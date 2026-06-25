Шуваев: «В Белгородской области на обновление территорий в 2027 году направим около 562 млн рублей»

Фото: соцсети Александра Шуваева

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев поделился итогами Всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Врио главы региона отметил, что в этом году белгородцы были особенно активны и отдали рекордное число голосов – 202 тысяч. Для сравнения, в 2024-м проголосовало 193 тысячи жителей, в 2025-м – 194,3 тысячи.

Отметим, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - один из самых успешных и эффективных в стране. Он реализуется с 2017 года. За эти годы в Белгородской области благоустроили 318 общественных территорий. Основная цель проекта – создание нового облика городов, обновление общественных пространств и, главное, формирование комфортной и безопасной среды для жизни. Ежегодно в рамках голосования каждый житель может выбрать проекты для реализации в разных населенных пунктах региона.

- Голосование проходит по решению Президента России Владимира Путина. Люди сами определяют приоритеты, и это правильно. В текущем году в нашей области на выбор были выставлены дизайн-проекты для 30 общественных пространств в 14 муниципалитетах. Среди них: парки, скверы, набережные и другие общественные пространства, где белгородцы проводят время с семьями, - рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Путем голосования сами белгородцы определили дизайн-проекты для всех территорий. Так, в областной столице благоустроят аллею на улице Королёва, скверы «Егоровский», «Золушка», а также территорию у Дома офицеров. В Белгородском округе новый облик обретут «Бульвар Победы» в Никольском и парк в Северном. В Старом Осколе обновят территорию городского пляжа в микрорайоне Юность и парк «Олимпийский». В Губкине преобразится сквер «Шахтерской славы».

Александр Шуваев сообщил, что на реализацию выбранных белгородцами проектов будет направлено порядка 562 миллионов рублей. Работы начнутся в 2027 году.

- Еще раз благодарю каждого жителя, кто принял активное участие в голосовании. Это ваш общий вклад в будущее Белгородчины. Вместе делаем наши города и села комфортнее, - отметил врио губернатора.