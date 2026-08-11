В Орловской области готовятся к выборам: голосование будет проходить три дня

Фото: Избирательная комиссия Орловской области

В единый день голосования 19 сентября, а также 18 и 20 сентября жителям Орловской области предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Орловского областного Совета народных депутатов и местных представительных органов. Всего на мандаты претендуют 5170 кандидатов, в том числе 4797 – в органы местного самоуправления. Все они прошли необходимые процедуры регистрации. Голосование будет идти три дня, чтобы у каждого избирателя была возможность принять участие.

ГУБЕРНАТОР – ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ

На рабочей встрече губернатора Андрея Клычкова с председателем Избирательной комиссии Орловской области Лилией Пиняевой обсудили готовность к кампании и взаимодействие властей с избиркомом. Глава региона отметил, что правительство окажет всестороннюю организационную и техническую поддержку, а также поручил усилить информационную кампанию по защите граждан от мошенников. Лилия Пиняева заверила, что комиссия полностью готова к предстоящим выборам. Андрей Клычков подчеркнул, что совместные усилия областной власти, избиркома и общественности позволят провести выборы на высоком организационном уровне, и отметил важность слаженной работы всех ведомств и законности процедур.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ЧТО РЕШИЛ ИЗБИРКОМ

Ранее, в рамках 119-го заседания Избирательной комиссии Орловской области, были приняты решения о распределении бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы и областного Совета. Также утвердили порядок проведения жеребьевки для размещения наименований политических партий и эмблем в бюллетене по областному избирательному округу. Кроме того, распределили бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных телерадиокомпаний и печатную площадь в государственных СМИ между партиями и кандидатами для предвыборной агитации.

С 3 августа работает механизм «Мобильный избиратель» – орловцы могут подать заявление на голосование не по месту регистрации через МФЦ. С 4 по 13 сентября 1898 обученных обходчиков проекта «ИнформУИК» посетят избирателей на дому, расскажут о кандидатах и формах голосования. Каждый обходчик будет иметь удостоверение и брендированную атрибутику, списки переданы в полицию.

30 июля прошла общерегиональная тренировка, на которой отработали все штатные и внештатные алгоритмы, включая реагирование на чрезвычайные ситуации. Власти и избирком рассчитывают на высокий организационный уровень выборов при поддержке волонтеров и общественных наблюдателей. Обеспечение честности и прозрачности голосования остается главным приоритетом.