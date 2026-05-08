«Мы помним, чтобы жить»: как почетный гражданин Орла

Орловский меценат привел в порядок воинские мемориалы на священной земле Малоархангельского района.

В канун Дня Победы в селах Репьевке и Протасово Малоархангельского района после реконструкции открылись обновленные воинские захоронения. Благотворительный проект «Мы помним! Мы гордимся!» реализован Олегом Владимировичем Карпиковым, известным меценатом, предпринимателем, почетным гражданином города. Эти места не оставили равнодушным ни одно сердце. Здесь, на Малоархангельской земле, где каждый клочок полит кровью защитников Отечества, сегодня звучат не только слова благодарности, но и детские голоса, читающие стихи о войне.

ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ

Олег Карпиков называет Малоархангельский и окрестные районы родиной своих предков - знакомые ему Тросна, Глазуновка, Дмитровск, Кромы. Именно внутренний душевный порыв, по его словам, подтолкнул к тому, чтобы оставить в жизни хороший след. В Репьевке покоятся более двухсот воинов, в Протасово - свыше четырех тысяч павших.

- По всем районам Орловской области мы благоустроили около 15 воинских захоронений, - рассказал меценат. - Проект на этом не заканчивается, мы будем и дальше продолжать благоустройство мемориалов на Орловщине.

Говоря о семейной преемственности, Олег Карпиков признался, что разбирал свою родословную, обращался в исторические архивы, искал информацию о родственниках по линии отца и матери, воевавших на полях Великой Отечественной.

- У каждой семьи есть свои герои. И у нас тоже. Но пообщаться с ними лично мне, к сожалению, не довелось, - поделился меценат.

ХОД РАБОТ И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Все работы на захоронениях в Репьевке и Протасово заняли около месяца. Рабочие обновили плитку, чтобы фамилии погибших теперь читались легко и четко. Установили лавочки, заново создали клумбы с цветами. Но главное новшество - независимое освещение и музыкальное оборудование, которые питаются от солнечных батарей и не требуют расходов со стороны администрации. Теперь по вечерам мемориалы будут освещены, а тишину будет наполнять музыка в рамках проекта «Мелодии памяти». Идея благоустройства реализуется за счет внебюджетных средств - семья орловского деятеля Карпикова выделила благотворительные средства на облагораживание памятных мест.

Проект «Мы помним! Мы гордимся!», который сегодня включает три направления: «Огонь памяти», «Свет памяти» и «Мелодии памяти», - родился около полутора лет назад. Благодаря меценату ранее проект был реализован в Троснянском районе - в селе Рождественском, селе Чернь, селе Студенок, деревне Нижнее Муханово, селе Муравль, деревне Сваповские Дворы, в Болховском районе - в селе Середичи, Близенских Дворах, в Глазуновском районе - в деревне Красная Слободка, поселке Техникумовском, деревне Сабурово, деревне Панской, деревне Культурная Посадка, селе Новополево. Теперь к этому списку добавились Репьевка и Протасово.

На митингах в обоих селах собрались местные жители, учащиеся школ района. В руках каждого ребенка была табличка с именем героя их семьи - предка, который стоял насмерть в Великой Отечественной войне.

ОЦЕНКА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Глава администрации Малоархангельского района Петр Васильевич Матвейчук, назвав отношения с Олегом Карпиковым хорошими и дружескими, особо подчеркнул: захоронения и до того содержались в порядке, но сегодня требуется иной уровень. По его словам, решение привести мемориалы в достойный вид стало разумным и правильным, а выполнено все великолепно именно ко Дню Победы.

- Конечно, здесь 99% - это Олега Владимировича участие. Вот, спасибо ему большое от всех граждан за его проект, - сказал глава района.

Руководитель Департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области Ирина Самотолкина напомнила собравшимся о святом долге - сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и передать память потомкам. Обновленный мемориал, по ее мнению, станет местом притяжения не только для Малоархангельского района, но и для всей Орловщины.

- Хочется выразить искренние слова благодарности просто удивительному, я бы сказала, уникальному человеку - Олегу Владимировичу Карпикову. Это человек широкой души, который вкладывает личные финансы, чтобы придать памятникам достойный вид, - отметила Ирина Самотолкина.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Филонов привел пронзительные цифры: в братских могилах одного только Малоархангельского района покоятся 11 тысяч советских солдат. Из 5,5 тысячи человек, призванных отсюда на фронт, домой вернулись около семисот.

Местные жительницы, пришедшие на церемонию, поблагодарили мецената за то, что проблема восстановления памятников наконец поднята.

- Очень приятно, что занялись этим, потому что и дети, и взрослые - все ходят и видят захоронение, - сказали они. - Историю свою нужно сохранять, поэтому мы очень рады, что есть планы на продолжение реконструкции других мемориалов.

НА МИТИНГЕ

Когда наступила минута общего выступления, Олег Карпиков обратился к жителям Малоархангельского района. Он говорил о том, что все сделанное здесь - для сохранения памяти, для себя и для будущего, чтобы мы всегда помнили Родину, мир, своих дедов и прадедов. Затем Олег Карпиков произнес строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского: «Помните! Через века, через года, - помните! О тех, кто уже не придет никогда, - помните!»

На митинге Олега Карпикова наградили памятным знаком. В приказе было зачитано: «О награждении граждан, оказывающих гуманитарную помощь военно-полевому госпиталю для легкораненых 20-й армии на базе войсковой части 24405. Награждается за труд, высшие духовно-нравственные ценности, такие как жертвенность, сострадание, альтруизм, стремление к общечеловеческому благу. Вы демонстрируете важность выхода за рамки личных интересов, ради помощи другим вы формируете моральные и этические ориентиры современного общества, побуждая задуматься остальных о собственной ответственности и месте в системе коллективных ценностей. За отзывчивость и гуманизм, за доброту сердца, неравнодушие, за вклад в здоровье наших защитников приказываю наградить памятным знаком «Сто лет со дня образования 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии» Карпикова Олега Владимировича».

В селе Протасово, которому присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести», находится второе по величине после Кривцовского мемориала захоронение - более четырех тысяч павших воинов. Мемориал здесь был сооружен в честь Орловско-Курской битвы, навсегда вписавшей эти места в историю великого перелома войны. Теперь здесь, как и в Репьевке, по вечерам будет гореть свет, работать музыка, а к обновленным плитам с именами героев будут приходить люди. Проект «Мы помним! Мы гордимся!» продолжается - вслед за огнями, светом и мелодиями памяти на Орловщину приходит обновленная забота о прошлом, без которого нет будущего.

Почетный гражданин города Орла Олег Владимирович Карпиков поздравляет земляков с наступающим Днем Победы:

- Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, земляки! День Победы в Великой Отечественной войне - это праздник, который мы встречаем «со слезами на глазах». Слезами радости от того, что закончился кошмар, и слезами скорби о тех, кто не дожил до светлого мая 1945 года. Именно наши дедушки и бабушки, прошедшие через огонь и потери, оставили нам величайший завет: беречь Родину, защищать слабых и никогда не забывать, какой ценой достается мир на земле.

Дорогие земляки, желаем вам счастья, здоровья и мирного неба над головой. Пусть в каждом доме царит уют и покой, а память о героях всегда будет примером мужества и любви к Отчизне. С Днем Победы!