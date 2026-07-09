День Русского поля – 2026: что важно аграриям при выборе удобрений

С экспозицией «ФосАгро-Орел» ознакомились представители органов власти региона.

На базе «Агрофирмы Мценской» в селе Отрадинском 4 июля прошел День Русского поля – 2026. Несмотря на проливной дождь, зарядивший с самого утра, масштабное мероприятие собрало сотни аграриев, представителей агробизнеса и официальных лиц. Праздник поля, ставший уже доброй традицией, в очередной раз подтвердил: Орловщина остается одним из главных аграрных центров Центральной России.

В числе традиционных участников выставки и надежных партнеров аграриев – компания «ФосАгро-Орел», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). Стенд компании на выставке стал точкой притяжения для профессионалов, ищущих надежные решения для повышения эффективности своих хозяйств.

В помощь аграриям был представлен стенд с минеральными удобрениями компании.

Технологии роста урожаев

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе с председателем областного Совета народных депутатов Леонидом Музалевским и председателем Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным осмотрел экспозицию «ФосАгро-Орел».

Глава региона отметил роль надежного ресурсного обеспечения аграриев.

- Существенный рост по объемам производимой сельхозпродукции Орловской области во многом основан на грамотном применении минеральных удобрений, обеспечивающим увеличение продуктивности с каждого гектара. Сегодня наш регион находится на лидирующих позициях по урожайности сельскохозяйственных культур в России. Вместе с тем, необходимо не только обеспечивать ритмичность поставок, но и развитие технологической составляющей. Роль компании «ФосАгро-Орел» в этих процессах сложно переоценить, надеюсь, и в этом сезоне компания будет способствовать выполнению задач орловского АПК, - сказал Андрей Клычков, губернатор Орловской области.

Глава региона отметил значимость «ФосАгро- Орел» в развитии АПК Орловской области.

«ФосАгро-Орел» – традиционный партнер орловских аграриев в сфере минерального питания растений. Прямые поставки удобрений обеспечивают собственные центры дистрибуции компании в Ливнах и Нарышкино. В ассортименте – свыше 60 марок «витаминов плодородия». Помимо классических гранулированных простых и сложных удобрений есть жидкие и водорастворимые, а также инновационные комплексные удобрения с микроэлементами в одной грануле.

Чтобы удобрения приносили аграриям максимальную выгоду, компания развивает агрономические сервисы, направленные на повышение эффективности применения систем питания.

Сервис агрохимического обследования почв оказывают по современным стандартам. Эксперты компании отбирают образцы почвенных проб с полей с помощью автоматизированных пробоотборников – это гарантирует высокую точность и скорость полевых работ. Затем образцы исследуются в собственной агрохимической лаборатории «ФосАгро-Регион», а на основе результатов агрономы готовят индивидуальные рекомендации по работе с удобрениями для каждого поля. Такой подход позволяет управлять урожайностью с высокой экономической эффективностью: аграрии оптимизируют затраты и при этом получают стабильно высокий урожай.

Семена российской селекции – возможность роста урожаев

Второе важное направление, которое сегодня развивает «ФосАгро-Орел», – поставки семян отечественной селекции. Связка «семена + удобрения» с учетом применения рекомендованных сортоориентированных систем питания дает максимальный результат и минимизирует риски ошибок хозяйств при переходе на новые гибриды. Кроме того, закупая все в одном месте, хозяйства оптимизируют ресурсы на подбор и доставку – это еще один плюс комплексного подхода.

В портфеле «ФосАгро-Орел» сегодня уже порядка 60 сортов и гибридов 10 сельхозкультур от ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний.

- Комплексный подход к агротехнологиям позволяет добиться роста продуктивности полей и получения рентабельного урожая. Это показывают и наши полевые опыты, и практика наших клиентов. Все решения, которые мы предлагаем, проходят оценку экономической продуктивности, - рассказал директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов.

За многолетнюю добросовестную работу он удостоен Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ. Награда стала признанием вклада предприятия в развитие агропромышленного комплекса региона.

За многолетний добросовестный труд Сергей Засимов отмечен Министерством сельского хозяйства РФ.

