Депутаты Белгородской облдумы навестили защитников приграничья

Фото - архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, ежедневно подвергается атакам со стороны сопредельного государства. Люди, живущие здесь, как никто другой, понимают: для тех, кто стоит на страже рубежей Родины, бесценно внимание и ощущение поддержки. Потому, несмотря на напряжённую обстановку, белгородцы не теряют связи с защитниками и по мере сил стараются их поддержать.

Депутаты Белгородской областной Думы - традиционно в центре событий: организовывают сбор и отправку грузов для бойцов, выезжают в части и госпитали, и даже помогают с проведением творческих мероприятий для поддержки боевого духа ребят.

Накануне спикер регионального парламента Юрий Клепиков вместе с сенатором Российской Федерации Анной Кочеровой передал бойцам по их просьбе холодильник, маскировочные сети, продукты питания и средства личной гигиены.

- Волнуемся и искренне переживаем за каждого бойца, - делится в своих соцсетях Юрий Николаевич. - А главное, ждем их скорейшего возвращения домой — целыми и невредимыми!

Фото - архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Зампредседателя Любовь Киреева, в свою очередь, встретила важный для белгородских защитников груз. В регион прибыли маскировочные сети, одежда и предметы первой необходимости из Московской области.

Депутат Михаил Ананичев совместно с однопартийцами передал в зону проведения спецоперации нательное белье, сладости, чай, кофе и средства личной гигиены. Посылки для участников СВО подготовил и Игорь Закотенко.

С гуманитарной миссией на линии боевого соприкосновения побывал Николай Мухин. Он привез для воинов тепловизионные прицелы, бинокли ночного видения, радиостанции и бронежилеты. А Валерий Шевляков, встретившись с ребятами на передовой, передал им тепловые пушки и кондитерские изделия.

Посылки, а также добрые пожелания для бойцов совместно с детьми, родителями и учителями гимназии №22 города Белгорода подготовила Светлана Шляхова.