В Орле аномальная жара закончится грозой

Орловский городской пляж Фото: Елена Зябкина

Орловцы в последние дни почувствовали лето по-настоящему. Нежаркий июль расслабил жителей области, но День города в Орле уже прошел под раскаленным солнцем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в ближайшие сутки на территории региона прогнозируется возникновение целого комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Так, по прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с девяти часов вечера 6 августа до девяти вечера 7 августа на территории области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью 18-23 градуса по Цельсию, днем она достигнет 29-34 градусов.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Именно поэтому Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание орловцев на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

Известно, что гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха выше +40°C в ряде регионов на юге России. Столбики термометров, устремляющиеся выше 30°C со знаком плюс ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа.

Изнывающая жара уже успела задеть Орловщину. Последние несколько дней в регионе температура воздуха днем достигала отметки в 30 и более градусов по Цельсию.

Помимо Орловской области, высокая температура ожидается в ряде регионов России. Среди них Краснодарский край – 39-40°C; Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Ставрополье – 40-42°C; Калмыкия – до 43°C; Белгородская, Тамбовская, Курская,Рязанская области – 36-37°C.