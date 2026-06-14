В Орле один человек погиб, восемь пострадали при ударе украинского беспилотника по многоэтажке

Удар по жилому дому был нанесен целенаправленно. Фото: официальный канал Андрея Клычкова

В Орле украинский беспилотник атаковал жилой дом. Один человек погиб, восемь пострадали. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.

Фото: официальный канал Андрея Клычкова

- К глубокой скорби, один человек погиб, еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, - рассказал глава региона.

Фото: официальный канал Андрея Клычкова

Фото: официальный канал Андрея Клычкова

По данным губернатор Орловской области, беспилотник, начиненный поражающими элементами, целенаправленно нанес удар по жилому дому.

Фото: официальный канал Андрея Клычкова

В настоящее время жители многоэтажки доставлены в ПВРы, они обеспечены питанием и вещами первой необходимости.

- Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества, - уточнил Андрей Клычков.