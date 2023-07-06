Русскому полю - надежную технику от Ростсельмаш

Экспозиция высокотехнологичной и производительной сельхозтехники компании.

Постоянный участник мероприятия - ключевой отечественный производитель сельхозмашин Ростсельмаш представил высокотехнологичные и производительные модели для возделывания и уборки сельхозкультур, а также подробно рассказал о цифровых системах, внедряемых для повышения производительности техники.

Оценили по достоинству

Разработки компании сегодня отвечают основной стратегии страны по продовольственному и технологическому суверенитету, в этом смогли убедиться не только представители агропромышленного комплекса региона, но и губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе с почетным гостем праздника - председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

Технику, в том числе и новинки Ростсельмаш, представил на экспозиции официальный дилер компании в Орловской, Курской и Брянской областях - Агропромсервис. Первый заместитель генерального директора - директор центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш Алексей Швейцов продемонстрировал высокопоставленным гостям мощные модели и цифровые решения. Геннадий Зюганов высоко оценил достижения компании и отметил, что партия гордится продолжением великих традиций, связанных с промышленностью и сельским хозяйством, поскольку главное сегодня в научных достижениях - результат.

Главным акцентом экспозиции, привлекшим внимание многочисленных аграриев, стал обновленный трактор Ростсельмаш 2400 с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Серийное производство машины стартовало в прошлом месяце, но аграрии уже интересуются моделью и успели оценить ее высокие технические характеристики. А 15 июня 2023 года две новинки производителя, агромашина и электронная система, в дуэте установили рекорд России в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л. с. с системой автоуправления за 24 часа в России».

- Номинальная мощность двигателя Ростсельмаш 2400 составляет 430 лошадиных сил, 6 цилиндров, гидравлика - 260 литров поток. Ростсельмаш предлагает для всех видов техники цифровые опции для облегчения работы механизатора, для повышения качества проведения полевых работ, для обеспечения безопасности. Системы применимы как в дневное, так и в ночное время суток. Специалисты компании постоянно модернизируют продукцию, чтобы аграриям было удобно и успешно работать, - поделился старший специалист по продажам сельхозтехники Ростсельмаш Александр Китасов.

По достоинству оценил цифровую новинку компании и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что сегодня рабочий процесс аграриев неотъемлемо связан с научными достижениями в том числе и в сфере машиностроения.

И напомнил, что в прошлом году именно благодаря технике Ростсельмаш на полях Орловщины был установлен рекорд России по намолоту и урожайности зерновых комбайном. Тогда самый большой намолот за 8-часовую рабочую смену комбайна TORUM 785 составил более 400 тонн.

- Сегодня мы демонстрируем достижения и новые возможности, вклад региона в обеспечение продовольственной безопасности страны. Успехи наших аграриев - результат огромного труда, привлечения инвестиций в развитие и модернизацию отрасли, использования современной техники, - резюмировал Андрей Клычков.

Во время посещения экспозиции Ростсельмаш, почетным гостям были вручены памятные подарки.

От НИВЫ до техники нового поколения

Кстати, в рамках визита на экспозиции компании почетным гостям были вручены памятные подарки. Глава региона Андрей Клычков удостоился картины с комбайном TORUM 785, о рекорде которого он упомянул. А депутату Госдумы была вручена коллекционная модель легендарного комбайна НИВА, на котором он в юности выходил в поле. Высокопоставленные гости подчеркнули значимость исторической параллели развития Ростсельмаш и его рекордных достижений - от советского комбайна до техники нового поколения.

У экспозиции компании было много посетителей на протяжении всей работы выставки. Ознакомиться с новинками сельхозтехники, посмотреть их в динамике, оценить возможности применения приехали представители ведущих агропредприятий и фермерских хозяйств не только из Орловщины. В числе гостей были сельхозтоваропроизводители из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Республики Беларусь. Вопрос выбора сельхозтехники - один из важнейших для аграриев, это дает возможность вовремя провести полевые работы, собрать урожай и обеспечить предприятие качественной продукцией.

И посмотреть, и приобрести

В этом году аграриям были представлены: высокопроизводительные зерноуборочные комбайны TORUM 785, Т500, ACROS 595 Plus; универсальный кормоуборочный комбайн F 2650; мощные тракторы серии Ростсельмаш 2000; прицепная и навесная техника.

Специалисты ООО «Эксима-Агро» из Мценского района Орловской области уже оценили комбайны TORUM 785. Предприятие занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур на 24 000 га земли. Присутствующий на выставке генеральный директор Алексей Галкин рассказал, что работают на технике Ростсельмаш уже не первый год.

- За последний период мы приобрели шесть TORUM 785, очень ими довольны. Также у нас есть тракторы этого производителя мощностью 380 и выше лошадиных сил. Выбор на технику Ростсельмаш пал по нескольким причинам: надежность, доступность в ценовом диапазоне, высокая производительность и ремонтопригодность. Хорошо работает сервис от дилера, приходят на помощь по первому звонку. Обязательно рекомендую технику этой компании своим коллегам, - пояснил Алексей Александрович.

А директор Агропромсервис в Орле Александр Балашов добавил, что на Орловщине высокий спрос на зерноуборочные комбайны TORUM 785 и ACROS 595. По итогам Дня поля была также достигнута договоренность на поставки в регион мощных кормоуборочных комбайнов F 2550 и F 2650.

Обновленный Ростсельмаш 2400 с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль - главный в экспозиции компании.

Работают с гарантией

Стоит отметить, что компания Ростсельмаш участвует в программе государственного субсидирования производителей сельхозтехники «1432». Поэтому у представителей АПК Орловской области есть возможность купить тракторы Ростсельмаш со скидкой. Подробнее о финансовых программах интересующихся аграриев консультировали специалисты дилера Агропромсервис.

Также в 2022 году в регионе открылся официальный дилерский центр Ростсельмаш. Помимо широкого ассортимента техники, клиентам обеспечено гарантийное и постгарантийное обслуживание. Для этого организован Парк сервисной службы и крупный склад запчастей, заполненный продукцией.

Так что клиенты могут не беспокоиться. Ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники специалисты центра проведут качественно и быстро в агротехнические сроки, в том числе и в полевых условиях.