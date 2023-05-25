Владислав Числов: «Добиваемся введения «отцовского капитала»

Леонид Слуцкий: «ЛДПР - это партия молодых по духу, людей разных возрастов, вероисповеданий, живущих во всех без исключения субъектах Российской Федерации».

В ней Председатель Либерально-демократической партии России обозначил вектор качественного развития старейшей политической партии России.

Партия, устремленная в будущее

ЛДПР взяла под крыло российских волонтеров СВО, оказывает практически адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям, отстаивает права россиян в сфере оплаты услуг ЖКХ. Благодаря партийцам теперь получить субсидию на оплату ЖКУ станет гораздо проще. За последние месяцы ЛДПР участвовала в принятии ключевых для развития страны законов, а депутаты фракции часто были инициаторами наиболее полезных для населения законопроектов.

Программная статья Леонида Слуцкого содержит новаторские и актуальные инициативы для современного российского общества. Это предложения по распространению и защите русского языка и культуры внутри страны и в мире, в чем сейчас ощущается острая необходимость. Это конкретные будущие законопроекты по улучшению качества жизни россиян. Например, введение «отцовского капитала» и 4-дневной рабочей недели.

ЛДПР всегда была партией смелых идей. Леонид Слуцкий остается верен этому принципу и способен превращать желаемые для людей изменения в реальные законы.

27 мая исполнится год с момента избрания Леонида Слуцкого Председателем ЛДПР. За это время партия сумела сохранить наследие ее основателя, но при этом взяла уверенный курс на качественно новое взаимодействие с Правительством России и последовательные действия в сфере работы с населением страны.

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Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР:

- Изучив программную статью лидера нашей партии Леонида Слуцкого, я смог еще раз убедиться в том, что наш новый лидер - убежденный патриот. Инициативы, которые содержатся в статье, - это поистине то, что необходимо для современного российского общества. И я объясню почему.

Введение «отцовского капитала» позволит многим мужчинам нашей страны чувствовать себя увереннее и крепче стоять на ногах. Эти деньги, в частности, могут стать отличным подспорьем для решения жилищного вопроса у молодых семей. Нельзя не согласиться с мнением Леонида Эдуардовича о том, что для мужчины финансовая стабильность играет значительную роль при создании семьи. Ведь мужчина - глава семейства, и именно на его плечах лежит ответственность за благополучие его семьи.

Еще одна интересная и, на мой взгляд, целесообразная инициатива касается пересмотра количества рабочих дней в неделе. Сократив ее до четырех рабочих дней, мы сможем решить не одну проблему. Современный человек находится в бесконечном забеге за призрачным успехом, при этом времени на отдых у него практически не остается. Все это выливается в хроническую усталость и стресс, что значительно сказывается как на состоянии здоровья, так и на производительности труда. Обеспечив граждан нашей страны еще одним выходным днем, мы дадим возможность каждому больше времени уделять своей семье и домашним делам, а также своему здоровью. Да и работает хорошо отдохнувший человек значительно лучше.

Еще одна острая тема, которая не может остаться без внимания, - поведение мигрантов в России. Мы государство, открытое для всех. Мы ценим и уважаем культуру, религию, обычаи и традиции всех народов, народностей и национальностей. Но, как отмечает лидер ЛДПР, порой радушие русских людей воспринимается как слабость. В некоторых населенных пунктах представители диаспор начинают притеснять русское население, нарушают законы нашей страны, да и просто ведут себя аморально. Таким людям не место в нашей стране. Однако тем труженикам, которые готовы честно работать на благо России и жить в мире с коренным населением, в нашей стране всегда готовы предоставить все условия для комфортной работы.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что ЛДПР - это партия смелых идей, реальных дел и конструктивной оппозиции, стоящая на защите Русского мира».

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