дня все желающие фотографировались в новой патриотической локации райцентра — на фоне трёх флагов. Особенно загорелись идеей родители первоклассников, на плечах которых галстуки в цветах триколора. Их вручение было знаковым событием для патриотического воспитания. Конечно, проект Олега Владимировича получит в районе развитие.

Глава Малоархангельского района Пётр Васильевич Матвейчук поддержал проект с первых дней. По его инициативе и при полном взаимодействии с Олегом Карпиковым проект стартовал во всех образовательных организациях района, а его главной целью было названо патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Глава Хотынецкого района Евгений Евгеньевич Никишин и директор Хотынецкой средней общеобразовательной школы имени С. Г. Поматилова Ирина Бацукина сошлись во мнении, что проект принес огромную пользу всем участникам, а от администрации МБОУ-Хотимль-Кузменковской СОШ Хотынецкого района была передана благодарность Олегу Карпикову за реализацию социально –патриотического проекта «Во славу Родины и флага».

- Впереди у ребят — месяцы открытий, новых знаний и достижений. И теперь, в стенах обновленной школы, каждый из них сможет сделать уверенный шаг в свое успешное будущее. По доброй школьной традиции на празднике День знаний выпускники подарили первоклассникам «Самолётики будущего» — символ преемственности, мечты и новых открытий. Нам кажется особенно символичным, что вместе с этими самолетиками малыши получили еще один, да еще и такой значимый атрибут – галстуки в цветах российского флага. Важно, чтобы они с детства испытывали гордость оттого, что являются гражданами своей страны.

Руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев, когда присутствовал на праздничной линейке в Глазуновке, назвал вручение галстуков цвета российского триколора первоклассникам новой традицией и пожелал ей развиваться. Участие предпринимательского сообщества в развитии системы образования он оценил положительно для района в целом.

Семейный проект — семейное воспитание

Для Олега Карпикова проект «Во славу Родины и флага» — по традиции семейный. Меценат заручился поддержкой супруги, дочерей, родителей - которые прививали с детства чувство патриотизма и любовь к Родине. Родной брат Сергей со своей семьей тоже принял участие в реализации данного проекта.

Таким же семейным проект стал и для глазуновцев: первоклассники пришли на праздничные линейки уже в галстуках, которые им повязали дома. В процесс втянулись многие члены семей.

— Мне бабушка галстук завязала! — с гордостью сообщила первоклассница Леночка Хромова.

Мама одного из первоклассников Троснянской школы Светлана Леонидовна порадовалась, что проводятся такие акции:

— Думаю, что наши дети будут с гордостью носить эти галстуки. Это не просто красивый атрибут, но и важная часть патриотического воспитания наших детей.

Для учителей этот семейный аспект особенно ценен: когда патриотическое воспитание начинается не в школе, а дома, за завтраком, когда бабушка завязывает галстук внуку, — работа педагога получает мощную опору в семье. Школа и семья действуют в одном направлении, и это, как отмечают педагоги, редкость, которую нужно беречь.

Большое человеческое спасибо

Олег Карпиков, чьи школьные годы прошли в стенах 26-й школы Орла, не забывает своих наставников и каждый раз с теплотой вспоминает педагогов, прививших ему чувство патриотизма:

— Детские годы всегда вспоминаются с теплотой. Не забывается и благодарность педагогам, которые нас учили, у которых мы выпускались. Мне радостно ходить по старым кабинетам, смотреть, как изменилась школа за минувшие годы. И я испытываю чувства признательности, патриотизма и говорю учителям большое человеческое «спасибо».

Олег Владимирович также выразил большую благодарность директору и педагогическому составу школы № 26 за поддержку проекта. Его слова — это, по сути, то, ради чего существует День учителя: благодарность ученика, который через десятилетия понимает, сколько в него вложили.

Проект, который помогает учителю

Если собрать воедино отзывы педагогов, директоров и глав районов, вырисовывается картина: проект «Во славу Родины и флага» решает сразу несколько задач, которые в профессиональном сообществе учителей считаются наиболее сложными.

Во-первых, он создаёт наглядный символ патриотизма. Галстук триколора — это не плакат на стене и не разовая акция, а ежедневная, видимая связь ребёнка с государством. Учителю не нужно придумывать повод для разговора о Родине — повод уже есть, и ребёнок носит его на себе.

