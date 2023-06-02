Куда сходить и чем заняться на выходных в Орле: афиша на 3-4 сентября

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Весна закончилась, подарив орловцам напоследок теплую неделю. Впереди три месяца лета, которые обещают быть солнечными, жаркими и насыщенными на разнообразные зрелищные и занимательные события. Уже в эту субботу и воскресенье жителей области ждут интересные и масштабные события. Мы вновь составили традиционную афишу, и расскажем как провести первые летние выходные так, чтобы они запомнились надолго. в этот раз предлагаем орловцам посетить выставки на свежем воздухе, праздник в Орловском Полесье, а также театральные постановки.

ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ИРИСОВ И ПИОНОВ

В субботу в Детском парке орловцам представят экспозицию коллекционных пионов и ирисов.

Посетители смогут познакомиться с новинками селекции и сортами мировой известности, узнать, как лучше ухаживать за растениями.

Свои цветы представят пять орловских коллекционеров. Всего на выставке можно будет увидеть свыше 150 сортов пионов и 100 сортов ирисов. Понравившиеся цветы можно будет приобрести.

КОГДА? ГДЕ?

3 июня, с 9:00 до 19:00

Детский парк Орла

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» открывает летний сезон! Июньский музыкальный фестиваль когда-то сотрудники музея назвали лаконично и просто – «Месяц в деревне». Полюбившиеся туристам мероприятия начнутся в субботу, 3 июня. Открытие сезона будет ознаменовано спектаклем по рассказу Ивана Тургенева «Певцы», который на летней сцене сыграют артисты Брянской филармонии.

КОГДА? ГДЕ?

3 июня, 15:00

Село Спасское-Лутовиново

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Орловцев приглашают провести утро субботы с пользой. В музее каждый сможет познакомиться народной культурой Орловского края на экспозиции зала «Этнография» и изготовить яркий оригинальный подарок из рогоза. Народный мастер России Калякина Ирина Леонидовна предлагает жителям и гостям города создавать скульптуры малых форм из рогоза. Темы работ мастера созвучны сюжетам соломенной народной игрушки: барыни, кормилки, лошадки, птицы.

Предварительная запись по телефону 47-13-91 обязательна. Группа от пяти человек.

Сотрудники музея уверяют – придя в музей с членами своей семьи, вы сможете приобщиться к истории и культуре родного края, его традициям и обычаям, познакомиться со знаменитыми земляками, принять участие в творческих занятиях, в интерактивных программах, мастер-классах, посетить обзорную и тематические экскурсии.

КОГДА? ГДЕ?

3 июня, 11:00

Улица Гостиная, 2

ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ

Уже в ближайшее воскресенье пройдет одно из самых масштабных событий этого лета – фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Отправление автобусов из областной столицы в 9:30 и 10:30, из Льгова – в 14:30 и 20:00.

В рамках фестиваля будут работать более 10 интерактивных творческих площадок.

На празднике выступят творческие коллективы из регионов России. Будут работать две сценические площадки. На главной сцене праздника с 17:00 до 19:00 часов запланировано выступление специальных приглашенных гостей. Гостей праздника ждет выступление известных артистов – участника шоу «Голос» Алексея Петрухина и исполнительницы народных песен Марины Девятовой.

На протяжении всего дня будут проходить театрализованные обрядовые игры.

КОГДА? ГДЕ?

4 июля, с 11:00

Село Льгов Хотынецкого района

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Две одноактные пьесы Чехова «Медведь» и «Предложение» послужили идеей для создания спектакля «Семейное счастье». Это истории о той самой «большой и светлой» любви, о счастье, весеннем настроении и перипетиях в отношениях мужчины и женщины. Пьесы-шутки прозвучат со сцены Орловского академического театра имени Тургенева в неповторимой манере Антона Чехова.

– Эти маленькие комедии показывают, как нелепо мы прячемся за условностями, не понимаем, что самое ценное в жизни это человеческие отношения. И как бы мы не были обижены, и сколько бы разочарований не было в нашей жизни, все равно, в глубине души мы продолжаем верить в то, что достойны любви. Нужно только открыться и впустить ее в свое сердце. И жизнь наполнится смыслом и радостью, потому что ничего нет выше и прекраснее этого чувства!, – рассказывают о постановке ее создатели.

КОГДА? ГДЕ?

4 июня, 18:00

Площадь Ленина, 2

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