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Общество6 июля 2023 7:55

Русскому полю - надежную технику от Ростсельмаш

В Орловской области прошел традиционный «День русского поля - 2023»
Ирина ШАБАНОВА
Экспозиция высокотехнологичной и производительной сельхозтехники компании.

Экспозиция высокотехнологичной и производительной сельхозтехники компании.

Постоянный участник мероприятия - ключевой отечественный производитель сельхозмашин Ростсельмаш представил высокотехнологичные и производительные модели для возделывания и уборки сельхозкультур, а также подробно рассказал о цифровых системах, внедряемых для повышения производительности техники.

Оценили по достоинству

Разработки компании сегодня отвечают основной стратегии страны по продовольственному и технологическому суверенитету, в этом смогли убедиться не только представители агропромышленного комплекса региона, но и губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе с почетным гостем праздника - председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

Технику, в том числе и новинки Ростсельмаш, представил на экспозиции официальный дилер компании в Орловской, Курской и Брянской областях - Агропромсервис. Первый заместитель генерального директора - директор центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш Алексей Швейцов продемонстрировал высокопоставленным гостям мощные модели и цифровые решения. Геннадий Зюганов высоко оценил достижения компании и отметил, что партия гордится продолжением великих традиций, связанных с промышленностью и сельским хозяйством, поскольку главное сегодня в научных достижениях - результат.

Главным акцентом экспозиции, привлекшим внимание многочисленных аграриев, стал обновленный трактор Ростсельмаш 2400 с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Серийное производство машины стартовало в прошлом месяце, но аграрии уже интересуются моделью и успели оценить ее высокие технические характеристики. А 15 июня 2023 года две новинки производителя, агромашина и электронная система, в дуэте установили рекорд России в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л. с. с системой автоуправления за 24 часа в России».

- Номинальная мощность двигателя Ростсельмаш 2400 составляет 430 лошадиных сил, 6 цилиндров, гидравлика - 260 литров поток. Ростсельмаш предлагает для всех видов техники цифровые опции для облегчения работы механизатора, для повышения качества проведения полевых работ, для обеспечения безопасности. Системы применимы как в дневное, так и в ночное время суток. Специалисты компании постоянно модернизируют продукцию, чтобы аграриям было удобно и успешно работать, - поделился старший специалист по продажам сельхозтехники Ростсельмаш Александр Китасов.

По достоинству оценил цифровую новинку компании и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что сегодня рабочий процесс аграриев неотъемлемо связан с научными достижениями в том числе и в сфере машиностроения.

И напомнил, что в прошлом году именно благодаря технике Ростсельмаш на полях Орловщины был установлен рекорд России по намолоту и урожайности зерновых комбайном. Тогда самый большой намолот за 8-часовую рабочую смену комбайна TORUM 785 составил более 400 тонн.

- Сегодня мы демонстрируем достижения и новые возможности, вклад региона в обеспечение продовольственной безопасности страны. Успехи наших аграриев - результат огромного труда, привлечения инвестиций в развитие и модернизацию отрасли, использования современной техники, - резюмировал Андрей Клычков.

Во время посещения экспозиции Ростсельмаш, почетным гостям были вручены памятные подарки.

Во время посещения экспозиции Ростсельмаш, почетным гостям были вручены памятные подарки.

От НИВЫ до техники нового поколения

Кстати, в рамках визита на экспозиции компании почетным гостям были вручены памятные подарки. Глава региона Андрей Клычков удостоился картины с комбайном TORUM 785, о рекорде которого он упомянул. А депутату Госдумы была вручена коллекционная модель легендарного комбайна НИВА, на котором он в юности выходил в поле. Высокопоставленные гости подчеркнули значимость исторической параллели развития Ростсельмаш и его рекордных достижений - от советского комбайна до техники нового поколения.

У экспозиции компании было много посетителей на протяжении всей работы выставки. Ознакомиться с новинками сельхозтехники, посмотреть их в динамике, оценить возможности применения приехали представители ведущих агропредприятий и фермерских хозяйств не только из Орловщины. В числе гостей были сельхозтоваропроизводители из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Республики Беларусь. Вопрос выбора сельхозтехники - один из важнейших для аграриев, это дает возможность вовремя провести полевые работы, собрать урожай и обеспечить предприятие качественной продукцией.

И посмотреть, и приобрести

В этом году аграриям были представлены: высокопроизводительные зерноуборочные комбайны TORUM 785, Т500, ACROS 595 Plus; универсальный кормоуборочный комбайн F 2650; мощные тракторы серии Ростсельмаш 2000; прицепная и навесная техника.

Специалисты ООО «Эксима-Агро» из Мценского района Орловской области уже оценили комбайны TORUM 785. Предприятие занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур на 24 000 га земли. Присутствующий на выставке генеральный директор Алексей Галкин рассказал, что работают на технике Ростсельмаш уже не первый год.

- За последний период мы приобрели шесть TORUM 785, очень ими довольны. Также у нас есть тракторы этого производителя мощностью 380 и выше лошадиных сил. Выбор на технику Ростсельмаш пал по нескольким причинам: надежность, доступность в ценовом диапазоне, высокая производительность и ремонтопригодность. Хорошо работает сервис от дилера, приходят на помощь по первому звонку. Обязательно рекомендую технику этой компании своим коллегам, - пояснил Алексей Александрович.

А директор Агропромсервис в Орле Александр Балашов добавил, что на Орловщине высокий спрос на зерноуборочные комбайны TORUM 785 и ACROS 595. По итогам Дня поля была также достигнута договоренность на поставки в регион мощных кормоуборочных комбайнов F 2550 и F 2650.

Обновленный Ростсельмаш 2400 с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль - главный в экспозиции компании.

Обновленный Ростсельмаш 2400 с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль - главный в экспозиции компании.

Работают с гарантией

Стоит отметить, что компания Ростсельмаш участвует в программе государственного субсидирования производителей сельхозтехники «1432». Поэтому у представителей АПК Орловской области есть возможность купить тракторы Ростсельмаш со скидкой. Подробнее о финансовых программах интересующихся аграриев консультировали специалисты дилера Агропромсервис.

Также в 2022 году в регионе открылся официальный дилерский центр Ростсельмаш. Помимо широкого ассортимента техники, клиентам обеспечено гарантийное и постгарантийное обслуживание. Для этого организован Парк сервисной службы и крупный склад запчастей, заполненный продукцией.

Так что клиенты могут не беспокоиться. Ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники специалисты центра проведут качественно и быстро в агротехнические сроки, в том числе и в полевых условиях.

БИЗНЕС-ПРЕСС