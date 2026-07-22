Орловщина готовится к двойному празднику: 460-летие Орла и 83-я годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото: Елена Зябкина

В этом году Орел отметит сразу две знаменательные даты — 460-летие со дня основания и 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Для орловцев это событие особое: оно объединяет радость юбилея любимого города и память о героических страницах его истории. Праздничный марафон стартует уже 1 августа и продлится четыре дня.

Власти города подготовили для жителей и гостей областной столицы насыщенную программу. В ней нашлось место и торжественным памятным акциям, и концертам с участием приглашенных звезд, и ярмаркам, и фестивалям, и спортивным состязаниям. По словам организаторов, каждый орловец сможет найти мероприятие по душе.

КОНЦЕРТЫ, КВН И ПАРУСНАЯ РЕГАТА

1 августа в Городском и Детском парках стартуют концертные программы, которые будут проходить ежедневно с 18:00 до 19:00. А уже 2 августа в 17:00 в ТМК «ГРИНН» любителей острого слова ждет игра Клуба веселых и находчивых.

3 августа в сквере Героя Ермолаева пройдет праздничная программа «Город, в котором живет счастье». Орловские творческие коллективы и солисты подарят зрителям яркие музыкальные номера о родном городе, о подвиге защитников Отечества и о мирной жизни.

. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

А на озере «Светлая жизнь» с 3 августа стартуют Чемпионат и Первенство по парусному спорту — любители водной стихии смогут насладиться зрелищными гонками.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

Двойной праздник для орловцев — это еще и возможность почтить память героев. 4 августа в 10:00 на Бульваре Победы состоится торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы». В 11:00 памятные акции пройдут у знаков жертвам фашизма в Медведевском лесу, у памятника И.В. Воронову, воинам деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, орловским партизанам и подпольщикам, а также у памятника Герою Советского Союза Леонтию Гурьеву.

5 августа эстафету памяти продолжат возложения к памятнику Героям-комсомольцам Орловщины в сквере Комсомольцев (в 11:00) и к мемориальному комплексу «Вечная память жителям 91-го квартала г. Орла, погибшим в Великой Отечественной войне» (в 11:30).

. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

5 АВГУСТА — ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ТОРЖЕСТВ

Основные праздничные события развернутся 5 августа. В 9:00 в сквере Танкистов состоится церемония подъема дубликата Красного Знамени Победы — того самого, которое водрузили разведчики над освобожденным Орлом в далеком 1943 году.

В 10:30 от площади Ленина стартует праздничное шествие и парад предприятий. С 12:00 до 21:00 в Городском и Детском парках развернется ремесленная ярмарка «Город мастеров», а в Городском парке начнется большой праздничный марафон. Для юных орловцев в Детском парке с 12:00 до 21:30 будут работать игровые и интерактивные программы, а также творческие мастер-классы.

В 15:00 на Ленинском мосту откроется выставка в рамках проекта «ФОТОЛАБ История». А на площади Ленина с 15:00 до 22:30 пройдет масштабный фестиваль «Русское лето. Zа Россию» с выступлением приглашенных звезд. По данным администрации, на главной сцене выступят Ольга Кормухина, Алексей Белов и Мари Мар.

. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В 16:30 в Городском парке начнется праздничная программа «Мой дом, моя Россия, моя Орловская земля», а в 17:00 там же стартует фестиваль боевых искусств «Кубок Победы». Завершится праздничный день программой с 18:00 до 21:00 на площади перед КДЦ «Металлург», где также пройдут игровые и интерактивные программы.

Организаторы предупреждают: в программе возможны изменения, в том числе по местам проведения отдельных мероприятий. Следите за актуальными обновлениями на странице администрации Орла.

Впереди у орловцев — четыре дня, наполненных музыкой, памятью и радостью. Это будет время, когда каждый сможет прикоснуться к истории родного города, разделить общую гордость за его прошлое и настоящее, сплоченно провести этот день со своими близкими, найти развлечение по душе и просто отдохнуть в атмосфере праздника.