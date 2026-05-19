Орловский питбайкер сломал ногу в бездорожье, но смог самостоятельно вызвать спасателей

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Происшествие с питбайкером во Мценском районе случилось 18 мая около часа дня. Экстремал позвонил спасателям и сообщил, что во время езды на питбайке по бездорожью в районе деревни Железница Мценского района он упал и сломал ногу. Передвигаться самостоятельно пострадавший не мог, но не растерялся и сам набрал номер 112. Историю спасения мужчины рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На место выехали медики и спасатели 27-й пожарно-спасательной части Мценского района. Спасение осложнялось тем, что машины экстренных служб не могли подъехать близко к месту происшествия, так как пострадавший повредил конечность в каменистом карьере вдали от основной дороги, куда добраться можно было только пешком. Питбайкер из-за травмы не мог передвигаться, и провел какое-то время на жаре под палящим солнцем. Сотрудники МЧС России на месте происшествия решили действовать быстно, но осторожно – они перенесли мужчину на носилках из карьера в автомобиль скорой помощи, стараясь не повредить травмированную ногу.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Пострадавшего госпитализировали во Мценскую центральную районную больницу.

Спасатели напоминают: в экстремальной ситуации главное не растеряться и вовремя обратиться к профессионалам. Благополучный исход этой истории – прямое тому доказательство.