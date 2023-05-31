«Судебные приставы – детям»: в Орле рассказали о том, к какой ответственности привлекаются должники по алиментам

Татьяна Аксютина, Михаил Смирнов и Константин Домогатский Фото: Елена Зябкина

В мероприятии приняли участие руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области Михаил Смирнов, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Татьяна Аксютина и уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.

Представители службы приставов в преддверии Международного дня защиты детей рассказали о промежуточных результатах работы управления за первые месяцы 2023 года.

Главный судебный пристав Орловской области сообщил, что к началу 2023 года под надзором управления находилось 5,5 тысяч исполнительных производств. За четыре месяца их количество уменьшилось на 1,4 тысяч дел. При этом, 89% от этого количества – это производства платежи по которым удерживаются в режиме реального времени. На сегодняшний день, в пользу детей взыскано 104 миллиона рублей. Около 530 должников скрываются от уплаты алиментов, они объявлены в розыск.

Михаил Смирнов также рассказал о мерах, которые принимаются в сторону родителей-неплательщиков.

– Это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, ограничение права на управление транспортным средством и меры, которые направлены на ограничения и аресты счетов должников. Иногда даже приходится арестовывать имущество должников. Все деньги при этом идут на погашение задолженности, – отметил руководитель управления.

Татьяна Аксютина, в свою очередь рассказала про ответственность, применимой к должникам, а также об уплате алиментов детям, которые находятся на воспитании в госучреждениях.

– Среди всех исполнительных производств о взыскании алиментов отдельную категорию составляют исполнительные производства о взыскании алиментов в пользу воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот. В текущем году на исполнении было 249 дел данной категории в отношении воспитанников семи детских домов, – уточнила пристав.

По словам Аксютиной, в этой категории с должников в 2023 году было взыскано более миллиона рублей. К ответственности за невыплату алиментов привлечено 172 нерадивых родителя. На тех, кто ранее привлекался к административке, но не отреагировал на нее и не трудоустроился, были применены меры уголовно-правовой ответственности. В этом году таких дел возбуждено 94.

Под контролем приставов также находится на контроле обеспечение детей-сирот жильем. В этом году 26 дел закончено фактическим исполнением предоставления жилья. Сейчас остается под контролем 32 исполнительных производства.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал об урегулировании порядка общения ребенка с родителями и старшими родственниками.

– Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы в такие разборки не втягивали детей и давали возможность ребенку общаться с одним и другим родителем, а также с бабушками и дедушками. Потому что, предоставляя пример ребенку конфликтных ситуаций, родители зачастую лишают его здорового будущего, – подчеркнул Константин Домогатский.

Кроме того, чиновник отметил тенденцию к снижению количества детей-сирот. Так, к концу марта в регионе насчитывалось 1675 детей оставшихся без попечительства. Из них 318 воспитываются в госучреждениях. Благоприятная тенденция также и в предоставлении детям-сиротам собственного жилья.

– Если в 2021 году дети оставшиеся без попечения родителей, получили 167 квартир, то в 2022 году эта цифра увеличилась на 30% , и дети получили 217 квартир. Должен сказать, что на 2023 год заложено 510 миллионов рублей для реализации этой поддержки, – отметил уполномоченный по правам ребенка.

В конце мероприятия Михаил Смирнов рассказал о «горячей линии» по вопросам взыскания алиментов и восстановления нарушенных прав детей, которая будет организована 1 июня.

Прием звонков сотрудниками управления будет осуществляться с 10:00 до 13:00 по телефону: (4862) 72-52-80.