Выходные в Орле: куда сходить 27 и 28 мая

Фото: Официальный информационный портал Департамента физической культуры и спорта Орловской области

Подходит к концу очередная майская неделя, несмотря на периодически заволакивающие небо тучи, погода на улице вполне летняя. Поэтому мы предлагаем орловцам не сидеть все выходные дома, а посетить увлекательные культурные мероприятия в регионе. «Комсомолка» вновь подготовила традиционную афишу событий, которые состоятся в ближайшие субботу и воскресенье. Жителей Орловщины ждут экскурсии, спортивные мероприятия и занимательные театральные постановки.

ДВОРЯНСКИЕ ГНЕЗДА ВОКРУГ ТУРГЕНЕВА

В субботу Орловский литературный музей Ивана Тургенева приглашает орловцев на пешеходную экскурсию «Дворянские гнезда вокруг Тургенева».

Сбор группы состоится в рябиновом сквере у здания Музея Ивана Тургенева. Организаторы обещают, что пешеходная экскурсия «Дворянские гнезда вокруг Тургенева» познакомит с усадьбами старого Орла, старинными дворянскими фамилиями, которые были знакомы родителям Ивана Тургенева и ему самому, а также оставили след в истории России.

Путешествие заканчивается на высоком берегу Орлика рядом с Домом Лизы Калитиной.

Заявки на участие в пешеходной экскурсии по телефону: 76-15-74

КОГДА? ГДЕ?

27 мая, 12:00

Улица 7 Ноября, 20

(12+)

СКРЕЩЕНИЕ СУДЕБ

Орловский государственный академический театр имени Ивана Тургенева ставит литературно-музыкальную композицию «Скрещение судеб».

– В новом XXI столетии поэты «Серебряного века» вновь с нами. Их число можно было бы сравнить с россыпью сотен звезд на черном бархате ночного неба, и каждого второго можно назвать Моцартом стиха. Наш вечер под названием «Скрещение судеб» мы посвятим одной из ярких звезд на этом небосклоне – Марине Цветаевой, – отмечают создатели постановки.

Орловцам обещают, что стихи, танцы, музыка и песни «Королей Серебряного века» в исполнении артистов Тургеневского театра сделают вкус к литературе и музыке изысканнее, кругозор шире, а душу возвышеннее.

КОГДА? ГДЕ?

27 мая, 18:00

Площадь Ленина, 2

16+

ДЕНЬ 1418-Й

Театр «Свободное пространство» приглашает орловцев посетить спектакль о дне, который все вспоминают с радостью и со слезами на глазах.

Спектакль завоевал Премию зрительских симпатий «Хрустальная рампа»-2021 в номинации «Лучшая премьера сезона».

– Уже вовсю цвела весна, и немцев добивали в Берлине, а в воздухе чувствовалось, что уже совсем скоро начнется новая жизнь. И это предчувствие пьянило и пугало...

А здесь, в Орле, в маленьком дворике, живут наши земляки, наши соседи, и среди них – тот, кто ждал и не дождался, тот, кто вернулся и теперь каждую ночь в бреду зовет давно убитых друзей, тот, кто сутками стоял у станков, и хлебнул оккупации, тот, кто умирал от голода, кто сражался в подполье... Все они – наши матери, жены, братья, мужья и сыновья, ощущали мирное завтра всем своим существом... Но цена, заплаченная за это завтра, была так высока, – рассказывают о спектакле в театре.

КОГДА? ГДЕ?

27 мая, 18:00

Площадь Карла Маркса, 2

(12+)

ВСЕРОССИЙСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Орловцев приглашают большой спортивный праздник, который будет проходить в воскресенье в Кромах.

Свои команды представят 24 муниципальных образования региона.

Гости фестиваля смогут наблюдать за уникальными состязаниями дояров, механизаторов и косарей, соревнованиями атлетов в различных силовых видах спорта и легкоатлетических эстафетах, волейболе, настольном теннисе и многих других конкурсах. Особый интерес представляет соревнование сельских спортивных семей, где участвуют родители с детьми.

Организаторы отмечают, что у гостей праздника появится возможность посетить интерактивную фото-зону и сделать оригинальное фото в телеге, украшенной по русским народным традициям. А кроме того, на фестивале будет работать зона фуд-кортов от ведущих рестораторов Орловской области и выставка-дегустация эксклюзивных продуктов питания.

КОГДА? ГДЕ?

28 мая, с 10:00 до 17:00

Центральный стадион поселка Кромы.

МИРАЖИ

В Орловском краеведческом музее жители региона в выходные смогут посетить фотовыставку «Миражи».

Ее автор – член Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее Светлана Хвостикова. Женщина по профессии далека от фотографии – она медсестра, но снимает давно и много.

Выставка представляет собой работы, где запечатлена живая природа, облака, пейзажи. Светлана тонко чувствует окружающий мир и передает его краски и свое мироощущение через объектив камеры.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 11 июня

Улица Гостиная, 2

(6+)