Участие в развитии региона

«ФосАгро-Орел» способствует развитию не только АПК региона, но и социальной сферы. Орловцы уже оценили ежегодный традиционный новогодний подарок компании – ледовый каток на центральной площади с праздничной иллюминацией. Он стал любимым местом отдыха для сотен семей.

А с прошлого года компания реализует в Орловской области ключевой социальный проект «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Соответствующее соглашение подписано генеральным директором «ФосАгро-Регион» Андреем Вовком и губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Помимо Орловской области «ФосАгро-Регион» также реализует программу ДРОЗД в Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях.

В спортивных школах этих регионов компания восстанавливает и создает новые спортивные объекты, помогает обновлять оборудование и инвентарь, обеспечивает спортсменов формой и участвует в организации соревнований. Сейчас проектом охвачено уже более пяти тысяч детей в четырех регионах.

Мнения с полей: истории успеха

Владимир Ноздрин из крестьянско-фермерского хозяйства – один из ветеранов сотрудничества с «ФосАгро-Орел». На площади около 600 гектаров он выращивает пшеницу, рапс и сою. Урожайность пшеницы в прошлом сезоне достигла 77 центнеров с гектара, рапса – 35 центнеров. Хозяйство, открытое в 2008 году, за эти годы выросло в крепкое, уверенное предприятие.

– С «ФосАгро-Орел» работаем около 15 лет. Бездумно почву не удобряем – сначала делаем химический анализ, выявляем дефициты. Берем сложные удобрения, селитру. Транспортировка удобная – мы рядом. Отдельно отмечу хорошие условия хранения. Качество продукта нас полностью устраивает, результат виден на каждом поле, – поделился Владимир Ноздрин.

Виталий Шляпцев из КХ «Высокое» в Кромском районе возделывает более тысячи гектаров. В его севообороте – гречиха, озимая пшеница и ячмень. С компанией фермер работает с самого основания и делает ставку на сульфат аммония, селитру и карбамид. В хозяйстве обязательно соблюдают баланс калия и фосфора – это основа грамотного минерального питания. Шляпцев признается, что за многолетнюю практику перепробовал практически все культуры, но в итоге остановился на трех, которые дают стабильный результат.

– С «ФосАгро-Орел» работаю с самого основания. Приобретаю сложные удобрения – сульфат аммония, селитру, карбамид. В хозяйстве обязательно соблюдаем баланс калия и фосфора. За долгие годы перепробовал все, кроме рапса, остановился на трех культурах. С 900 гектаров собираю около четырех тысяч тонн зерна. В этом году погода испытывала нас на прочность: вчера прошел ураган, но культура устояла. Сейчас посеяли новый сорт «Ермоловка», ждем хорошего результата, – рассказал Виталий Шляпцев.

ЗАО «Славянское» – одно из передовых хозяйств области, чья работа ежегодно отмечается на региональном и федеральном уровнях. Главный агроном Евгений Спиридонов подтверждает: по итогам прошлого года озимая пшеница здесь дала более 90 центнеров с гектара. С «ФосАгро-Орел» предприятие сотрудничает больше десяти лет. Спиридонов особо отмечает грамотные консультации, без которых, по его мнению, даже самая качественная продукция может не дать ожидаемого эффекта.

– Линейка удобрений широкая, качество устраивает полностью. Особо ценю работу консультантов – они всегда рекомендуют продукцию, которая даст максимальный эффект. Используем диаммофоску, комплексные удобрения с серой, карбамид. К новинкам подходим взвешенно, смотрим на их практическую отдачу, – отметил Евгений Спиридонов.

Орловская область уверенно держит планку одного из лидеров ЦФО по развитию агропромышленного комплекса. Здесь трудятся десятки крупных организаций, сотни перерабатывающих предприятий, более тысячи фермерских хозяйств. И в этой статистике есть весомая доля заслуги «ФосАгро-Орел» – компании, которая помогает орловским аграриям собирать рекордные урожаи даже в непростых погодных условиях.

Елена Зябкина

Фото Александра Полшведкина