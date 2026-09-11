Орловцы подняли планку: в Орле прошел первый Чемпионат ЦФО по силовому спорту Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На базе спортклуба «Система Комплекс» состоялся масштабный турнир, который открыл новые имена и доказал, что наш регион готов принимать соревнования самого высокого уровня.

Силовой спорт – дисциплина относительно молодая, но уже успевшая завоевать армию поклонников по всему миру. В отличие от классической тяжелой атлетики или пауэрлифтинга, здесь нет жесткой привязки к олимпийским движениям. Это спорт для тех, кто хочет проверить себя в самых разных вариациях жима, тяги или подъема на бицепс. Здесь важна не только грубая сила, но и техника, выносливость и умение выложиться на максимум за считанные секунды. Именно этот вид спорта стремительно набирает обороты в Орловской области.

Федерация силового спорта Орловской области была создана в мае прошлого года и уже успела организовать два крупных турнира под своей эгидой – Чемпионат и Первенство региона. А теперь орловцы взялись за амбициозный проект – первый Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа. Масштабное мероприятие прошло в спортивном клубе «Система Комплекс», который является официальной тренировочной площадкой по силовому спорту в Орле. Спортсмены состязались в 21 дисциплине – всевозможные жимы, тяги и подъемы на бицепс в разных вариациях.

ДЕБЮТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕРОС В МАСШТАБ

Председатель Федерации силового спорта Орловской области Михаил Алехин не скрывает эмоций: для региона провести турнир такого уровня – это огромная честь и ответственность.

– Для города Орла и для нашей федерации принять Чемпионат и Первенство ЦФО по силовому спорту – это огромная честь. В феврале на базе спортклуба «Система Комплекс» успешно состоялся наш официальный дебют. Мы провели Чемпионат и Первенство Орловской области. И мы взяли на себя ответственность провести соревнования нашего федерального округа. К сожалению, не все регионы ЦФО смогли представить своих спортсменов, к нам приехали представители Орловской, Тульской, Курской областей. Однако чемпионат и первенство – открытые, поэтому мне очень отрадно, что показать свои силы к нам приехали спортсмены из Мурманской, Кемеровской областей, Челябинска. Считаю, что для старта – это замечательный толчок, – сказал Михаил Алехин.

Для орловской Федерации силового спорта - это первые соревнования такого высокого уровня Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Он также подчеркнул, что орловская команда – это не просто новички, а уже опытные бойцы, которые прошли отбор на домашних соревнованиях.

– Орловскую область представляют те, кто уже участвовал в феврале в чемпионате области и стали победителями и призерами. Кроме того, очень многие из этих спортсменов ранее участвовали в этих дисциплинах в соревнованиях других федераций. И регалии они имеют достаточно высокие. Но теперь у нас свой путь – наша федерация имеет государственную аккредитацию, и мы с нашими спортсменами начинаем совершенно уникальный путь в системе силового спорта. Что самое главное – все ребята готовы идти вперед, – отметил председатель Федерации.

ОРЛОВЩИНА КАК КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ

Почетный гражданин города Орла, организатор Чемпионата и Первенства по силовому спорту ЦФО Олег Карпиков поздравил участников с открытием исторического для региона события. Он отметил, что спортсмены настроены на результат, а сам клуб готов развиваться.

– Поздравляю всех спортсменов с открытием первого Чемпионата и Первенства ЦФО по силовому спорту. Желаю, чтобы эти соревнования всем понравились, люди были настроены позитивно. Спортсмены настроены на достижение результатов, на то, чтобы чемпионат ЦФО проходил у нас в спортклубе «Система Комплекс» регулярно. Мы будем стремиться к более высокому уровню проведения чемпионата. Желаю всем побед. Я всегда позитивно отношусь к чему-то новому. Мне приятно, что в Орловской области образована Федерация силового спорта именно на базе спортклуба «Система Комплекс». Мы будем создавать еще более лучшие условия для спортсменов, гостей, судей. Очень благодарны, что география участников уже очень велика. Я с теплотой и уважением отношусь к представителям Федерации силового спорта Орловской области, которые являются также сотрудниками нашего спортивного комплекса. Надеюсь, что мы и дальше продолжим работать одной командой, – подчеркнул Олег Карпиков.

Спортсмены состязались в 21 дисциплине силового спорта Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель фитнес-клуба Юлия Бычкова добавила, что для «Системы Комплекс» проведение турнира такого уровня – это возможность проверить себя на прочность и создать комфортные условия для своих воспитанников.

– Фитнес-клуб «Система Комплекс» – это единственная организация из категории фитнес, которая на своей территории проводит чемпионаты. И мы в этом году в феврале впервые провели Чемпионат и Первенство Орловской области по силовому спорту, а в сентябре мы уже выросли до Чемпионата ЦФО, когда можем принять спортсменов из других областей и регионов. Конечно, для нас – это большая ответственность. И для спортсменов, которые занимаются у нас, гораздо комфортнее выходить на соревнования на той же площадке, где они тренируются каждый день. С теми тренерами, которые их поддерживают и ведут к спортивным высотам. Для нас – это возможность проверить себя, насколько мы готовы к такому масштабу. Я думаю, что это не последнее соревнование по силовому спорту, которое мы проводим на нашей площадке, – сказала Юлия Бычкова.

Она также отметила высокий уровень судейства: на двух площадках работали более десятка аккредитованных арбитров, приехала целая делегация из Тульской области.

ГОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

География участников действительно впечатляет. Спортсменка из Тульской области Анастасия Сорина приехала в Орел из Киреевска. Девушка давно выступает в бодибилдинге и является чемпионкой в этом виде, но теперь решила попробовать себя в совершенно новой дисциплине.

– Я решила попробовать свои силы в классическом подъеме на бицепс и народной тяге. Это мой второй выход. Впервые я выступила в силовом спорте на соревнованиях в Новомосковске. Теперь приехала показать свои навыки на ЦФО. Не могу сказать, что ожидаю какого-то конкретного результата, посмотрим, как пойдет, – поделилась Анастасия Сорина.

Лучшие спортсмены ЦФО прибыли в Орел показать свои умения в силовом спорте Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Атмосфера в зале «Системы Комплекс» была рабочей и сосредоточенной. Болельщики, среди которых были тренеры, друзья и близкие участников, напряженно следили за каждым взятым весом. Тишину зала нарушал лишь звон железа – грифы и блины, казалось, жили своей жизнью, отмеряя каждый подход. Не все попытки спортсменов оказались удачными: некоторые снаряды так и не покорились силачам, и в зале слышались вздохи разочарования. Но гораздо чаще соревнования наполнялись сдержанной радостью – многие участники устанавливали личные рекорды, и эти мгновения становились настоящим триумфом для каждого из них. Спортсмены обменивались крепкими рукопожатиями, тренеры одобрительно кивали, а болельщики встречали удачные подходы аплодисментами.

Оценивали спортсменов квалифицированные судьи из Орловской и Тульской областей Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

По итогам напряженной борьбы лучшие спортсмены поднялись на пьедестал почета. Победители и призеры получили заслуженные награды – медали, кубки и памятные подарки от спонсоров турнира. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, и каждый выход на пьедестал сопровождался аплодисментами болельщиков.

Первый Чемпионат и Первенство ЦФО по силовому спорту в Орле стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником силы и воли. Организаторы уверены: турнир задал высокую планку для будущих соревнований. Самое главное – по итогам этих стартов были отобраны лучшие спортсмены, которые представят Центральный федеральный округ на всероссийских соревнованиях. Орловская область доказала, что умеет принимать гостей и растить чемпионов.