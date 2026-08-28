«ЭкоСити»: инновации, которые оказались не нужны в родном регионе

Инновационная установка, перерабатывающая остатки после сортировки ТКО. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Экологическая повестка сегодня - это не просто модный тренд, а вопрос выживания человечества. Каждый год миллионы тонн отходов отравляют почву, грунтовые воды и атмосферу, превращая некогда цветущие земли в безжизненные пустоши. На этом тревожном фоне в Орловской области работает предприятие, которое могло бы стать флагманом экономики замкнутого цикла всей страны. Мусороперерабатывающий завод «ЭкоСити» предлагает технологии, не имеющие аналогов в России, - полный отказ от полигонного захоронения. Парадокс ситуации в том, что передовое производство, которое изучают представители из Минприроды, ППК «РЭО», разных регионов и даже других стран, оказалось фактически ненужным в собственном регионе.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРИЗНАННЫЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Экологическое предприятие производит из вторсырья стройматериалы, покрытия площадок, биологические добавки в корм скоту и многое другое. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Завод «ЭкоСити», запущенный в 2018 году, рассчитан на переработку до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Это объем, сопоставимый со всем мусором, который производит Орловская область. В территориальную схему обращения с отходами Орловской области он был включен в 2019 году. Но уникальность предприятия не в мощности, а в технологиях. Здесь внедрена установка, которая перерабатывает так называемые «хвосты» - остатки после сортировки ТКО - в теплоэнергию и безвредный зольный остаток. Из золы на заводе делают кирпичи, тротуарную плитку, террасную доску и многое другое. По сути, «ЭкоСити» реализовал концепцию бесполигонного обращения с отходами впервые в России.

Этот прорыв не остался незамеченным на высшем государственном уровне. В январе 2026 года в Орел с делегацией приезжал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Джамбулат Хизирович Хатуов, а также глава ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова. Гости провели на заводе около трех часов, осмотрели все участки производства и провели совещание, на котором «ЭкоСити» представил свою концепцию.

Экологическое предприятие рассчитано на сортировку почти 200 тысяч кубометров мусора в год. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

- Было принято решение поддержать наш проект бесполигонного обращения с отходами. Нам сказали, что именно наш завод возьмут за основу при создании новых предприятий по всей России. Кроме того, по итогам совещания Джамбулат Хатуов поручил вернуть нам часть потоков ТКО - минимум 60 тысяч тонн в год, - рассказал генеральный директор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин.

Но прошло уже полгода, а распоряжение федерального чиновника так и осталось не выполненным региональными властями. Обещанные объемы отходов на «ЭкоСити» так и не поступили, и предприятие продолжает работать на грани рентабельности, получая лишь около 4% от своей проектной мощности. В прошлом году точка безубыточности работы предприятия оценивалась в 55 тысяч тонн в год, а тарифная составляющая убытков достигла 66 миллионов рублей. С тех пор ситуация практически не изменилась.

РЕШЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА: ПРИЗНАНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Завод «ЭкоСити» способен сортировать более 40 видов вторсырья. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня 2026 года состоялось заседание научно-технического совета ППК «Российский экологический оператор», на котором рассматривалась концепция работы объекта замкнутого цикла по переработке твердых коммунальных отходов на базе мусоросортировочного комплекса АО «ЭкоСити». Целью заседания было обсуждение типового технологического решения, которое впоследствии можно было бы тиражировать по всей стране. Руководитель «ЭкоСити» лично представил доклад, вызвавший живой интерес у членов совета.

По итогам заседания было принято несколько ключевых решений. Доклад Парахина приняли к сведению, отметив, что представленная концепция имеет отдельные перспективные элементы. После внесения изменений она может быть рассмотрена для рекомендации как готовое к внедрению и тиражированию технологическое решение. Кроме того, члены совета рекомендовали организовать личное ознакомление заинтересованных членов НТС и ТПП РФ с деятельностью комплекса в Орле, а также провести выездное совместное заседание на его базе.

На заседании выступили ведущие эксперты отрасли, в

В 2026 году «ЭкоСити» начал перерабатывать остатки городских порубочных остатков. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

целом положительно оценившие проект. Высокопоставленный сотрудник Минприроды России Кирилл Палиюк, лично ознакомившийся с работой комплекса, назвал объект одним из наиболее показательных примеров реализации принципов экономики замкнутого цикла, где удалось обеспечить комплексную переработку отходов и выпуск востребованной продукции. Он поддержал идею проведения выездного заседания ТПП РФ на площадке «ЭкоСити».

