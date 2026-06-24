Т2 перезапустил программу лояльности «Больше»: теперь выгода доступна абонентам всех операторов

Фото: Shutterstock/ автор Evgeny Atamanenko

Теперь участвовать в ней и получать бонусы могут все клиенты, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. В «Больше» также добавили новые предложения от партнеров и «категории дня». Каждый день пользователи могут получать еще больше выгоды.

Каждый день Т2 открывает три эксклюзивных предложения в определенной тематической категории. Одно из них доступно за обмен гигабайтов, еще два – специальные оферы от партнеров. Тематические подборки оператор меняет ежедневно, а еженедельный цикл повторяется. Это позволит пользователям регулярно возвращаться в мобильное приложение за новой выгодой.

Программа охватывает все сферы повседневной жизни. В разные дни недели участники могут получать скидки и бонусы в категориях «Еда» и «Шопинг» от таких партнеров, как: «Яндекс Еда», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Золотое Яблоко», OZON, «Авито» и Sokolov. Отдельные дни посвящены категориям «Транспорт» и «Развлечения», где представлены «Яндекс Go», топливо и самокаты. По особым дням будет доступна категория «Сюрприз» с секретным офером из любой подборки.

Для неабонентов Т2 подготовил приветственные гигабайты при регистрации в программе «Больше». Количество трафика рассчитано так, чтобы новый пользователь мог сразу совершить свой первый обмен гигабайтов и оценить механику сервиса. Такой подход позволяет каждому оценить преимущества программы лояльности Т2.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы создавали «Больше» не как классическую программу накопления баллов, а как ежедневный сервис выгод, органично встроенный в рутину пользователя. Логика проста и прозрачна: сегодня ты меняешь гигабайты на скидку в кофейне, завтра – на билет в кино, послезавтра – на поездку в каршеринге. При этом мы решили убрать главный барьер любых программ лояльности – привязку к «своему» оператору. Именно поэтому мы открыли «Больше» для всех, а новым пользователям даем приветственные гигабайты, чтобы первый обмен состоялся уже в день регистрации».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«Современный пользователь ожидает не просто эксклюзивные предложения, а продуманные, технологичные и эмоционально вовлекающие механики. Мы перезапустили программу лояльности «Больше», чтобы сделать процесс получения бонусов более игровым и удобным – тематические подборки, категории дня и секретные оферы расширяют привычный пользовательский опыт. Кроме того, новая структура программы позволит каждому клиенту каждый день подбирать предложения, максимально соответствующие его интересам, и получать еще больше выгоды».

Реклама. ООО "Т2 Мобайл". ИНН 7727698983 erid: 2W5zFJuGRny