Новый рекорд России!

Фото Агропромсервис

Орловские поля в конце лета пахнут по-особенному: одни - сочными травами, другие - намолоченным зерном или прогретой солнцем землей. А поле хозяйства Александра Алдобаева в Ливенском районе - терпким, сладковатым ароматом молочно-восковой кукурузы. Утром 28 августа здесь было волнительно. Все знали: в АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского» случится нечто особенное.

Ровно в 9 утра, когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы высушить утреннюю росу, воздух раскололся от могучего рева турбины. На поле выкатился стальной гигант компании Ростсельмаш — кормоуборочный комбайн RSM F 2750. На нем предстояло заготовить самый большой объем массы на силос за 8 часов. Эксперт «Книги рекордов России» Александр Пересвет нажал на кнопку секундомера. Тиканье часов смешалось с шумом работающего двигателя, и начался отсчет времени.

За происходящим наблюдали высокопоставленные гости: заместитель департамента сельского хозяйства Юрий Юдин и глава района Анатолий Шолохов.

Труд как искусство

В центре всего происходящего находился человек, чья биография неразрывно связана с этой землей. Александр Михайлович Алдобаев, генеральный директор АО «Племенной завод им. А. С. Георгиевского», родом из маленькой деревушки Алдобаевка Ливенского района. Он начал свой путь в профессию водителем трактора, постигая азы механизации на практике, в полях, а сегодня он — главный и уже более двух десятилетий руководит предприятием, превратив его в образцовое хозяйство, специализирующееся на зерновых, масличных и кормовых культурах, а также на животноводстве.

Александр Михайлович — личность в регионе известная. Почетный гражданин Ливенского района, почетный работник агропромышленного комплекса России, кавалер множества благодарностей и наград. Его портрет мог бы украсить любую Доску почета, но сам он предпочитает, чтобы говорили не о его заслугах, а о результатах работы.

— Ростсельмаш — наш давний и надежный партнер, — рассказал Александр Михайлович, и в его голосе ощущалась уверенность человека, привыкшего отвечать за свои слова. — Когда ко мне обратились с предложением установить рекорд, я ни минуты не колебался. У нас 7800 гектаров, засеянных кукурузой на силос, и эта машина себя полностью оправдала. Мы надеялись взять рубеж в 2500 тонн за восемь часов, но в итоге перешагнули и через него.

RSM F 2750 в тандеме с 7,5-метровой жаткой продемонстрировал выдающийся результат: 2606,4 тонны зеленой массы кукурузы на силос собрано за 8часов. Фото Агропромсервис

Секрет успеха

Восемь часов — это 480 минут, или 28 800 секунд. За это время гигантский кормоуборочный комбайн, не умолкая ни на мгновение, переработал в зеленую массу 2606,4 тонны кукурузы. Чтобы представить этот объем, нужно вообразить железнодорожный состав из полусотни вагонов, доверху наполненных изумрудной трухой. Предыдущий российский рекорд составлял порядка 1400 тонн. Новый результат перекрыл его почти вдвое, и теперь планка поднята еще выше.

Секрет успеха кроется не только в мощности машины, хотя RSM F 2750 — это гигант Ростсельмаш, в 2026 году запущенный в производство. На 127 лошадиных сил мощнее своего предшественника, модели RSM F 2650. Новый «брат» оснащен усовершенствованным измельчающим аппаратом. Диаметр его вальцов увеличился с 190 до 250 миллиметров, что позволяет перемалывать кукурузу любой спелости — хоть молочно-восковой, хоть полностью созревшей, не снижая производительности. Машина шла по полю со скоростью, не снижаясь, даже когда на подъеме урожайность достигала пиковых значений.

Пока на поле кипела работа, все взгляды были прикованы к кабине комбайна. За рычагами управления находился ведущий инженер по испытаниям Алексей Абрамов, человек, который знает свое дело. Восемь часов непрерывной работы — испытание не для каждого. Однако, когда Алексей выбрался из кабины по окончании рекорда, он улыбался.

