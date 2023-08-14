Юные орловцы в День строителя помогли соорудить жилища для бездомных животных

. Фото: Елена Зябкина

Традиционно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В парке «Мечта» решили совместить приятное с полезным и провести мероприятие, в котором юные орловцы смогут внести свою лепту в благородное дело по оказанию помощи животным, оставшимся без крова, а именно, построить совместными усилиями две будки. Жилища для четвероногих друзей сотрудники парка решили передать в надежные руки зоозащитников Орловской региональной общественной организации «Помощь животным Кот и Пес».

Дети рассматривают стенд с нуждающимися в помощи животными Фото: Елена Зябкина

Руководитель парка «Мечта» Кристина Якушева рассказывает, что в профессиональный праздник одной из фундаментальных специальностей хотелось не только порадовать детей интересной развлекательной программой, но и сделать что-то полезное.

– Мы решили сделать доброе дело и подарить будки, раскрашенные детьми, организации «Кот и Пес». Очень надеемся, что их обитатели быстро найдут своих новых хозяев, – отметила Кристина Якушева, подчеркнув, что с различными общественными организациями они сотрудничают не первый год. Так, доброй традицией стала организация отдыха для юных подопечных Орловского социального кластера и кризисного центра «Орловский».

Сотрудники орловского парка притворили в жизнь идею о создании будок Фото: Елена Зябкина

Орловская зоозащитница, учредитель орловской региональной общественной организации «Помощь животным Кот и Пес» Виталия Румянцева признается, что будки для собак всегда нужны.

– Наша организация с радостью откликнулась на предложение построить будки для бездомных собак, потому что они очень нужны и их всегда не хватает. Жилища для собак пригождаются там, где люди, живя в частных домах, берут животных на передержку, либо будки могут быть необходимы животным-инвалидам, которых готовы забрать на постоянное место жительства. Например, недавно был случай, когда мы привозили будку в Нарышкино для пса Грома, которого расстреляли на Знаменке. У него была ампутирована лапа, но он остался в живых и нашел дом. Поэтому такие домики для животных нам всегда нужны! – рассказывает Виталия Румянцева.

Одна из построенных будок пойдет Лапочке. Щенка нашли в октябре прошлого года в поле с переломами трех лап. Лапочка прошла длительную реабилитацию и сейчас находится на передержке.

Лапочка нуждается в доме и любящих хозяевах

Мценский волонтер Надежда Ушакова рассказала, что во второй будке временно будут жить два маленьких щенка.

– Пару месяцев назад щенков обнаружили в пакете на мусорке, когда они были еще слепыми. Всего малышей было шесть штук, и к сегодняшнему дню их осталось двое. Поэтому, я думаю, в дальнейшем эта будка еще не раз сменит своего хозяина, – поделилась зоозащитница.

Таких случаев по словам волонтеров общественных организаций немало. И всем животным нужна забота, пропитание и кров.

Каждый ребенок смог помочь разукрасить будки Фото: Елена Зябкина

Пока взрослые собирали нехитрые конструкции домиков для собак, детей развлекали аниматоры и приглашенные творческие коллективы. А уже после завершения работ, дети оставили частичку себя, разукрасив будки разноцветными красками.

Теперь новые жилища для собак полностью готовы и в скором времени отправятся к своим обитателям.

Помочь животным, попавшим в беду, может любой желающий. Для этого можно просто пополнить баланс номера МТС – 8 919 206 87 54. А кроме того, пожертвования можно сделать по названию (ОРОО ПЖ КИП) или ИНН Организации (5751066269). Ввести вместо номера карты или в строке поиск в банковском приложении. Можно также отсканировать QR-код.