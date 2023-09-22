Вывел семь котят из горящего здания: в Орловской области кот Юлик спас животных на пожаре в приюте

Фото: АНО «KOTAYPA»

Кот по кличке Юлик живет в приюте под Орлом. Как рассказывают в автономной некоммерческой организации помощи бездомным животным «KOT AУPA», сейчас коту примерно 10 лет. В приют животное попало под кличкой «Трус», потому что боялся он абсолютно всего. Со временем питомец начал адаптироваться к новым условиям, привыкать к человеческой руке. Поэтому его кличка из «Труса» стала плавно перетекать в «Юлик Трус».

События ночи с 7 на 8 сентября показали, что от приставки «Трус» следует отказаться.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В эту ночь орловские огнеборцы ликвидировали возгорание в приюте для животных. Тогда было спасено более 40 домашних питомцев.

Как сообщили «Комсомолке» в МЧС, возгорание произошло в приюте,созданном семьей, которая занимается помощью бездомным животным. Причиной пожара оказалось короткое замыкание электроприбора.

Фото: АНО «KOTAYPA»

В горящем приюте на тот момент находились как взрослые животные, так и котята. Юлик вывел из горящего здания за собой семь маленьких котят, после чего, отвел их в сторону и там вылизывал, обогревал, пока их не нашли. Шестерых котят удалось поймать сразу и поместить в вольер. Седьмой котенок испугался и сбежал. Испуганное животное спряталось под доски. Юлик ломанулся за ним.

– Когда мы в этот же день стали убирать доски, то обнаружили под ними котенка и его спасителя. Первым, кого удалось схватить, оказался Юлик. Поэтому первым же делом мы отнесли его в вольер ко всем остальным выжившим животным. Котенка удалось поймать только на следующей день. Но все это время, пока котенок находился под досками, Юлик очень старался выйти из вольера. Он успокоился только тогда, когда увидел, что котенка вытащили и увезли, – рассказывают волонтеры.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

После происшествия на узи у Юлика ветврачи выявили разрыв селезенки. Одной почки у четвероногого героя почти нет, вторая тоже не в лучшем состоянии. В центре помощи и адаптации бездомных животных предполагают, что это могут быть последствия падения с высоты или удара при взрыве кислородного баллона.

– Назначили обоим лечение. Сказали, может Юлик и справится с этим без операции. Надеемся, – пояснили в приюте.

Фото: АНО «KOTAYPA»

Так, ценой своего здоровья пушистый обитатель приюта помог сохранить жизнь юным представителям своего вида.