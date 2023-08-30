Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2023 23:46

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбиты два беспилотника

В Орловской области отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов
Анастасия МЫШКИНА
В Орловской области отразили атаку БПЛА

В Орловской области отразили атаку БПЛА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орловской области ночью 30 августа успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Это было сделано средствами ПВО, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», - уточнил глава региона.

В данный момент все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности. Ранее о признаках работы ПВО писали очевидцы в социальных сетях.

Как ранее сообщили в минобороны РФ, ночью 30 августа система ПВО работала в Брянской и Орловской областях, а также рядом с Калугой. Атаку пытались совершить с помощью БПЛА самолетного типа. Они были сбиты дежурными средствами ПВО.

ЧППроисшествия: ЧП