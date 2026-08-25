Фермер Александр Фандеев: В сельском хозяйстве важны: земля, руки и железо

Фото: Агропромсервис

На Орловщине август пахнет зерном и разогретым металлом. Пока горожане прячутся от зноя под кондиционерами, на полях решается главная задача года — сохранить и приумножить то, что взрастила земля. По данным облправительства на середину месяца, регион уже намолотил второй миллион тонн зерна. И это не предел. Убрать надо 360 тысяч га зерновых и 374 тысячи га масличных культур. В этом аграриям помогают надежные и мощные зерноуборочные комбайны Ростсельмаш.

«Здесь не до сантиментов, здесь – работа»

На полях Свердловского района Орловской области кипит работа.

— Нормальная страда. Каждый год — как первый, неважно, дождь или солнце. Надо работать!

Эти слова Александра Павловича Фандеева тонут в гуле мотора. Глава крестьянско-фермерского хозяйства стоит у края поля, а за его спиной, дыша мощным двигателем, замер комбайн. Еще минута — и он вновь пойдет молотить золотую волну.

История этого хозяйства — классическая для русского Черноземья, но оттого не менее героическая. В лихие 90-е, когда крупные колхозы трещали по швам, простой механизатор Александр Фандеев не ушел в «челноки» и не сломался. Взяв в аренду 50 гектаров, он начал с нуля.

— И пошло-поехало, — улыбается фермер.

Сейчас в хозяйстве 1100 гектаров земли. Помогает зять, который давно стал правой рукой. Сеют пшеницу, сою, рапс. Но главный помощник в этом деле, конечно, сельхозтехника.

Надежный железный конь - TORUM 785

В поле сейчас царит TORUM 785. Гигант за сутки намолачивает 100–120 тонн зерна. Александр Павлович, сам знаток техники, хвалит машину, как хороший наездник - коня.

— Он одинаково уверенно берет и пшеницу, и сою. Не надо мучиться с перенастройкой. Перекинул жатку — и поехал, - рассказывает фермер.

Особое одобрение вызывает система обмолота ARS. Дека здесь вращается, как карусель, на 360 градусов, и у зерна нет шанса забиться или застрять. Даже если влажность зашкаливает или поле засорено — комбайн самоочищается.

— Двигатель — 510 лошадей. Силы — вагон, но топливо расходует умеренно. Умный контроллер топливо экономит, — делится цифрами хозяин.

Впрочем, аграрию важны не только цифры мощности, но и скорость. Бункер на 12 000 литров опустошается меньше чем за две минуты. Пока разгружается — комбайн стоит, а это потеря времени. Здесь же выгрузка — 120 литров в секунду. Успевай только грузовики подгонять.

А зайти в кабину TORUM — все равно что попасть в кабину самолета. Панорамный обзор, тишина (хотя снаружи стоит грохот), кондиционер, холодильник под рукой. Кресло с пневмоподвеской настолько удобное, что механизаторы шутят: после 12-часовой смены из него выходить не хочется.

Электроника — вообще отдельный разговор. Экран перед глазами и голосовой помощник фиксируют все: от оборотов до уровня потерь. А система РСМ Агротроник позволяет хозяину, даже если он в конторе или дома, видеть, сколько зерна намолочено и сколько топлива потрачено. Прямо в реальном времени.

Комбайн RSM 161- главная премьера этого года в хозяйстве Александра Фандеева. Фермер выбором доволен. Фото: Агропромсервис

RSM 161: «Царь-комбайн» этого сезона

Но главная премьера этого года в хозяйстве Александра Фандеева — приобретение комбайна RSM 161. Это уже не просто машина, это гигант.

— Он работает чище, спокойнее и с малыми потерями, — говорит Александр Павлович. — Большие объемы берет на себя. Идет уверенно, даже когда солома влажная.

Секрет — в двухбарабанной системе TETRA Processor. Это как двойной фильтр: зерно очищается идеально, даже если погода подвела. Бункер на 10 500 литров здесь тоже решает: не отвлекаешься на выгрузку каждые пять минут, можно спокойно «резать» длинные гоны.

А что касается комфорта — здесь кабина еще просторнее. Круговое освещение, панорамное стекло, почти кабинетная тишина.

Отдельная тема, которую фермер поднимает с особым уважением, — это сервис.

— В нашем регионе четко работает служба сервиса ООО «Агропромсервис», — признается Александр Фандеев. — Готовимся к сезону заранее. Если что-то мелкое — специалисты приезжают прямо в поле, обслуживают на месте. Мы не простаиваем.

По его мнению, в сельском хозяйстве важны три вещи: земля, руки и железо. Земля у Орловщины щедрая, руки у Александра Фандеева рабочие, а техника Ростсельмаш — надежная.