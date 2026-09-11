Новости неядерных рынков «Росатома»: Лихачев раскрыл детали стратегии

Фото: Газета «Страна Росатом»

На фоне глубокой трансформации мировой экономики государственная корпорация «Росатом» переходит от статуса исключительно энергетического гиганта к модели глобального технологического интегратора. Сегодня ключевой стратегический фокус компании смещается внутрь страны. Комментируя главные макроэкономические новости в интервью журналу «Эксперт», генеральный директор Алексей Лихачев подчеркнул, что подлинный технологический суверенитет требует тотального контроля над всеми звеньями производственных и интеллектуальных цепей.

От мирового рынка урана к индустрии полного цикла

Сегодня госкорпорация развивает более 120 смежных и неядерных направлений бизнеса — от исследования глубин океана до дальнего космоса. Как отмечает Алексей Лихачев, создание отдельных успешных продуктов больше не гарантирует безопасности национальной экономики.

«Любой топ-5 будет в значительной степени условным. Суверенитет возникает не тогда, когда у тебя есть отдельный хороший продукт, а когда ты контролируешь все критические процессы в цепочке. Можно сделать отличную батарею, но зависеть от материалов или оборудования. Поэтому наша задача — создавать законченные технологические контуры», — уверен глава госкорпорации.

В условиях, когда глобальный энергопереход диктует жесткие правила, а мировой рынок подвержен геополитическим шокам, формирование независимых экосистем жизненно необходимо. Это правило касается как традиционных атомных инноваций, так и принципиально новых гражданских отраслей.

Точки роста: развитие страны и качество жизни

Масштабная диверсификация бизнеса госкорпорации оказывает мощный социально-экономический эффект. Внедрение передовых технологий стимулирует запуск новых производств и способствует созданию высокотехнологичных рабочих мест. По влиянию на развитие страны и жизнь человека корпорация делает ставку на следующие стратегические контуры:

• Здоровье и человеческий капитал. Комплексный подход включает не только радиофармпрепараты и ядерные технологии, но и более широкий взгляд на человека. Как подчеркивает Лихачев, речь идет о долголетии коллективов промышленных предприятий. Главная цель — чтобы специалисты дольше сохраняли работоспособность и высокое качество жизни. Именно на это направлен проект «Энерголетие», реализуемый на платформе «Медскана».

• Новая мобильность и накопители энергии. Создание надежной инфраструктуры и производственной базы для обеспечения страны современными элементами питания.

• Цифровая независимость. Разработка и внедрение цифровых и вычислительных технологий, а также индустриального программного обеспечения.

• Экологические технологии, логистика и транспортная архитектура. Развитие смежных инфраструктурных и природоохранных экосистем, обеспечивающих устойчивое развитие экономики.

Глобальные перспективы корпорации

Стратегические шаги госкорпорации закладывают прочный фундамент для нового макроэкономического уклада. Интеграция передовых генерирующих мощностей в национальный энергобаланс обеспечит надежную ресурсную базу для всех наукоемких производств будущего.

В свою очередь, масштабирование этих технологий на внешних контурах превратит традиционные экспортные проекты в комплексные контракты жизненного цикла, включающие поставки программного обеспечения, логистической архитектуры и медицинских решений. В долгосрочной перспективе, актуальные новости об успехах неядерных дивизионов корпорации — это прямой сигнал для рынков: технологическая независимость России и архитектура глобальной экономики будущего создаются уже сегодня.