Губернатор Клычков: над Орловской областью сбиты два беспилотника

В Орловской области отразили атаку БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орловской области ночью 30 августа успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Это было сделано средствами ПВО, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», - уточнил глава региона.

В данный момент все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности. Ранее о признаках работы ПВО писали очевидцы в социальных сетях.

Как ранее сообщили в минобороны РФ, ночью 30 августа система ПВО работала в Брянской и Орловской областях, а также рядом с Калугой. Атаку пытались совершить с помощью БПЛА самолетного типа. Они были сбиты дежурными средствами ПВО.