Руководитель департамента ППК «РЭО» Андрей Рудаков отметил, что интерес к концепции обусловлен успешной практикой предприятия, на котором в течение долгих лет удалось существенно сократить объемы захоронения за счет комплексной переработки ТКО. Основной задачей НТС он назвал оценку технологической составляющей с точки зрения возможности тиражирования.

Директор по научной работе ООО «Машпром Инжиниринг» Григорий Свердлик подчеркнул, что отдельные замечания не являются принципиальными, важнее создание работоспособной модели, которую необходимо развивать далее. Он предложил уделить внимание вопросам выпускаемой заводом продукции, создав систему или биржу потенциальных потребителей вторичных ресурсов, и отметил, что аналогичная концепция им разрабатывалась еще в 2016 году, однако вопрос ее реализации по-прежнему актуален.

Советник генерального директора ППК «РЭО» Сергей Егоршев сообщил о готовности НТС оказывать методическую и экспертную поддержку при доработке концепции и выразил мнение о целесообразности совместного выездного заседания НТС и ТПП РФ.

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Пока «ЭкоСити» простаивает, альтернативный региональный переработчик - завод «ЭкоПолис» - стремительно исчерпывает свои ресурсы. По проектной документации площади для захоронения отходов были рассчитаны на 12 лет, однако уже через два года они оказались практически заполнены. Теперь этому предприятию требуется расширение и модернизация, в том числе за счет территорий, граничащих с заповедной зоной - балкой Непрец. Это вызывает обоснованные опасения экологов и местных жителей.

- При встрече федеральной делегации мы показали готовую и апробированную установку, которая перерабатывает «хвосты» с получением теплоэнергии и зольного остатка. Фактически нами предложена схема, при которой можно вообще отказаться от захоронений на полигонах, - отметил руководитель «ЭкоСити».

Однако, вместо того чтобы развивать успех, предприятие вынуждено существовать в условиях жесткого дефицита сырья - твердых коммунальных отходов. С 2024 года, согласно новой терсхеме, на завод должны привозить всего восемь тысяч тонн, те отходы, которые ранее нами перерабатывались, теперь везутся на завод «ЭкоПолис», который их практически полностью захоранивает.

При посещении завода мы заметили, что предприятие являет собой образец экологичности: здесь нет привычного свалочного запаха, территория ухожена, растут деревья и кустарники, оборудованы зоны отдыха для сотрудников. Как говорит руководитель, чем больше мусора перерабатывается, тем меньше запаха - такова особенность технологии. Однако недоброжелательные слухи о «лунном ландшафте» вокруг завода продолжают распространяться, хотя реальность выглядит совершенно иначе.

ОПЫТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ И ВОПРОС БУДУЩЕГО

Директор предприятия «ЭкоСити» не первый год является экспертом в сфере переработки отходов. Его постоянно приглашают в различные регионы РФ. Например, он ездил в Крым для оценки эффективности новых мусорных заводов, построенных в рамках реформы. В Суворовском, Ленино и Белогорске вложили миллиарды рублей, но результат оказался плачевным.

- Заводы в Крыму сделаны по тем же проектам, что и другие предприятия в России, построенные после начала мусорной реформы. И эффективность таких заводов мизерная. Полигоны переполнены, - поделился Парахин.

На этом фоне орловский «ЭкоСити» выглядит как островок надежды среди моря неудачных экспериментов. Установка энергетической утилизации остатков сортировки прошла государственную экспертизу, она способна перерабатывать 2,5 тысячи наименований отходов. Технологии, используемые на предприятии, масштабируемы и могут быть тиражированы по всей стране.

На фоне федерального признания эффективных технологий орловского предприятия региональные власти отказываются обеспечивать завод отходами для переработки. А между тем время идет, предприятие несет убытки, и его уникальные разработки рискуют оказаться невостребованными. Если так пойдет дальше, Орловская область может потерять не просто завод, а целое направление, способное кардинально изменить экологическую ситуацию в регионе и стране в целом.

Что будет с нашим миром через десятилетия, если мы продолжим игнорировать передовые технологии переработки и захоранивать отходы на переполненных полигонах, вместо того чтобы дать шанс таким предприятиям, как «ЭкоСити», признанным эффективными на самом высоком уровне? Вопрос остается открытым - и ответ на него зависит от каждого из нас и от тех решений, которые принимаются сегодня властями.