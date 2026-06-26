Лихачев о будущем «Росатома»: новости подготовки инженеров

Фото Алексея Дугинова/Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

«Росатом» запускает масштабную трансформацию высшего инженерного образования в рамках кадровых задач, определенных главой госкорпорации Алексеем Лихачевым. Итоги стратегической сессии на Ленинградской АЭС подтверждают курс на достижение полного технологического суверенитета России.

В Учебно-тренировочном центре Ленинградской АЭС, расположенном в городе Сосновый Бор Ленинградской области, состоялась масштабная стратегическая сессия. Ее главной темой стала глубокая модернизация отечественного инженерного образования под стратегические задачи нового национального проекта. В условиях глобальной перестройки рынков российская атомная энергетика демонстрирует уверенный рост, требующий оперативного притока высококвалифицированных специалистов нового поколения, способных работать на опережение технологического прогресса.

В детальном обсуждении будущего кадрового потенциала отрасли приняли участие руководители ведущих опорных вузов госкорпорации. Среди них — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и другие авторитетные представители научно-образовательного сообщества России. От руководства госкорпорации ключевыми спикерами сессии выступили директор Проектного офиса по развитию образования и международного сотрудничества Валерий Карезин, а также директор по управлению научно-техническими программами и проектами Наталья Ильина.

Участники встречи выработали общую стратегическую позицию: современная подготовка кадров должна выстраиваться непосредственно вокруг реальных, практических и технологических задач энергетического сектора. При этом речь идет не о радикальном пересмотре классической фундаментальной инженерной школы, которая исторически является сильнейшей в мире, а о ее гибком и оперативном дополнении новыми актуальными компетенциями. Именно эти междисциплинарные навыки сегодня критически востребованы для реализации технологий будущего и работы с инновационными отечественными решениями и программным обеспечением.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии»: масштаб задач

Развитие образовательных программ неразрывно связано с запуском нового национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии». Данный проект нацелен на выполнение глобальной государственной задачи — обеспечение абсолютного технологического суверенитета России в энергетической сфере и сохранение безоговорочно лидирующих позиций на мировой арене. На сегодняшний день национальный проект объединяет в себе 10 ключевых технологических направлений, порядка 40 масштабных проектов, свыше 280 профильных промышленных организаций и 23 ведущих университета страны, формируя мощный научно-производственный кластер. Согласно экспертным оценкам, до 2030 года для их реализации потребуется около 35 тысяч специалистов.

Масштаб инициативы подтверждается долгосрочными кадровыми прогнозами и планами самой корпорации. Ранее генеральный директор Алексей Лихачев озвучил четкие ориентиры:

«Все эти направления требуют, конечно, нового подхода в кадрах. Если сегодня мы берем более 4,5 тысячи молодых специалистов, в 2029-2030 годах будет уже 8 тысяч в год».

При этом, по его словам, глобальная задача заключается в том, чтобы сформировать новое поколение инженеров: «С самых юных лет привить сначала любовь к точным наукам, потом желание выбрать соответствующую профессию».

Для достижения этих показателей госкорпорация выступает в роли системного интегратора атомной части национального проекта и несет прямую ответственность за его практическое воплощение. В обязанности компании входит координация взаимодействия между промышленными гигантами, научно-исследовательскими институтами и высшей школой, а также создание беспрецедентных условий для подготовки новой инженерной элиты.

Единая команда вузов и производства: требования времени

Прошедшая на Ленинградской АЭС сессия наглядно показала, что разрыв между академической теорией и реальной производственной практикой должен быть окончательно преодолен в ближайшие годы. Участники детально обсудили механизмы синхронизации образовательных стандартов с жесткими требованиями современных автоматизированных предприятий.

«Сегодня технологии развиваются быстрее, чем меняется система подготовки кадров. Если мы хотим сохранить мировое лидерство в атомной отрасли, университеты и предприятия должны работать как единая команда — в кооперации формировать требования к выпускникам, вместе обновлять образовательные программы и готовить специалистов под конкретные технологические задачи национального проекта», — отметила директор по управлению научно-техническими программами и проектами «Росатома» Наталья Ильина.

Для достижения этой амбициозной цели госкорпорация совместно с опорными вузами реализует целый комплекс стратегических мер поддержки молодых талантов:

• Создание специализированных базовых кафедр непосредственно на производственных площадках действующих АЭС и в научно-исследовательских центрах.

• Запуск именных стипендиальных программ для материального поощрения талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых.

• Реализация масштабных образовательных проектов, направленных на популяризацию точных наук.

• Организация сквозных практик и производственных стажировок с гарантированным последующим трудоустройством выпускников на передовые объекты.

Опорные лаборатории как фундамент практических навыков

Одним из наиболее эффективных практических инструментов реализации кадровой стратегии признана разветвленная сеть опорных лабораторий. Эти инновационные площадки создаются на базе ключевых университетов и отраслевых организаций. Главная задача лабораторий — предоставить студентам и преподавателям уникальную возможность работать с реальным передовым оборудованием, технологиями будущего и инженерными задачами, которые уже сегодня применяются в проектах госкорпорации.

В настоящее время сеть успешно включает две опорные лаборатории. Как стало известно в ходе сессии, до конца 2026 года госкорпорация планирует открыть еще три аналогичные площадки по ключевым направлениям национального проекта. Это позволит существенно нарастить объемы практико-ориентированного обучения.

Глобальные горизонты и международные проекты госкорпорации

Успешная модернизация образовательных процессов имеет решающее значение не только для внутреннего рынка, но и для укрепления внешнеэкономических позиций. Международные проекты традиционно формируют масштабный и диверсифицированный портфель заказов, требующий кадрового сопровождения высочайшего уровня. Реализация международных инфраструктурных проектов — в частности, развитие партнерства и возведение современных атомных объектов в странах Африки и Центральной Азии (таких как Руанда и Узбекистан), а также развитие ядерной медицины и цифровых продуктов — опирается на уникальный интеллектуальный капитал, формируемый сегодня в российских вузах.

Российская атомная энергетика исторически занимает флагманское положение в мире, задавая стандарты безопасности и эффективности для всей планеты. Чтобы закрепить этот статус на десятилетия вперед, госкорпорация инвестирует колоссальные ресурсы в человеческий потенциал. Интеграция усилий академической науки, государства и крупного бизнеса позволит подготовить новое поколение лидеров, способных отвечать на самые сложные технологические вызовы современности.