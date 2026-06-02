Как грузовики платят за дороги, по которым ездят

По ним ежедневно движутся сотни тысяч грузовиков, доставляя товары в регионы, где проживает почти 40 миллионов человек. Но содержание такой огромной дорожной сети требует колоссальных средств. Откуда они берутся и как система взимания платы с грузовиков помогает восстанавливать дороги в надлежащее состояние - вот о чем стоит рассказать подробнее.

В 2025 году система «Платон» пополнила Федеральный дорожный фонд на 66,691 миллиарда рублей. С момента своего запуска эта система собрала более 400 миллиардов рублей - средства, которые направляются исключительно на капитальный ремонт федеральных трасс и мостовых сооружений. Это не просто цифры в отчетах - это конкретные километры отремонтированного асфальта, новые мосты, восстановленные обочины и спасенные жизни благодаря повышению безопасности движения.

Центральный федеральный округ, будучи экономическим сердцем России, собирает львиную долю этих поступлений. В 2025 году округ обеспечил 2,447 миллиарда рублей в казну дорожного фонда - это на 66,3% больше, чем в 2024 году. Московская область и столица вносят наибольший вклад благодаря интенсивным грузопотокам, но каждый регион округа получает свою долю внимания федеральных дорожников.

Орловская область занимает особое место в этой системе. Здесь зарегистрировано девять тысяч фур - грузовых автомобилей, которые ежедневно участвуют в перевозке грузов по федеральным трассам. Это меньше, чем в соседних регионах: во Владимирской области зарегистрировано 11 тысяч фур, в Рязанской - 12 тысяч. Но даже эти девять тысяч машин вносят существенный вклад в пополнение дорожного фонда и, как следствие, в улучшение качества трасс, по которым они ездят.

Система охватывает в целом 916 тысяч перевозчиков из России и других стран с более чем двумя миллионами зарегистрированных грузовых автомобилей. Центральный федеральный округ лидирует с 444 тысячами фур - это почти половина всего парка тяжелых грузовиков в стране. Каждая из этих машин, проезжая по федеральным дорогам, вносит свою лепту в восстановление дорожной сети.

За период с 2024 по 2025 год на средства, собранные через систему взимания платы, федеральные дорожники отремонтировали более 485 километров федеральных автомобильных дорог в 28 регионах России. Кроме того, был устроен слой износа еще на 384 километрах федеральной сети. Это означает, что практически каждый день на дорогах страны появляются новые отремонтированные участки.

Наиболее ярким примером такой работы стала модернизация участка трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Смоленской области. В 2024 году дорожники отремонтировали 60 километров этого популярного туристического маршрута - участок с 999-го по 1059-й километр. Работы включали холодную регенерацию изношенного покрытия инновационным методом ресайклинга, устройство двух новых слоев асфальта, восстановление системы водоотвода с дренажными прорезями, укрепление обочин и замену барьерных ограждений.

Система взимания платы с грузовиков - это не просто финансовый механизм. Она позволяет собирать точную информацию о рынке грузовых автоперевозок. На федеральных трассах установлено 500 рамок для считывания данных, работают 122 контрольных автомобиля, а бортовые устройства и маршрутные карты постоянно передают информацию о перевозках. Эти данные дают возможность анализировать структуру рынка, интенсивность перевозок в разные дни недели и выявлять наиболее загруженные участки трасс. Благодаря этой информации планирование ремонтных работ становится более эффективным. Дорожники знают, где именно нужно сосредоточить усилия, какие участки испытывают наибольшие нагрузки и требуют приоритетного восстановления. В России впервые появилась прозрачная и достоверная статистика по рынку грузоперевозок, что помогает упорядочить его работу и способствует развитию отрасли.

Суть системы проста и справедлива: те, кто использует дороги для своего бизнеса, вносят средства на их восстановление. Грузовики, перевозящие товары, платят за право ездить по федеральным трассам, и эти деньги идут прямо в дорожный фонд. Результат - более безопасные дороги, сокращение времени в пути, повышение инвестиционной привлекательности регионов и улучшение качества жизни граждан.

Для поддержки ответственных российских перевозчиков, заинтересованных в создании честной конкуренции и улучшении условий работы, Национальный союз экспертов в области транспорта и логистики разработал рейтинг «Надежный перевозчик России». Это еще один шаг к упорядочению отрасли и признанию тех, кто честно платит и честно работает.

Орловская область, со своими девятью тысячами фур, участвует в этом процессе наравне с другими регионами. Каждый грузовик, проезжающий по федеральной трассе, вносит свой вклад в восстановление дорожной сети. И хотя Орловщина не входит в число лидеров по объемам грузоперевозок, она остается важной частью единой системы, которая делает дороги России безопаснее и лучше.