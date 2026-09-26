«Пришел однажды – остался навсегда»: орловский педагог Олег Батунов борется за звание лучшего учителя страны

Учитель музыки школы номер одиннадцать города Ливны Олег Владимирович Батунов вошел в число двадцати лучших педагогов России по итогам первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». На престижном состязании, которое проходило с девятого по семнадцатое сентября в Белгороде, Орловщину представил именно он. Теперь педагог продолжает борьбу – впереди второй тур, который стартовал сегодня, двадцать шестого сентября, в Московской области.
История Олега Батунова – это классический пример того, как увлечение становится делом всей жизни. Первое профильное образование он получал в Орловском музыкальном колледже. Выпустившись из него и вернувшись в родной город, молодой специалист пришел попробовать себя в роли учителя в одиннадцатую школу. По его собственному признанию, поначалу он не был уверен, что останется в профессии навсегда. Однако поддержка старших коллег, которые еще во время практики в колледже разглядели в нем талант преподавателя и любовь к детям, изменила все.
– Как говорят, пришел однажды, остался навсегда. Скажу откровенно, вначале было тревожно. И сказать, что у меня изначально была сильная тяга к тому, чтобы стать учителем, не скажу. Однако в пути преподавания меня поддержали мои старшие коллеги, – отметил Олег Батунов.
Многое в характере педагога воспитала большая семья: он младший из пяти детей, у него много племянников и племянниц. Именно это, считает учитель, помогло ему развить любовь к детям и способность находить с ними общий язык. О профессии Олег Владимирович говорит с особым чувством: для него это не просто работа, а непрерывное движение, развитие и постоянный творческий вызов.
– Профессия педагога – это, в принципе, такой интересный труд, в котором помимо того, что ты учишь сам, также растешь и учишься сам. Наверное, сам процесс развития, всестороннее движение, множество творческих вызовов – это самое интересное в профессии педагога, – подчеркнул учитель.
Участие в федеральном этапе стало для Олега Владимировича серьезным испытанием, но принесло массу ярких эмоций. Педагог признается, что волновался не только за себя, но и за честь родной школы, города и региона. Особенно тепло он вспоминает прием, оказанный в Белгородской области: организаторы проделали колоссальную работу, а местные жители с первых дней окружили конкурсантов заботой и теплотой. Но главным впечатлением для Батунова стало знакомство с белгородскими школьниками – талантливыми, умными и целеустремленными.
– Любое такое масштабное событие, особенно если это всероссийский профессиональный конкурс, – это волнительно. Помимо того, что ты едешь представлять свой педагогический опыт, одновременно с этим едешь представлять родную школу, родной город и родной регион. Но впечатления у меня только положительные, – поделился Олег Батунов.
Добиться столь высокого результата, по мнению педагога, помогла совокупность факторов: вера близких, внимание коллег и поддержка учеников. Батунов подчеркивает, что к его успеху причастен весь коллектив и единство педагогов Орловской области, а подготовка к конкурсу стала большим трудом для многих людей.
Возвращение домой стало для педагога отдельным трогательным событием. Олег Владимирович признается, что переживал за результат, ведь планка орловских учителей достаточно высокая: в предыдущие два года представители региона попадали в двадцатку сильнейших и становились лауреатами. Однако все сложилось удачно, а встреча, устроенная коллегами, поразила его до глубины души.
– Но все сложилось удачно, и я с чувством выполненного долга возвращался домой. Выходя из поезда, я заметил, что мои коллеги, друзья, я даже скажу, в четыре часа утра собрались на перроне железнодорожного вокзала с музыкой, с песнями, с плакатами, чтобы встретить меня. Это было очень неожиданно и до глубины души приятно, – поблагодарил своих коллег Олег Батунов.
Высоко оценила достижения педагога и руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова.
– Это выдающееся достижение – закономерный результат многолетнего кропотливого труда, высочайшего профессионализма и безграничной преданности своему делу. Искренне благодарю его за неустанный труд, который служит ярким примером для коллег и источником вдохновения для учеников. Впереди у Олега Владимировича новые ответственные этапы для профессионального обмена опытом. Желаю дальнейших успехов, неиссякаемой энергии и новых профессиональных побед! – отметила глава регионального департамента.
Впереди второй тур заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026». Он стартовал в Московской области в Гимназии им. Е.М. Примакова и завершится 28 сентября.
История Олега Батунова – это не просто хроника конкурсных будней, а живой пример того, как искренняя любовь к своему делу способна превратить обычную работу в призвание. Когда человек вкладывает душу в то, что делает, результаты не заставляют себя ждать, а успех отдельного педагога становится гордостью целого региона и вдохновляющим ориентиром для сотен мальчишек и девчонок, которые только начинают свой путь в мире знаний и творчества.