Во-вторых, проект включает семью в воспитательный процесс. Когда родители дома повязывают галстук ребёнку, они становятся союзниками школы, а не сторонними наблюдателями.

В-третьих, проект формирует у первоклассников чувство сопричастности с первого учебного дня. Как отметила Наталья Первушина, это принципиально важно: ребёнок начинает школьную жизнь не с тревоги, а с гордости.

В-четвёртых, проект, по словам директора Троснянской школы Александра Киселя, помогает «уберечь детей от влияния извне» — то есть создаёт ценностный иммунитет, который в наше время информационного шума становится одной из главных задач школы.

На линейках в школах присутствовал сам вдохновитель, инициатор проекта Олег Карпиков , а также его представители. Они обратились с приветственной речью к собравшимся, поздравляли учителей, учеников и родителей с 1 сентября, Днем знаний. Пожелали сил, терпения и успехов.

- Пусть ваши достижения радуют нас в будущем. Сегодня мы рады поддержке социально-патриотического проекта «Во славу Родины и флага»- говорилось в приветственных речах.

Традиция, которая останется

Проект «Во славу Родины и флага» предполагается сделать доброй традицией для всех школ и педагогических коллективов. Уже сейчас известно, что он будет иметь продолжение, а другие школы региона при желании могут стать частью инициативы. Трёхцветных галстуков, как подчеркнул Олег Карпиков, хватит на всех юных патриотов России.

В год, когда Орловская область присоединяется к Большой учительской неделе — с 28 сентября по 5 октября, объединяющей педагогов всех регионов страны, — проект «Во славу Родины и флага» звучит особенно актуально. Он напоминает, что учитель не один, и рядом есть неравнодушные люди которые помнят своих наставников, которые готовы развивать инициативу, это конечно и родители, которые провожают своих детей в школу в галстуках цвета флага РФ.

В этом, пожалуй, и есть настоящий смысл Дня учителя: не просто поздравить педагогов, а показать, что их труд поддерживают, ценят и продолжают. Галстук цвета российского триколора на плечах первоклассника — это и благодарность учителю, и его орудие труда, и знак того, что патриотическое воспитание в орловских школах — живое, тёплое и семейное.

Руководитель Департамента молодёжной политики и реализации патриотических проектов Ирина Самотолкина, отвечая на вопрос корреспондента о важности и дальнейшем развитии подобного рода инициатив, ответила так:

-Инициатива почётного гражданина Орла, Глазуновского и Троснянского районов области, Олега Карпикова по вручению первоклассникам галстуков в цветах флага Российской Федерации — яркий пример того, как частная поддержка помогает решать задачи воспитания. Вручение галстуков - это шаг к формированию у детей с раннего возраста уважительного отношения к государственным символам, а, значит, осознанному патриотизму. Такие инициативы напрямую связаны с миссией воспитания подрастающего поколения. Ведь именно учителя каждый день вкладывают знания и мудрость в своих учеников. Их труд заслуживает самой искренней благодарности.

- В честь Дня учителя хочу поздравить педагогических работников. Спасибо вам за то, что каждый день открываете перед детьми удивительный мир, где есть место не только знаниям, но и высоким чувствам. Вы учите их не просто любить, а чувствовать свою страну, её историю и культуру. Вы помогаете им стать не просто гражданами, а настоящими патриотами, для которых любовь к Родине — не пустое слово, а живое, согревающее сердце чувство. Вы вкладываете в детей не только знания, но и частичку своей души. Пусть ваш благородный труд всегда находит отклик в сердцах учеников, а в ответ вы получаете море благодарных, искренних улыбок! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений!

Хотелось бы отметить, что и руководство Департамента образования Орловской области очень положительно оценили патриотический проект Почетного гражданина города Орла Олега Карпикова.

- Социально-патриотический благотворительный проект «Во славу Родины и флага» представляет собой инициативу, направленную на укрепление духовно-нравственных основ у подрастающего поколения. Подобные инициативы играют ключевую роль в воспитательном процессе. Они формируют у молодёжи чёткие ценностные ориентиры", - прокомментировал Сергей Шаров - заместитель руководителя Департамента образования Орловской области - начальник региональной образовательной политики. - "С Днём Учителя! Низкий поклон всем педагогам за их бесценный труд, мудрость и терпение. Вы не просто даёте знания — вы формируете будущее нашей страны, воспитываете в детях честь, совесть и любовь к Родине.