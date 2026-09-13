Враг ударил по детсаду в Орле: губернатор Клычков рассказал о последствиях

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

Ночная атака вражеских беспилотников ВСУ вновь потревожила Орловскую область. На этот раз под удар украинских БПЛА попал детский сад № 98, расположенный в городе Орле. О произошедшем сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, один из дронов нанес прямой удар по зданию дошкольного учреждения. Кроме того, взрывной волной повредило остекление в квартирах четырех соседних многоквартирных домов. Самое главное — никто не пострадал.

Как подчеркнул глава региона, помещения детского сада получили значительные повреждения. Некоторое время посещать его будет невозможно. Однако уже найдено решение: на время восстановительных работ всех детей устроят во втором корпусе этого же детского сада и в близлежащем детском саду № 87. Администрация города ведет работу с каждой семьей, чтобы родители орловских малышей получили всю необходимую информацию.

— Украинский режим целенаправленно бьет по социальным объектам, по жилым домам, по нашим детям. БПЛА противника был начинен поражающими элементами для нанесения максимального вреда зданиям и людям, — отметил губернатор Орловской области.

На местах происшествий уже работают городские службы, управляющие организации и профильные специалисты. Выполняются неотложные восстановительные работы. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности жителей, оценке повреждений и оперативному устранению последствий. Губернатор поставил задачу сделать все возможное, чтобы уже завтра детский сад работал в штатном режиме. С родителями в ближайшее время свяжутся и сообщат все детали.

— Главное сейчас — обеспечить детям безопасные условия, а жителям пострадавших домов — необходимую помощь. Все повреждения будут последовательно обследованы и устранены, — подчеркнул Андрей Клычков.

Отметим, что это уже не первая атака вражеских дронов на Орловскую область. Власти региона держат ситуацию на контроле и призывают орловцев сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб.