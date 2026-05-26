Здоровье26 мая 2026 8:43

Орловские нейрохирурги впервые провели подростку уникальную операцию на позвоночнике

Елена Зябкина
Нейрохирург Александр Семин Фото НКМЦ имени Круглой

Орловские врачи стараются не отставать от современных трендов в лечении заболеваний. Они постоянно совершенствуют свои навыки, осваивают новые методики и регулярно повышают квалификацию, чтобы пациентам не приходилось уезжать за помощью в другие регионы. Последний случай – яркое подтверждение этого курса. В Орловской области впервые выполнили высокотехнологичное хирургическое вмешательство на позвоночнике семнадцатилетнему пациенту, у которого диагностировали межпозвонковую грыжу. О том, как прошла операция и была оказана помощь юному орловцу, сообщили в НКМЦ имени Круглой.

Подросток обратился к врачам с сильными болевыми ощущениями и заметным ослаблением правой нижней конечности. Диагностика выявила грыжу межпозвонкового диска на уровне L5-S1. Целостность диска оказалась нарушена, его фрагменты сдавливали нервные окончания и структуры спинного мозга. При отсутствии хирургического лечения прогноз был неблагоприятным – состояние пациента могло прогрессивно ухудшаться.

Фото НКМЦ имени Круглой

Ранее пациентов с таким диагнозом отправляли в федеральные медицинские центры. Однако сейчас сложное хирургическое вмешательство провели на территории региона – усилиями орловских специалистов.

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ РЕГИОНА ОПЕРАЦИЯ: КАК ЭТО БЫЛО

Бригада нейрохирургов – Александр Сергеевич Семин (областная клиническая больница) и Максим Юрьевич Дравненков (НКМЦ) – действовала под эндотрахеальным наркозом и непрерывным рентгенологическим контролем. Специалисты применили малотравматичный доступ через промежуток между дужками позвонков, удалили грыжевое выпячивание и сохранили все стабилизирующие элементы позвоночного столба.

Нейрохирург Максим Дравненков Фото НКМЦ имени Круглой

Подобные вмешательства на поясничном отделе начали осваивать в мировой практике с середины девяностых годов прошлого века. В России первые операции такого типа у подростков стали проводить в конце двухтысячных. Однако для Орловской области данный случай стал абсолютной премьерой.

Пациент до визита к врачам справлялся с болью, но именно хирургическое лечение позволило ему полностью избавиться от страданий.

РЕЗУЛЬТАТ И БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕГАМ

Уже через сутки после вмешательства интенсивность болевого синдрома существенно снизилась. Пациента начали активизировать — он получил возможность самостоятельно подниматься с постели. На третьи сутки подростка выписали домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение амбулаторно.

Это первый эпизод в истории Орловской области, когда удаление грыжи межпозвонкового диска у подростка осуществили региональные специалисты без направления больного в федеральный центр. Данное событие наглядно показывает, как растет доступность высокотехнологичной нейрохирургической помощи для несовершеннолетних жителей региона.

– Благодарим коллег из ООКБ и НКМЦ за слаженную работу и профессионализм, – отметили в детской областной больнице.

Теперь у орловских подростков с похожими проблемами есть реальная альтернатива долгим поездкам в столицу. Врачи региона доказали: они способны на самое сложное. А значит, следующий пациент, который услышит страшный диагноз «грыжа позвоночника», уже не будет в панике искать дорогу до Москвы. Он просто придет в свою областную больницу. И ему помогут.