Куда сходить и что посмотреть на выходных в Орле

Фото с матча ФК "Орел" Фото: Елена Зябкина

Очередная июньская неделя заканчивается жаркими выходными. В эти субботу и воскресенье синоптики обещают солнечную погоду и не ниже +28°C днем. Поэтому даже окружающая среда намекает орловцам, что не стоит все выходные сидеть дома, а лучше выбраться на одно из региональных мероприятий. И поэтому «Комсомолка» подготовила афишу мероприятий, где можно интересно и с пользой провести выходные.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ-КРАСАВКА!

В субботу пройдет первый фестиваль народной музыки «Играй, гармонь-Красавка!». Он посвящен Дню народных художественных промыслов России.

На празднике для орловцев и гостей региона выступят участники из разных уголков Орловской области. Организаторы обещают для гостей фестиваля ждут выставки изделий народных художественных промыслов и картин местных художников, детские аттракционы, детские игровые площадки и многое другое.

КОГДА? ГДЕ?

17 июня, с 9:00 до 19:00

Троснянский район, деревня Красавка

МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ

«Машенька и медведь»

Жители Орловщины смогут насладиться абсолютно классическим ширмовым спектаклем для ценителей театра кукол от трех лет.

Юные зрители очень любят спектакли, которые поставлены по сказкам, знакомым детям с пеленок. «Машенька и медведь» – именно такой спектакль. В его основу легла русская народная сказка «Не садись на пенек». Эту постановку можно рекомендовать тем, кто только начинает знакомиться с театром. Знакомые персонажи – Маша и Медведь, а также известный сюжет не дадут ребенку скучать. Кроме того, длительность спектакля составляет 40 минут, этого с лихвой достаточно, чтобы ребенок погрузился в волшебный мир сказки.

Маленькая, но очень самостоятельная девочка Маша заблудилась в лесу. Стараясь отыскать дорогу домой, она попадает в странную избушку, где живет огромный Медведь. Спектакль рассказывает о забавных и трогательных отношениях этой пары, о том, как важно и большому и маленькому человеку быть кому-то нужным.

КОГДА? ГДЕ?

17 июня, 11:00

Улица Советская, 29

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИРИНЫ БОГУШЕВСКОЙ

Жаркий субботний день в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике Ивана Тургенева закончится творческим вечером известной советской и российской певицы, поэтессы и композитора Ирины Богушевской.

Каждая песня Ирины – это особый мир, даже маленькая жизнь, где есть маленькое рождение, расцвет, маленькая смерть и маленькое воскрешение. Теперь и орловцы смогут прикоснуться, открыть для себя и понять этот чарующий и захватывающий мир.

КОГДА? ГДЕ?

17 июня, 16:00

Село Спасское-Лутовиново

ФК «ОРЕЛ» – «АТОМ»

Одним из главных спортивных событий на этих выходных станет матч между главной командой Орловщины и футболистами из Нововоронежа, Воронежской области.

От исхода матча зависит многое. «Атом» – победители прошлого сезона Первенства СФФ «Центр». К началу девятого тура нововоронежцы с 18 очками занимают третье место в итоговой таблице. В этом сезоне у «Атома» шесть побед и одно поражение, которое нанес ему серьезный противник «Металлург-Оскол».

ФК «Орел» сейчас делит с командой из Старого Оскола первую строчку таблицы с 21 баллами. Орловские футболисты подошли к игре на пике своей формы – команда не проиграла ни одной игры в сезоне и серьезно приготовились к принципиальному сопернику. Исход битвы решится в эту субботу. Понаблюдать за поединком на центральный стадион приглашаются все, кто неравнодушен к самому популярному виду спорта в мире.

Первые две тысячи человек, пришедшие на арену, получат шанс выиграть специальные призы в викторине от ФК «Орел».

Почетными гостями мероприятия станут заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин и серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине по хоккею Александр Никишин.

КОГДА? ГДЕ?

17 июня, 18:30

Центральный стадион имени Ленина

ОРЛОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Орловский областной центр народного творчества приглашает жителей и гостей Орла на фестиваль народных промыслов и ремесел «Орловская мастерская».

Программа праздника обещает быть насыщенной. Орловцев будут ждать:

Фолк-концерт «В нас по в улице…» с участием региональных ансамблей русской песни, народных хоров, танцевальных коллективов. Арт-площадка «Традиций вереница» представит народные игры, забавы, мастер-классы, беседы о традиционной культуре. На площадке «Ремесленная улица» можно будет приобрести изделия народных промыслов и ремесел. А на площадке «Орловский сувенир» представят продукцию современных мастеров. Орловские производители также представят сладкие гастрономические бренды – мороженное и леденцы.

КОГДА? ГДЕ?

18 июня, 12:00

Городской парк культуры и отдыха