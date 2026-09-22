Более половины орловцев проголосовали: в Орловской области подвели предварительные итоги выборов 2026

Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Три дня, с 18 по 20 сентября, Орловщина жила в особом ритме. Для граждански активных орловцев эти даты стали важной частью жизни, ведь именно в этот период решалась судьба региона и страны на ближайшие годы. В области проходили выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, а также депутатов Орловского областного Совета народных депутатов и представительных органов местного самоуправления. Кампания выдалась жаркой, но, как отметили в региональной администрации, прошла без серьезных эксцессов.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИШЛИ НА УЧАСТКИ

Главной темой аппаратного совещания в областной администрации стали цифры. Председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева озвучила предварительные данные. Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 54,83%, а на выборах в областной Совет — 53,93%. Таким образом, свой гражданский долг исполнили более половины избирателей региона.

Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Голосование проходило на 672 избирательных участках. На каждом из них в среднем работало по 10 наблюдателей. Губернатор Андрей Клычков поблагодарил региональный Избирком, представителей силового блока и глав муниципалитетов за работу. По его словам, выборы на Орловщине прошли на высоком организационном уровне и в полном соответствии с законодательством, несмотря на попытки внешнего давления и атаки неприятеля.

– Сегодня мы видим, какое большое внимание было приковано к проведению выборов федерального уровня, в том числе со стороны международных наблюдателей. Но самое главное для нас – это результат волеизъявления избирателей, наших граждан, – подчеркнул глава региона.

ПАРТИЙНЫЕ РАСКЛАДЫ И ЛИДЕРЫ ГОНКИ

По предварительным итогам, основная борьба развернулась между традиционными тяжеловесами. На выборах в Государственную Думу по одномандатному округу победу одерживает Александр Бирюков, выдвинутый партией «Единая Россия». Он набрал 41,3% голосов избирателей.

Что касается партийных списков, то здесь расклад следующий. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» получила 42,72% голосов. На втором месте – КПРФ с результатом 25,5%. Далее следуют ЛДПР (8,24%) и «Новые люди» (7,69%). Партия «Справедливая Россия» набрала 7,04%. Остальные политические силы – «Родина», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – не преодолели необходимый барьер, получив менее 3,2% голосов.

В Орловский областной Совет народных депутатов распределение мандатов сложилось следующим образом. Из 50 мест 28 мандатов достались кандидатам от «Единой России». КПРФ получила 13 мандатов, «Справедливая Россия» – 5, ЛДПР – 2 и «Новые люди» – 2 мандата.

«ВРЕМЯ РАБОТАТЬ»: РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский отметил активность жителей региона. Он поблагодарил всех, кто пришел на участки, подчеркнув, что более половины избирателей проявили гражданскую позицию.

– На мой взгляд, люди услышали призыв нашего Президента Владимира Владимировича Путина идти и отдать голос за будущее России. И самое главное – показать всему мировому сообществу, что мы едины, – заявил Музалевский.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков также подвел черту под кампанией. Он отметил, что активность избирателей стала главным ответом на все провокации и попытки дестабилизации ситуации.

– Люди пришли и проголосовали за тех кандидатов, которых они считают достойными. Предвыборные дебаты закончились, настало время работать. Надеюсь, что все партии и кандидаты приступят к непосредственной деятельности оперативно, – резюмировал глава региона.