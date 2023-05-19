Куда сходить в Орле на выходных, 20 и 21 мая

Фото: Елена Зябкина

Окончание очередной майской недели готовит орловцам долгожданные весенние мероприятия на свежем воздухе. Множество значимых событий, которые включают себя фестивали, марафоны, спортивные и культурные представления не заставят заскучать. «Комсомолка» собрала вместе все самые интригующие, познавательные, увлекательные события грядущих выходных и подготовила еженедельную афишу мероприятий. Расскажем, как можно активно и с пользой провести 20 и 21 мая.

МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ

Орловцы, интересующиеся этническим многообразием и, в частности, традициями народов России, смогут посетить Фестиваль национальных культур «Многоликая Россия».

Организаторы обещают насыщенную программу мероприятия. В нее входят концерт участников фестиваля, представляющих традиционную культуру и быт народов, проживающих на территории России и округа, выступления специально приглашенных творческих коллективов, дегустация блюд национальной кухни народов России, этно-фотозоны, мастер – классы и этно-ярмарка продажа, горячий чай на травах, многообразие национальных костюмов.

КОГДА? ГДЕ?

20 мая, 12:00

Территория парк-отеля «Мечта»

ФК «ОРЕЛ» – ФК «КАЛУГА-М»

Футбольный матч пятого тура Первенства СФФ «Центр» пройдет в областной столице. Орловские футболисты сразятся с молодежной командой «Калуги». ФК «Орел» с начала соревнования ведет четырехматчевую победную серию. Сейчас «орлы» находятся на первом месте турнирной таблицы с 12 очками. Все любители самого популярного спорта в мире смогут увидеть, продолжат ли орловцы победное шествие по любительскому турниру.

КОГДА? ГДЕ?

20 мая, 18:30

Центральный стадион имени Ленина

ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН

Уже в эту субботу состоится 10-й юбилейный «Зеленый марафон». Масштабное мероприятие соберет в субботу под своим крылом 60 городов участниц.

Забеги на различные дистанции, праздничный концерт, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции – в этом году площадкой для самых насыщенных активностей станет парк Победы.

Профессиональным спортсменам и любителям будут предложены дистанции в 600 метров – детский забег и 4,2 километра – массовый забег.Помимо этого, орловцы смогут попробовать свои силы на дистанции 600 метров в дисциплине «скандинавская ходьба».

Участники смогут зарегистрироваться прямо перед забегом, в 9:00.

КОГДА? ГДЕ?

20 мая, 9:00

Парк Победы

НОЧЬ МУЗЕЕВ

В субботу орловцы бесплатно смогут посетить постоянные экспозиции и временные выставки музеев, тематические мероприятия литературных музеев Орла.

Музей Ивана. Бунина приглашает в 19 часов на литературно-музыкальный вечер «Две вершины русской культуры». Дом-музей Николая Лескова (в Доме Тимофея Грановского) в 19 часов организует литературный вечер «Чудесный Левша». Музей писателей-орловцев в 20 часов ждет на музыкально-литературный вечер «Письма военных лет». А в музее Ивана Тургенева в 21 час народный театр «Ювента» представит спектакль «XVIII+».

КОГДА? ГДЕ?

20 мая, 19:00 - 23:00

Литературные музеи Орла

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ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТУЩЕЙ СИРЕНИ - 2023

Для орловцев любителей выехать на природу, подальше от городской суеты пройдет Фестиваль цветущей сирени - 2023.

Гостей праздника, посетивших территорию дендрария Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, ждет экскурсия, в ходе которой специалисты института расскажут о 20 видах выращиваемой в Орловской области сирени.

Кроме того, орловцы смогут поучаствовать в шоу мыльных пузырей и фотосессии в цветах.

На фестивале будут организованы спортивные семейные игры, мастер-классы по флористике, рисованию акварелью и декоративно-прикладному искусству. Предусмотрено место для пикника.

КОГДА? ГДЕ?

21 мая, 11:00-17:00

Деревня Жилина, плодово-ягодная станция

УТИНАЯ ОХОТА

Любителей театра приглашают провести воскресный вечер в театре «Свободное пространство». На сцене – спектакль режиссера Виктории Печерниковой, поставленный по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Произведение написано в 1967 году является самой загадочной и сложной пьесой автора, и споры о ней не утихают до сих пор. Главный предмет дискуссии – противоречивый герой Зилов.

Создатели постановки признаются, что спектакль – исследование опустошенной души человека, чья потребность вырваться из рутинного круга определенности толкает его на путь саморазрушения.

КОГДА? ГДЕ?

21 мая, 17:00

Площадь Карла Маркса, 2

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