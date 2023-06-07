Орловские угощения, подворья, национальный русский колорит: в Полесье отметили Троицу

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Елена Зябкина

Традиционный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоялся 4 июня, в православный праздник Троицы. Каждый муниципалитет Орловщины старался представить свои традиционные блюда, культурные особенности. Посетителей развлекали игрой на гармошке, частушками, народными забавами и, конечно, веселыми хороводами.

Праздник Троицы в полесье встретил орловцев и гостей региона завораживающим конным шоу, после которого желающие смогли прокатиться на лошадях.

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Елена Зябкина

В подворьях создавалась атмосфера старинных русских поселений – перед заглянувшими на территории хозяйств разворачивалась живописная картина орловской деревни. Здесь и деревянный плетеный забор, и колодец с ключевой водой, и добродушные местные жители в народных костюмах.

Урицкое подворье, к примеру, представила выставку соломенных изделий, под авторством Елены Кулиш. За небольшим столом едва уместилось огромное количество соломенных зайчиков, лебедей, плетеной посуды, и надо всеми экспонатами возвышались два соломенных самовара в натуральном размере. Показать свое творчество приехала и семья Синюткиных. Ирина – мастерица игрушек и оберегов. Евгений – мастер по дереву.

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Елена Зябкина

Неподалеку гости праздника могли попробовать свои силы в распиле бревна двуручной пилой.

– Настроение праздничное. Все невзгоды сегодня проходят мимо. Только хорошее настроение, только хороводы. Люди друг другу улыбаются, радуются, обнимаются, поздравляют с праздником, – поделилась режиссер Урицкого районного дома культуры Тамара Черникова.

КАК В СТАРОЙ СКАЗКЕ

Особо отличился в представлении подворья Свердловский район. Сказочная тема хозяйства начинается еще с названия – «В гостях у Василис». Посетителей у входа развлекала Баба Яга с метлой и ступой, колдунья приглашала всех отведать вкусного чая и сделать на память совместные фото, не только с ней, но и с ее подружками – кикиморами.

– Хотелось людей удивить, развлечь чем-то необычным, но родным. А что самое близкое народу – конечно же, сказки. Тем более, как в праздник не вспомнить сказку? Люди очень радуются при виде кикимор, Бабы Яги. Детки очень счастливы. Я, конечно, понимаю, что все современное – прекрасно, но хорошо забытое старое – лучше! – поведала одна из «Василис», художественный руководитель центрального дома культуры поселка Змиевка Светлана Гордеева.

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Елена Зябкина

Не забыли и про другие развлечения: на мастер-классах тут можно было и расписать пряник, и сделать самостоятельно тряпичную куклу и слепить поделку из глины. В продолжении сказочной темы жители Свердловского района создали интерактивную печку, загадывающую загадки, отгадав которые, гости получали сладкий приз.

Праздник посетил и глава региона Андрей Клычков. Он поздравил всех орловцев и гостей области с праздником Троицы и отметил важность сохранения традиций в современном мире.

– Мы организовали большой праздник для людей. Сегодня наши орловские люди, гости, которые приехали из разных регионов Российской Федерации, из ДНР, ЛНР, из Белоруссии, все мы говорим по-русски, сохраняем наши православные русские традиции. Этот переполняет эмоциями, когда люди ходят и улыбаются друг другу, знакомятся, встречают своих старых друзей, садятся на завалинку, едят кашу и пьют квас. Поэтому самая большая радость, что мы этим мероприятиям даем старт большому празднику. Празднику не просто торжественному, а именно мероприятий и ремесел – «Орловское лето», – отметил губернатор.

На «Троицких хороводах в Орловском Полесье» организаторы установили две сцены для приглашенных музыкальных и танцевальных коллективов. Они развлекали гостей всеми любимыми народными танцами, песнями, частушками, зрители запевали вместе с артистами знакомые мотивы, а к концу праздника уже никто не смог усидеть на месте – все от мала до велика пустились в пляс.

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Елена Зябкина

Многие подворья предлагали испить ключевой воды, привезенных из разных уголков региона. Широко известно, что в Орловской области находится исток великой русской реки Оки. Но не многие знают, что река берет начало из родника в деревне Александровка Глазуновского района. Именно этот факт послужил фишкой Глазуновского подворья. Его представители набрали живительную влагу именно из истока Оки.

– У нас идет нескончаемый поток людей сегодня. Атмосфера теплая, добрая, радушная. Народ подходит, фотографируется. У нас есть арт объект в виде стога, возле которого сидит мама с ребенком. Сегодня в нашем подворье выступает ансамбль русской песни «Приокские родники». На походящем гастрономическом конкурсе наша девочка Арина Тимонина заняла второе место со старинным семейным рецептом кулеша. Его готовила когда-то еще прабабушка Арины, – отмечает начальник отдела культуры и архивного дела администрации Глазуновского района, участница ансамбля «Приокские родники» Людмила Теплова.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

А вот в Знаменскому подворью сотрудники Роспотребнадзора запретили угощать гостей яичницей из привезенных яиц представителей различных видов домашней птицы. Специалисты ведомства сослались на то, что это скоропортящиеся продукты. Однако это не помешало знаменцам создать в своем подворье праздничную атмосферу.

– У нас на столах все деревенское, натуральное. Чай облепиховый, липовый, травяной. Угощаем гостей соленьями и древесным соком из знаменских рощ. Настроение у всех праздничное, летнее, – отметила хурмейстер Знаменского дома культуры Наталья Аверьянова.

ОГУРЕЧНЫЙ РЕКОРД

Нашлось место и для знаменательных событий – представители Орловского района поставили рекорд по количеству засоленных огурцов. Всего в бочку попало 2243 огурца. Общий вес которых составил более 130 килограммов.

Студентка третьего курса Орловского техникума сферы услуг Светлана Трушина рассказала о том, как возникла идея огуречного рекорда.

– Мы посмотрели, чего на празднике еще не было, и решили сделать такой необычный рекорд. Это и весело, и запомнится надолго, – отметила студентка.

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Елена Зябкина

После регистрации рекорда, попробовать блюдо смогли все желающие.

ПОДВОРЬЕ-МУЗЕЙ

Настоящие музейные экспонаты привез с собой на Троицкие хороводы Залегощенский район. Посетители смогли оценить старинные рушники, украшенные вышивкой. Ковер ручной работы залегощенских мастериц, середины XX века. Кроме того, гости могли оценить работы Антонины Зубовой, которая представила рукотворные светильники, и рукодельницы Нелли Филичевой, создающей вязаные игрушки. Были представлены и русские традиционные деревянные шкатулки, а также расписные разделочные доски.

Троицкие хороводы в Орловском Полесье Фото: Елена Зябкина

– У нас очень весело. Люди активные, радостные, пели с нами песни, угощались залегощенским лимонадом, который мы привезли для них, покупали эмблемы нашего района. Вообще веселое, хорошее настроение, люди были под впечатлением. Мы готовили чай, кипятили воду в настоящем дровяном самоваре, – призналась специалист по музейному делу Ольга Маслова.

В завершении праздника перед гостями выступили артисты из Донбасса – народный ансамбль «Околица», свои душевные песни спел Алексей Петрухин вместе с группой «Губерния». На закате дня всеми любимые народные хиты исполнила популярная российская певица Марина Девятова. Она пожелала орловцам жизни в достатки, а их семьям здоровья.