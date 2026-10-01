Три недели в клетке ради селфи: в Орле проверили «Зверополис»

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орле проверили, как организована работа выставки животных «Зверополис». Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и в Орловской природоохранной межрайонной прокуратуре. Мероприятие прошло 9 сентября. Проверяли соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными индивидуальным предпринимателем Фарафоновой О.А. Выставка работала по адресу: город Орел, Кромское шоссе, дом 4, этаж 2, ТМК «Гринн». На экспозиции содержались животные 14 видов. Среди них – морские свинки, декоративные и карликовые кролики, еноты, козел, сурикат, шиншиллы, хорьки, нутрии, дикобраз, агама, эублефар пятнистый, королевский питон и дегу. Проверка выявила грубые нарушения.

ВЫСТАВКА РАБОТАЛА ПОЧТИ ТРИ НЕДЕЛИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Первое, что установили проверяющие – выставка открылась 20 августа и работала ежедневно. На момент проверки, 9 сентября, животные непрерывно находились на площадке 19 календарных дней. При этом законодательством установлена максимальная продолжительность мероприятия – 4 календарных дня. Лимит пребывания животных в месте проведения выставки – не более 12 часов в сутки. Таким образом, фактический срок был превышен почти в пять раз. Для животных это означало не короткое мероприятие, а почти три недели непрерывного стресса.

Вторая группа нарушений касалась условий содержания. Клетки с мелкими животными – морскими свинками, декоративными кроликами, хорьками, шиншиллами – находились в открытом состоянии. Укрытия не были зафиксированы и располагались в зоне свободного доступа посетителей, в том числе детей. Это не исключало неконтролируемого физического контакта. Более того, посетителям предоставлялись услуги по фотографированию с животными. Такой формат предполагает постоянный физический контакт. Об этом сообщили в надзорных ведомствах.

Отдельно проверяющие зафиксировали случай с шиншиллами. В клетке демонстрировались детеныши младше трех недель. По закону их присутствие на выставке запрещено, так как может привести к их гибели.

Кроме того, в вольерах дикобраза и козла отсутствовала питьевая вода. Не были представлены транспортные ветеринарные сопроводительные документы на двух особей дегу. В помещениях выставки не было оборудованного места для ветеринарного осмотра животных.

ШТРАФ ОПЛАЧЕН, НО ЗАКОН НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ

Установленные нарушения несли непосредственную угрозу жизни и здоровью животных, а также здоровью посетителей и персонала. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора. Открытые клетки и организованное фотографирование создают риск передачи зооантропонозных, бактериальных и паразитарных инфекций. Незакрепленные укрытия и свободный доступ к животным могут привести к травмам. Сверхнормативное нахождение на выставке, отсутствие питьевой воды и незащищенность клеток вызывают стресс и создают угрозу гибели животных.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

17 сентября Управление вынесло в отношении индивидуального предпринимателя постановление по делу об административном правонарушении в области ветеринарии. Назначен административный штраф. В настоящее время постановление вступило в законную силу, штраф оплачен. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Управление напоминает: в соответствии с Федеральным законом №498-ФЗ осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается. Это требование закона, а не пожелание.