Хоккей, филармония, выставки: Куда сходить в Орле на выходных, 16 и 17 сентября

Фото: Администрация города Ливны

Середина сентября, на Орловщине вовсю бушует «бабье лето», погода радует теплом. Жители региона, наслаждаются, красочными шапками деревьев, солнцем и свежим осенним воздухом. В этот раз «Комсомолка» снова подготовила альтернативу пассивному отдыху дома – список мероприятий, куда можно отправится на выходных в Орле и области.

ОСЕННИЕ ЧТЕНИЯ

В субботу жителей и гостей областной столицы ждут на летней сцене Городского парка культуры и отдыха. В главном парке Орла состоятся музыкально-поэтические «Осенние чтения» творческого объединения «СТИХИЯ ДУШ».

Организаторы обещают, что в завершающей части мероприятия будет предусмотрен свободный микрофон.

КОГДА? ГДЕ?

16 сентября, 15:00

Орел, Городской парк культуры и отдыха

ЛИВЕНСКАЯ МАТАНЯ

Жителей Орловской области приглашают в Ливны посетить фестиваль русского фольклора «Ливенская Матаня».

Мероприятия проводится с целью изучения, сохранения и популяризации русского народного творчества и традиций, знакомства с богатством и многообразием традиций русского фольклора, частушки «матаня».

В фестивале примут участие народные фольклорные коллективы и исполнители как любительского, так и профессионального уровня.

Фестиваль проходит по номинациям частушка «матаня» региона исполнителя – сольно, частушка «матаня» в исполнении самодеятельных творческих коллективов.

КОГДА? ГДЕ?

16 сентября

Ливны, парк «Славянский сад»

РАХМАНИНОВ 150

В виртуальном зале Орловской государственной филармонии покажут запись концерта к 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова. Само музыкальное действо проходило в Капелле Санкт-Петербурга 5 апреля.

Орловцы смогут услышать хор и симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, а также голоса солистов Ильи Чирскова, Виктории Кузнецовой, Олега Трофимова и Петра Мигунова.

Вход в зал будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно приобрести в кассе филармонии.

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КОГДА? ГДЕ?

17 сентября, 17:00

Улица Ленина, 23

ОТ КУРСКА И ОРЛА…

Орловцы все еще могут успеть посетить в Орловском краеведческом музее выставку, посвященную событиям Курской битвы 1943 года. В экспозиции представлены фотографии предвоенного города, материал об Орловском бронетанковом училище, фотографии города и области периода оккупации, карта концлагерей на территории Орловской области в современных границах и материал о партизанском движении.

Часть выставки посвящена подготовке Красной Армии и вермахта к Курской битве, оборонительным боям 5-11 июля 1943 годов, а также операции «Кутузов».

Возможна покупка билетов по Пушкинской карте.

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КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 1 октября

Улица Гостиная, 2

КУБОК СХЛ ЦЕНТР

В эти выходные жителей и гостей областной столицы ждут четыре ярких, боевых и волнующих хоккейных матча. Орел принимает этап «Кубка Регионов».

16 сентября в 14:00 ХК СГУС из Смоленска сразится с ХК РЭУ имени Плеханова из Москвы, а в 17:00 пройдет поединок между тамбовской «Державой» и орловским ХК «ОрелГУ».

17 сентября в 11:00 ХК «Держава» сыграет с ХК СГУС. В 14:00 очередное домашнее сражение на льду проведет ХК «ОрелГУ». Орловская команда на этот раз сыграет с ХК РЭУ имени Плеханова.

КОГДА? ГДЕ?

16,17 сентября

Улица Зеленина, 4