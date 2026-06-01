Старт дан: почти 1150 орловских выпускников приступили к сдаче первых ЕГЭ основного периода

Для выпускников школ самый волнительный момент наступил. Позади последние звонки, впереди – взрослая жизнь, которая начинается с реального испытания. Единый госэкзамен уже сегодня решает, смогут ли ребята поступить на бюджет и о чем они будут рассказывать на первых курсах университетов. По всей России дан старт основному периоду ЕГЭ, и орловские школьники – в первых рядах.

ЦИФРЫ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКЗАМЕНОВ

Ровно в первый день календарного лета в регионе приступили к сдаче экзаменов по выбору. В общей сложности 1142 участника пишут литературу, химию и историю. Цифры такие: историю выбрали 494 орловца, литературу – 139, химию – 509.

Главные задачи для регионального образования сейчас – спокойная обстановка в пунктах, железобетонная безопасность и честные результаты.

Мы должны провести экзамены на высочайшем организационном уровне. Это наш приоритет. Для этого мониторим каждый этап государственной итоговой аттестации. Наша задача – равные и честные условия абсолютно для всех выпускников. Ребята, вы огромные молодцы, столько лет учили материал. Верьте в себя, - подчеркнула руководитель Департамента образования – член Правительства Орловской области Татьяна Константиновна Патова.

В регионе развернули 18 пунктов приема экзаменов. Все они находятся в обычных школах. Вход только через рамки металлодетекторов, работает видеонаблюдение в режиме «офлайн», а связь глушат подавители сигналов. Детям с ограниченными возможностями здоровья создали особые условия – для них работают 7 пунктов на дому.

За тем, как все начиналось, в Областном ситуационном центре следил директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Сергеевич Логутеев.

– Старт прошел штатно. Во всех аудиториях напечатали контрольные измерительные материалы. У ребят есть шанс показать, чему они научились. И мы сделали все, чтобы даже дети с ОВЗ чувствовали себя комфортно: специальная рассадка, доступная среда, – пояснил Логутеев.

КАК ПРОХОДИТ ЕГЭ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ

А вот как все выглядит на практике. В Верховской школе № 1 (пункт № 10) тишина, только шелест бланков. Сюда на литературу пришла Анастасия Черноусова.

– Я два года корпела над правилами, писала сочинения, учила термины. В приметы не верю, только в себя. Выучила всю программу. Рассчитываю на высокий балл. И всем ребятам советую: не дергайтесь, дышите ровно и просто вспоминайте то, что учили. У вас все получится, – поделилась эмоциями выпускница.

Технические детали для тех, кто еще готовится или просто переживает. Литературу пишут 235 минут. В работе 11 заданий: 6 коротких и 5 развернутых. Можно пользоваться орфографическим словарем. Историю сдают 210 минут. Заданий 21: 12 кратких ответов и 9 развернутых.

Химия тоже идет 210 минут. Здесь 34 задания. На 28 нужно ответить коротко, на 6 – дать развернутое решение. На парте у школьника будут таблица Менделеева, растворимость солей и ряд напряжений металлов. Калькулятор брать можно, но только непрограммируемый.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы все прошло честно, за процессом наблюдают 39 общественных контролеров. 24 из них – обычные родители, которым не все равно. Еще 41 человек следит за порядком онлайн из ситуационного центра Орловской области. Каждая аудитория под колпаком.

Минимальные пороги для поступления стандартные: чтобы подавать документы в вузы Минобрнауки, нужно набрать 40 баллов по литературе, 40 по истории и 40 по химии. Свои результаты участники узнают не позднее 16 июня.