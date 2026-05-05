Орловский Первомай украсили новые тракторы Ростсельмаш

Мощная сельхозтехника Ростсельмаш – эпицентр притяжения.

Утром 1 мая главная площадь Орла преобразилась. Традиционно сюда вышли трудовые коллективы с воздушными шарами и флагами. Эпицентром притяжения также стала мощная сельхозтехника. Ростсельмаш организовал для орловцев настоящий праздник труда: пять новейших тракторов 2400 выстроились на площади Ленина. Еще один такой же гигант занял место на выставке «Сделано в России. Выбираем Орловское!».

Детский смех и моторы на главной площади города

Пока взрослые участвовали в шествии, Ростсельмаш развернул в городском парке большую интерактивную площадку. Для юных орловцев работали аниматоры, прогремело шоу мыльных пузырей, мастера аквагрима превращали детей в сказочных героев. А на конкурсе по посадке картофеля юные орловцы примерили роль аграриев.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил необходимость сотрудничества региона с такими производителями как Ростсельмаш, так как с каждым годом растет объем производства сельскохозяйственных культур.

– Отрадно, что к нам приезжают и показывают технику такие крупные федеральные производители, как Ростсельмаш. Это показывает авторитет Орловщины как аграрного региона. За последние годы мы в три раза увеличили объем производства сельхозпродукции. Поэтому мы рады, что в этот Первомай они с нами, – сказал глава региона.

Ярое представление- парад тракторов-орловцы запомнят надолго.

После окончания шествия и открытия выставки, ровно в час дня, колонна пришла в движение. Пять тракторов 2400 стартовали от площади Ленина и направились по центральным улицам к скверу Комсомольцев. В основе каждого гиганта – двигатель объемом почти 12 литров, развивающий 430 лошадиных сил. Запас крутящего момента в 30% позволяет тянуть орудия без рывков, экономя топливо. Прочные мосты с усиленными редукторами диаметром 60 см рассчитаны на самые тяжелые агрегаты.

Ведущий менеджер по продажам компании Ростсельмаш Иван Жигалов пояснил горожанам преимущества модели.

– Трактор 2400 – обновленная модель двухтысячной серии. Здесь усиленная гидравлика, новый мощный экономичный двигатель, спаренные колеса. Энергонасыщенная, высокопроизводительная машина для работы с плугами, культиваторами и посевными комплексами. Для парада мы поставили по четыре колеса, чтобы техника могла легко проехать по улицам города. В максимальной комплектации колес восемь, – подчеркнул Иван Жигалов.

Благодарность за труд и исполнение мечты

Когда колонна прибыла в сквер Комсомольцев, там состоялся торжественный митинг. Директор дилерского центра Агропромсервис в Орле Александр Балашов обратился к собравшимся.

-От лица компании Ростсельмаш искренне поздравляем всех трудящихся с Праздником Весны и Труда. Желаем вам доблестно трудиться во имя процветания нашей Родины. Низкий вам поклон, – отметил Александр Викторович.

Ростсельмаш – крупнейший российский производитель спецтехники с 96-летним опытом. Один из орловских аграриев – Владимир Леонов, главный инженер-механик КФХ Леонов В.А., уточнил, что этой весной приобрели в хозяйство трактор 2400, к которому присматривались два года.

–Площадь земель хозяйства составляет шестьсот гектар. В настоящее время мы приступили к посевной. Трактор 2400 приобрели из-за того, что он энергонасыщенный, а у нас нехватка механизаторов. И уже на первых шестидесяти гектарах он показал себя достойно. Хочу высоко оценить и работу сотрудников Агропромсервис, которые всегда готовы подробно рассказать о технике, ответить на все интересующие вопросы – рассказал Владимир Владимирович.

Первомай в Орле показал, что регион готов к большой страде. И надежной опорой труженикам является техника Ростсельмаш.

Елена Зябкина.