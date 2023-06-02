Спасение людей без отлагательств: в Орле состоялись соревнования лучших газодымозащитников области

В Орле состоялись соревнования лучших газодымозащитников области Фото: Елена Зябкина

Соревнования сотрудников газодымозащитной службы прошли на территории пятой пожарно-спасательной части Орла. Всего за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Орловской области» боролись восемь команд из различных городских частей Орловской области, а также Специализированной ПСЧ и ПСЧ-12. Такие состязания проводятся ежегодно, например, в прошлом году победителями соревнований стали представители пожарной части №1 города Орла.

Газодымозащитная служба создана для спасания людей и тушения пожаров в непригодной для дыхания среде. Только пожарный с квалификацией газодымозащитника имеет право входить в непригодную для дыхания среду. Спасатели, как правило, при работе встречается с нулевой видимостью и высокой температурой. От правильных, быстрых и отточенных действий звена ГДЗС зависят жизни людей в сильно задымленных помещениях, когда человек может потерять сознание или не в силах выбраться из здания самостоятельно.

Поэтому крайне важным становится проверка умений и знаний специалистов службы, а также сплоченность звена ГДЗС. В пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области отмечают, что кроме соревнований с частой периодичностью проводятся учения газодымозащитников.

В Орле состоялись соревнования лучших газодымозащитников области Фото: Елена Зябкина

С приветственным словом перед газодымозащитниками выступил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Орловской области Сергей Гладков. Он подчеркнул ценность работы звена ГДЗС при пожарах и пожелал удачи на соревнованиях.

– Всем участникам желаю показать те навыки и умения, которые вы получили в период подготовки к соревнованиям, объективного судейства. Пусть победят сильнейшие. Но самое главное, чтобы продемонстрированные сегодня навыки вам пригодились в вашей боевой работе, – отметил Сергей Гладков.

Состязания включают в себя два этапа: теоретический и практический. Первый этап помогает проверить знания руководящих документов газодымозащитной службы и материальной части, правил охраны труда и проведения аварийно-спасательных работ с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. На втором этапе специалистам необходимо продемонстрировать свои умения в практическом выполнении заданий.

– Подготовка газодымозащитников является одной из приоритетных задач подарной охраны. Так как средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения играют важную роль в работе пожарных при ведении действий в непригодной для дыхания среде. Особенностью данных соревнований является то, что на сегодняшний день мы попробуем использовать зашоренные маски газодымозащитников, чтобы сбить с толку участников состязаний. Поэтому личный состав должен будет отрабатывать задания только при помощи тактильных и слуховых способностей, – рассказал главный судья соревнований, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области по государственной противопожарной службе Александр Зобов.

В Орле состоялись соревнования лучших газодымозащитников области Фото: Елена Зябкина

Сдав теоретическую часть, команды, состоящие из четырех человек отправились на первую точку практической части состязаний. Здесь специалистам предлагалось, используя полное боевое оснащение, в условиях нулевой видимости, предварительно вскрыв закрытую дверь, выполнить все поставленные задачи в подвальном помещении пожарной части. Во-первых, газодымозащитникам было необходимо найти все специальные датчики, которые крепятся на пожарных в повседневной работе и начинают издавать пронзительный звук, если спасатель находится без движения более 30 секунд. Устройства предназначены для того, чтобы найти в помещении с нулевой видимостью товарища, которому необходима помощь. Во-вторых, отыскать несколько пятилитровых бутылок, по легенде имитировавшие газовые баллоны. И самое главное пожарные должны были обнаружить в помещении пострадавшего, роль которого отыгрывал манекен.

В Орле состоялись соревнования лучших газодымозащитников области Фото: Елена Зябкина

Заместитель начальника службы пожарной системы Евгений Ивашин рассказал, что условия соревнований максимально приближены к реальным.

– При пожарах, действительно, бывает полное отсутствие видимости. Все зависит от концентрации горения. Тем более сейчас в домах, используются современные материалы, при горении которых выделяется едкий дым, и, тем самым, снижается видимость практически до нуля, – поделился Евгений Ивашин.

Пожарный рассказал, что на этих соревнованиях впервые применяют практику полного заклеивания панорамных масок.

Закончив испытание на цокольном этаже ПСЧ-5, команды приступили к следующему заданию. Оно проводилось в задымленном помещении, где, по легенде, остался один пострадавший.

В Орле состоялись соревнования лучших газодымозащитников области Фото: Елена Зябкина

С помощью дисковой пилы газодымозащитники сымитировали вскрытие двери. После чего, звено ГДЗС входило в цокольное помещение, где при плотном задымлении и нулевой видимости нужно было найти пострадавшего. В МЧС России по Орловской области уточнили, что при передвижении первым следует командир звена, а замыкающим – наиболее опытный газодымозащитник. После выполнения задания звено ГДЗС возвращается из непригодной для дыхания среды только в полном составе.

По окончании испытания, уже на свежем воздухе участники на специальном манекене продемонстрировали свои умения по проведению сердечно-легочной реанимации. Затем проводилось боевое развертывание от автоцистерны и тушение условного пожара. Для этого огнеборцы поражали мишень из ручного пожарного ствола.

В Орле состоялись соревнования лучших газодымозащитников области Фото: Елена Зябкина

В результате соревнований особо отличились команды пожарно-спасательных частей города Орла. Таким образом, звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Орловской области» и кубок завоевали специалисты второй пожарно-спасательной части, серебро у сотрудников третьей пожарно-спасательной части, а почетное третье место в сложнейшей конкурентной борьбе забрала команда первой пожарно-спасательной части.