Меценат Олег Карпиков открыл орловским детям дорогу на академическую дачу Репина

.

Воспитанники Троснянской школы искусств Орловской области впервые за всю историю учреждения отправились рисовать за границы Тросны и Орловщины. Творческая практика прошла на академической даче имени Ильи Репина, расположенной в Тверской области. Это место уже давно служит базой для работы российских художников.

Погружение в атмосферу, где творили мастера прошлых эпох и продолжают работать современные живописцы, дало детям мощный импульс. Ребята много рисовали, а увиденные пейзажи, посещение экскурсий и знакомство с художественным наследием легли в основу их этюдов и зарисовок.

.

Директор школы Людмила Машура отметила, что пребывание на академической даче стало для троснянских воспитанников настоящим праздником. По ее словам, юные художники оказались в той самой среде, где создавали свои произведения великие живописцы, и это подарило им вдохновение и радость открытий.

.

Все организационные и финансовые вопросы взял на себя меценат, почетный гражданин Троснянского района Олег Карпиков. Благодаря его участию дети и педагоги получили возможность полностью сосредоточиться на творчестве, не отвлекаясь на бытовые хлопоты.

– Помощь и поддержка Олега Владимировича – это инвестиция в искусство и мечты детей. Благодаря его вниманию, ребята смогли значительно подняться в своем творчестве – их работы вышли на другой уровень и стали настоящим открытием, – подчеркнула директор школы.

.

Итогом поездки станет выставка, которую участники пленэра готовят прямо сейчас. Познакомиться с работами юных художников Олег Владимирович сможет в конце ноября – мецената пригласили на вернисаж в качестве почетного гостя.