«Пришел однажды – остался навсегда»: орловский педагог Олег Батунов борется за звание лучшего учителя страны

Фото: МБОУ ООШ №11 г.Ливны

Учитель музыки школы номер одиннадцать города Ливны Олег Владимирович Батунов вошел в число двадцати лучших педагогов России по итогам первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». На престижном состязании, которое проходило с девятого по семнадцатое сентября в Белгороде, Орловщину представил именно он. Теперь педагог продолжает борьбу – впереди второй тур, который стартовал сегодня, двадцать шестого сентября, в Московской области.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

История Олега Батунова – это классический пример того, как увлечение становится делом всей жизни. Первое профильное образование он получал в Орловском музыкальном колледже. Выпустившись из него и вернувшись в родной город, молодой специалист пришел попробовать себя в роли учителя в одиннадцатую школу. По его собственному признанию, поначалу он не был уверен, что останется в профессии навсегда. Однако поддержка старших коллег, которые еще во время практики в колледже разглядели в нем талант преподавателя и любовь к детям, изменила все.

– Как говорят, пришел однажды, остался навсегда. Скажу откровенно, вначале было тревожно. И сказать, что у меня изначально была сильная тяга к тому, чтобы стать учителем, не скажу. Однако в пути преподавания меня поддержали мои старшие коллеги, – отметил Олег Батунов.

Многое в характере педагога воспитала большая семья: он младший из пяти детей, у него много племянников и племянниц. Именно это, считает учитель, помогло ему развить любовь к детям и способность находить с ними общий язык. О профессии Олег Владимирович говорит с особым чувством: для него это не просто работа, а непрерывное движение, развитие и постоянный творческий вызов.

– Профессия педагога – это, в принципе, такой интересный труд, в котором помимо того, что ты учишь сам, также растешь и учишься сам. Наверное, сам процесс развития, всестороннее движение, множество творческих вызовов – это самое интересное в профессии педагога, – подчеркнул учитель.

ИСПЫТАНИЕ БЕЛГОРОДОМ

Участие в федеральном этапе стало для Олега Владимировича серьезным испытанием, но принесло массу ярких эмоций. Педагог признается, что волновался не только за себя, но и за честь родной школы, города и региона. Особенно тепло он вспоминает прием, оказанный в Белгородской области: организаторы проделали колоссальную работу, а местные жители с первых дней окружили конкурсантов заботой и теплотой. Но главным впечатлением для Батунова стало знакомство с белгородскими школьниками – талантливыми, умными и целеустремленными.

– Любое такое масштабное событие, особенно если это всероссийский профессиональный конкурс, – это волнительно. Помимо того, что ты едешь представлять свой педагогический опыт, одновременно с этим едешь представлять родную школу, родной город и родной регион. Но впечатления у меня только положительные, – поделился Олег Батунов.

Фото: департамент образования Орловской области

Добиться столь высокого результата, по мнению педагога, помогла совокупность факторов: вера близких, внимание коллег и поддержка учеников. Батунов подчеркивает, что к его успеху причастен весь коллектив и единство педагогов Орловской области, а подготовка к конкурсу стала большим трудом для многих людей.

ВСТРЕЧА НА ПЕРРОНЕ

Возвращение домой стало для педагога отдельным трогательным событием. Олег Владимирович признается, что переживал за результат, ведь планка орловских учителей достаточно высокая: в предыдущие два года представители региона попадали в двадцатку сильнейших и становились лауреатами. Однако все сложилось удачно, а встреча, устроенная коллегами, поразила его до глубины души.

– Но все сложилось удачно, и я с чувством выполненного долга возвращался домой. Выходя из поезда, я заметил, что мои коллеги, друзья, я даже скажу, в четыре часа утра собрались на перроне железнодорожного вокзала с музыкой, с песнями, с плакатами, чтобы встретить меня. Это было очень неожиданно и до глубины души приятно, – поблагодарил своих коллег Олег Батунов.

Высоко оценила достижения педагога и руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова.

– Это выдающееся достижение – закономерный результат многолетнего кропотливого труда, высочайшего профессионализма и безграничной преданности своему делу. Искренне благодарю его за неустанный труд, который служит ярким примером для коллег и источником вдохновения для учеников. Впереди у Олега Владимировича новые ответственные этапы для профессионального обмена опытом. Желаю дальнейших успехов, неиссякаемой энергии и новых профессиональных побед! – отметила глава регионального департамента.

Фото: департамент образования Орловской области

Впереди второй тур заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026». Он стартовал в Московской области в Гимназии им. Е.М. Примакова и завершится 28 сентября.

История Олега Батунова – это не просто хроника конкурсных будней, а живой пример того, как искренняя любовь к своему делу способна превратить обычную работу в призвание. Когда человек вкладывает душу в то, что делает, результаты не заставляют себя ждать, а успех отдельного педагога становится гордостью целого региона и вдохновляющим ориентиром для сотен мальчишек и девчонок, которые только начинают свой путь в мире знаний и творчества.