Т2 представил орловским предпринимателям цифровые сервисы для бизнеса

Фото: Т2

Эксперт T2 рассказал участникам мероприятия, как повысить эффективность бизнес-процессов с помощью современных цифровых инструментов.

18 июня в Центре «Мой бизнес» состоялась открытая лекция «Поиск возможностей развития и минимизация рисков в период адаптации к новым условиям», которую посетили владельцы и руководители орловских предприятий малого и среднего бизнеса, самозанятые и те, кто только планирует открыть свое дело. Главным спикером мероприятия стал директор орловского филиала T2 Максим Мартынов.

Эксперт рассказал о возможностях, которые открываются для бизнеса в условиях цифровизации всех сфер жизни, а также о современных решениях и сервисах, которые Т2 предлагает предпринимателям. Спикер отметил, что технологии больших данных, которые использует оператор, могут помочь подобрать оптимальную локацию для размещения торговой точки и рекламных поверхностей, закрыть вакансии и расширить клиентскую базу. Кроме того, T2 предлагает удобные и эффективные инструменты для защиты цифровых ресурсов от киберугроз.

В рамках лекции участники также обсудили реальные кейсы, новые экономические условия, особенности ведения бизнеса в Орловской области, практический опыт адаптации компаний к законодательным и иным изменениям и ряд других вопросов.

Максим Мартынов, директор орловского филиала T2:

«Мы благодарны Центру «Мой бизнес» за организацию мероприятия и возможность обсудить актуальные для делового сообщества региона вопросы. Мы были рады поделиться своими знаниями о телеком-инструментах, которые будут полезны бизнесу и могут стать основой для устойчивого развития. T2 анализирует потребности своих корпоративных клиентов и постоянно расширяет линейку сервисов, отвечающих современным вызовам и задачам. Мы создаем универсальные решения, подходящие бизнесу любого масштаба и направления – эффективные, простые в использовании и масштабировании».

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