— Проблем не было, ни единой, — прокомментировал он. — Замечаний к технике нет. Комбайн работал уверенно, и я был абсолютно спокоен. Можно было еще столько же проработать.

Алексей Абрамов: «Комбайн работал уверенно, и я был спокоен». Фото Агропромсервис

Секрет его уверенности — в цифровых системах, которыми оснащен RSM F 2750. Машина буквально помогает механизатору. Например, автоматическая система стабилизации потока сама подбирает скорость движения в зависимости от густоты и влажности массы. Если поле становится более урожайным, комбайн замедляется ровно настолько, чтобы не перегружаться, а если стебли идут реже — набирает скорость.

Кроме того, в комбайне реализована «умная» система внесения консервантов. Она в реальном времени анализирует влажность и температуру зеленой массы, дозируя химические реагенты так, чтобы силос получился максимально питательным и сохранился до самой весны. Есть даже система обнаружения посторонних предметов (камней, металла), которая в автоматическом режиме останавливает механизмы, предотвращая поломку. Это позволяет механизатору не бояться сюрпризов и сосредоточиться на главном — точном движении.

Но самое впечатляющее — это система автоматической выгрузки. Представьте: комбайн движется по полю, а его силосопровод сам обнаруживает кузов грузовика, который едет параллельно, и направляет зеленую массу прямо в центр, исключая просыпание и переполнение. Это даже звучит круто, и именно такие решения позволяют сегодняшним аграриям работать с невероятной эффективностью.

Достижение доступно каждому

Многие ошибочно полагают, что рекорд рождается исключительно в барабане комбайна. На самом деле, успех этого дня зависел и от того, что происходило на дорогах вокруг поля. Управляющий товарной группой кормоуборочных комбайнов Александр Ломакин с гордостью отметил, что в хозяйстве сработала блестящая логистическая цепочка. Эта слаженность — результат многолетней работы всего коллектива хозяйства.

— Комбайн создавался именно для таких больших полей, какие здесь представлены, — продолжил Александр Ломакин. — Мы не ставили цели установить феноменальный рекорд, который казался бы невероятным. Работать машина должна была на результативность 280 тонн/час. В данных условиях она себя показала выше. Это то, что действительно можно от нее ожидать, если профессионально создать условия - 325 с лишним тонн в час. И 2600 тонн за смену — это реальность при правильной организации труда. Это достижение доступно каждому, у кого есть хорошая техника, опытные кадры и желание работать с умом.

Фото Агропромсервис

Есть новый рекорд! Благодаря надежной технике, опытным кадрам и желанию работать. Фото Агропромсервис

Закат и чувство победы

Когда солнце начало клониться к горизонту, окрасив бескрайнее поле в золотые и багровые тона, комбайн совершил свой заключительный проход. Ровно в 17:00 секундомер эксперта остановился. Позади остались 8 часов непрерывной работы, 2606,4 тонны свежеприготовленного силоса и — новый рекорд России.

Александр Пересвет, представляющий «Книгу рекордов России», торжественно объявил о регистрации достижения. Его финальная фраза облетела всех присутствующих:

— Вы задали мировую планку. Пусть теперь другие догоняют!

В этих словах — вызов самому времени. Сельское хозяйство России вступает в новую эру, где труд аграриев идет вместе с мощной техникой и интеллектуальными решениями.

Александр Алдобаев подвел итог дня:

— Сегодняшний рекорд — это показатель того, что мы можем заготавливать корма вовремя, в срок. Такая техника приносит прибыль и тем, кто ее производит, и тем, кто на ней работает.

Этот день навсегда останется в истории Ливенского района Орловской области. Рекорд — это не просто цифра в «Книге рекордов России». Это свидетельство того, что русская земля сильна не только черноземами, но и людьми, которые умеют превращать труд в искусство, а железо — в золото. В хозяйстве Александра Алдобаева сегодня 24 единицы зерноуборочной и кормоуборочной техники, 17 из которых — производства Ростсельмаш. Генеральный директор уверенно смотрит в будущее, зная, что его предприятие готово к любым вызовам.