Почетный гражданин города Орла Олег Карпиков открыл двери галереи для сотрудников Тургеневского музея

В частной галерее на улице Колхозной вновь многолюдно. На этот раз сюда пожаловали не школьники, а те, кто сам ежедневно приобщает людей к культуре, — сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева. Пригласил их Почетный гражданин города Орла Олег Карпиков. Известный меценат и коллекционер по своей инициативе организовал встречу, главной целью которой стало знакомство гостей с персональной выставкой пейзажных работ орловского художника Александра Сергеевича Никитина. Работники музея и его филиалов остались под большим впечатлением от галереи и ее наполненности. В завершение вечера посетителей ждали напитки и угощения — Карпиков умеет встречать гостей по-домашнему тепло. А после экскурсии гости оставили свои восторженные отзывы в книге, которая уже исписана благодарностями от тех, кому посчастливилось побывать в этом пространстве.

ОБНОВЛЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Коллекционер не стал повторяться — экспозиция в малом зале галереи полностью обновлена. Теперь там работает персональная выставка Александра Сергеевича Никитина, художника живописи и монументального искусства. Сам автор присутствовал на встрече лично. Он смог рассказать заинтересованным посетителям об истории создания выставленных картин и поведал секреты мастерства. В большом зале гости увидели работы знаменитых российских художников: Андрея Курнакова, Гиви Калмахелидзе, Николая Силаева, Николая Жатова, Владимира Ухина, Ольги Давыдовой, Ольги Сорокиной, Галины Дрей. Все эти авторы — орловцы, и Карпиков сознательно собирает именно местное искусство, поддерживая талантливых творцов родного края.

Как сообщил Олег Карпиков, идея такой встречи родилась не случайно.

— Я пригласил работников Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева посетить персональную выставку Александра Никитина и других авторов, а также пообщаться в свободном формате с самим художником. Несколько лет назад я принял решение об открытии публичной бесплатной картинной галереи орловских художников. К тому времени в коллекции уже было около четырехсот картин орловских художников, и мне захотелось поделиться этой красотой с гостями и жителями Орла.

Меценат обратил особое внимание гостей на авторов полотен, историю приобретения и жанровое разнообразие, а также поделился планами об усовершенствовании подачи информации о картинах. По его словам, в галерее сделана профессиональная подача: подсветка, комфортная температура, удобные кресла, камин и в целом аура, которая позволяет человеку погрузиться в мир прекрасного. Кстати, экспозиция здесь обновляется периодически, так что завсегдатаи всегда могут открыть для себя что-то новое. И люди этим пользуются: часто в галерею приходят интересующиеся жители и гости Орла — по воле сердца, без специальных приглашений, просто чтобы провести время среди изобразительного искусства.

ИСКУССТВО, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ

Художник Александр Сергеевич Никитин — личность в орловском искусстве заметная. С 1991 года он является членом Союза художников СССР и России. Его работы находятся в Орловском областном музее изобразительного искусства, Ливенском краеведческом музее и частных коллекциях. На встрече он охотно делился воспоминаниями и рассказывал о своем творческом пути. Для гостей музея это было особенно ценно — возможность услышать из первых уст то, что обычно остается за кадром музейных этикеток.

— Познакомились мы с Олегом Владимировичем, когда он посетил мою выставку. Его заинтересовало мое творчество, и он сделал мне предложение приобрести для своей галереи полотна. Я согласился, так как это серьезная картинная галерея, которая в дальнейшем претендует на статус культурного наследия. Когда собирается коллекция художника, то это уже приобретает не только смысл, но восприятие чисто исторического характера — какой был художник, как он жил. Поэтому Олег Владимирович все правильно делает. Здесь представлены работы с 80-х годов прошлого века и до современности, — отметил художник Александр Никитин.

Директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Витальевна Ефремова призналась, что в самой галерее оказалась впервые, хотя с коллекцией Карпикова была знакома заочно. Ее впечатления от увиденного оказались самыми живыми. Она отметила, что музей активно сотрудничает с представителями мира изобразительного искусства, поэтому коллектив с радостью откликнулся на приглашение.

— Галерею я посетила впервые, хотя с Олегом Владимировичем мы уже встречались неоднократно и я много слышала об этом месте. Более того, это достаточно давняя его любовь к живописи. Коллекция Карпикова выставлялась у нас в выставочном зале — тогда это были работы Николая Жатова. Сейчас мы увидели большое разнообразие имен, разнообразие жанров. Эта галерея самобытна и выгодно отличается от других пространств города. Здесь представлены разные художники, разные временные рамки. Конечно, это здорово. Очень надеюсь на реализацию совместных проектов в будущем, — подчеркнула Вера Витальевна.

Встреча получилась по-настоящему теплой. Сотрудники музея, привыкшие сами водить экскурсии, на этот раз с удовольствием слушали и задавали вопросы. После официальной части гости еще долго не расходились: общались с художником, рассматривали полотна, делились впечатлениями друг с другом. А Карпиков в очередной раз доказал: его галерея — это не просто место для хранения картин, а живая площадка, где искусство говорят и слушают. Кстати, обо всех этих эмоциях можно прочитать в книге отзывов, которая лежит тут же, на видном месте. Ее листы уже исписаны искренними словами благодарности от посетителей — от школьников до профессоров.

По словам Олега Карпикова, внешний вид галереи будет модернизироваться. В планах — появление этикеток с названием, автором картины и другой информацией о полотне. Попасть в галерею может любой желающий. Она открыта в будние дни по адресу: город Орел, улица Колхозная, дом 11, корпус 4. Приходите — коллекция ждет своих зрителей. Тем более что, как показывает практика, сюда часто заглядывают интересующиеся люди просто по велению души, без всяких официальных поводов. И всегда уходят счастливыми.

