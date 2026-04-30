Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
Орел
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 апреля 2026 15:16

Спасать тех, кто спасает: орловский психолог Ирина Куверкина работает на линии тихого подвига

Орловский психолог в погонах помогает героям не сломаться
Елена Зябкина
Психолог МЧС Ирина Куверкина

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

30 апреля 2026 года пожарная охрана России отмечает 377-ю годовщину. Почти четыре века назад был подписан «Наказ о Градском благочинии», и с тех пор борьба с огнем стала делом государственной важности. Сегодня работа пожарного и спасателя — это не просто риск, а постоянное напряжение, встречи с горем и человеческой болью. Но кто помогает тем, кто первым входит в горящее здание? В Орловской области за душевное равновесие бойцов отвечают специалисты психологической службы МЧС. Один из них — Ирина Куверкина, психолог отделения ФПС ГПС по психологическому обеспечению отдела медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Орловской области. Она пришла в систему в декабре 2022 года и уже доказала: хрупкие плечи могут выдержать тонны чужой беды. Ирина видит работу пожарных изнутри и считает их настоящими героями, которым она помогает сохранить себя в боевом состоянии.

Каждые два года — проверка на прочность: тесты, релаксация и пять специалистов в команде

По всей Орловской области работает команда, которая насчитывает всего пять специалистов,именно они закрывают потребности всего региона. Работы — вагон. Работают они в блоке, который находится на базе пожарной части №5 города Орла.

Коллектив психологов орловского управления МЧС России

Описывая структуру своей службы, психолог отметила, что в коллективе работают преимущественно женщины. – В нашей психологической службе пять специалистов, которые работают по всей Орловской области – четыре прекрасные девушки и руководитель, – рассказала Ирина.

Она также пояснила, в чем заключается главное разделение обязанностей. – У нас две основные задачи: работа с личным составом МЧС и работа в зоне ЧС. Раз в два года проводим мониторинг, чтобы увидеть, как рабочая среда влияет на человека, – пояснила специалист.

Кроме плановых диагностик и тестов, психологи проводят коррекционные мероприятия. Однако самая сложная часть работы, по мнению Ирины, происходит на выездах, когда человек находится в остром стрессовом состоянии.

Разбирая конкретный случай апатии у пострадавшего, психолог описала алгоритм экстренного вмешательства. – Если человек в апатии и никак не реагирует, наша цель – вывести переживания наружу. Задаем максимально короткие вопросы: «Кто вы?», «Вы меня слышите?», – пояснила Ирина про работу во время ЧС.

Психолог МЧС Ирина Куверкина во время службы

Она считает, что телесный контакт часто творит чудеса, но только с согласия самого человека. – Когда видишь, что человек сам идет в объятия – это вообще потрясающе. Если нет, берем за руку, поддерживаем за спину. Это помогает раскрыться, – подчеркнула психолог.

«Глаза горят»: скептики, шутки и третье место в России

Поначалу личный состав относился к молодому психологу с недоверием, но лед растаял, когда теория совпала с боевым опытом спасателей.

Ирина призналась, что коллеги-пожарные поначалу не воспринимали ее всерьез, но после сеансов с ней их отношение изменилось.

– Личный состав довольно скептически относился, когда я пришла. Но когда мы рассказываем о каких-либо моментах, которые могут быть близки к работе пожарных, и они начинают приводить примеры из жизни, возникает доверие, – поделилась Ирина.

Психологи МЧС России проводят сессии в комфортных условиях

Помимо рабочих моментов, она рассказала о бытовых заблуждениях граждан, которые обижают спасателей.

– Есть даже шутка: «Пожарные приехали без воды». А у них вода заканчивается за пять минут, и нужно ехать набирать заново. Люди этого не понимают, поэтому за ребят обидно, – отметила психолог.

Самой Ирине помогают держаться обратная связь от спасенных и поддержка начальства. Начальник отделения ФПС ГПС по психологическому обеспечению отдела медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Орловской области майор внутренней службы Михаил Илюнин охарактеризовал свою подчиненную как очень перспективного сотрудника.

Ирина участвует в профессиональных конкурсах, поддерживая высокий уровень навыков

Говоря о профессиональных успехах Ирины, руководитель подчеркнул ее активность и целеустремленность.

– Ирина — хороший человек. Пришла после вуза, глаза горят. Она активная, участвует в конкурсах. В прошлом году заняла первое место в округе на конкурсе «Лучший психолог МЧС», а на Всероссийском этапе — третье. Для ее сравнительно небольшого опыта это блестящий результат. Она молодец, отзывчивая, умная, много читает, учится, – подчеркнул Михаил Сергеевич.

Ирина объяснила, почему из всех сфер выбрала именно работу в МЧС, а не в школе или частной практике.

– Я подумала: почему бы не потом? В сферу образования я всегда успею. А тут такая возможность. До первого выезда не знала, смогу ли, но, видя благодарность людей, понимаешь: все терпимо, – призналась психолог.

Она также настоятельно подчеркнула разницу между дружеской беседой и профессиональной помощью.

– Это не разговоры с подружкой. Это выстроенная беседа, где ты представляешь запрос человека и знаешь, как найти решение. Очень много обратной связи, и она помогает ценить свою работу, – заключила специалист.

Психологи МЧС работают на местах происшествия, поэтому им необходимо также повышать свои навыки во время учений

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Пожелание в праздник

В День пожарной охраны Ирина Куверкина обратилась с напутствием к жителям Орловской области и своим коллегам.

Сначала психолог дала совет самой себе — той девушке, которая только входила в профессию.

– Маленькой Ирине я бы сказала: не бойся действовать и верь в себя. Даже если все идет не так, в итоге сложится наилучшим образом, – дала совет себе самой психолог.

А затем она сформулировала главные праздничные пожелания для всех.

– Населению желаю быть аккуратными и ответственными. А коллегам-психологам и пожарным — никогда не отчаиваться и, если что, возвращаться в строй, – пожелала Ирина в преддверии праздника.