Орловцам представили фотопрочтение романа Стругацких «Улитка на склоне»

Фото: Диляра Байчурина «Улитка на склоне» Фото: Елена Зябкина

В Спасском-Лутовиново часто проходят всевозможные классические выставки и различные традиционные фестивали и праздники, однако современное искусство, искусство, которое надо почувствовать, пережить и понять, в усадьбе Ивана Тургенева увидишь не часто. Да, что уж там, по словам директора музея-заповедника Сергея Ступина современное искусство в выставочном центре «Спасского» представляется на суд зрителя в первый раз.

Прямиком из столицы Татарстана – Казани, на Орловщину прибыла фотоэкспозиция художницы, фотографа и журналистки Диляры Байчуриной. Ее название отсылает к знаменитому роману братьев Стругацких «Улитка на склоне». По словам автора, имя выставки выбрано в качестве манифеста сохранения человечности и природы в противовес все чаще случающимся экологическим катастрофам, нанесению вреда окружающему миру. Для художницы является важным сохранение понимания себя как части природы.

Все фотографии на выставке соединяет не только единая концепция, но и место, где они были сделаны. Это все побережье крупнейшей на континенте реки – Волги.

– Фотографии делались для личного архива. Что-то я, конечно, выставляла в соцсетях, показывала друзьям. Из этого родилась идея, что надо бы привести все материалы в законченный проект. Хотелось поделиться с людьми своим мироощущением, чтобы люди смогли побыть наедине с собой и природой, родить что-то более глубокое, включить полет фантазии и помедитировать, – поделилась историей создания выставки Диляра Байчурина.

Фото: Диляра Байчурина «Улитка на склоне» Фото: Елена Зябкина

Сделаны макроснимки, по признанию казанской художницы, на обычный телефон. Так, фотограф дает понять зрителю, что в современном искусстве главное посыл, идея и, как следствие, эстетическое наслаждение посетителей выставки. «Улитка на склоне» Диляры Байчуриной – выставка, которую необходимо не только лицезреть, но и осязать. Для этого в выставочном зале напротив холстов расположены емкости с песком и различными горными и речными породами, которые каждый не раз видел на побережьях рек.

Есть у посетителя и возможность услышать искусство. Экспозицию дополняют стихотворения орловского поэта Льва Литинского. К каждой фотографии творец подобрал подходящее по настроению лирическое оформление.

– Я прокручивал в голове названия экспонатов и дальше фантазия помогла прийти к каким-то своим ассоциациям. Кое-что пришлось дописать. Но работать было нетрудно благодаря тому, что с Дилярой мы уже давно знакомы и даже сотрудничали, – рассказывает о совместной работе Лев Литинский.

Фото: Сергей Ступин, Диляра Байчурина и Лев Литинский Фото: Елена Зябкина

Современное искусство на то и современное, что человек может при помощи технологий с большей полнотой окунуться в него. На выставке в Спасском-Лутовиново каждый гость при помощи телефона смог просканировать QR-код перейти в телеграм-канал фотографа и, надев наушники прослушать стихотворения отсылающие к снимкам, природе, самой Волге.

Сделать фотовыставку аудиовизуальной и осязаемой Диляре Байчуриной подсказал ее большой опыт как галериста – женщина занимается этим направлением с 2015 года.

– Я вижу как люди приходят на выставки и что они хотят получить. Посетители желают не только смотреть, им интересно участвовать в процессе, люди хотят вынести из этого более глубокую эмоцию. Искусство – это возможность самостоятельно переосмысливать данное автором. И чем больше ты даешь возможность поучаствовать, тем легче у человека рождается ассоциации на твои творения, – делится автор.

Фото: Диляра Байчурина «Улитка на склоне» Фото: Елена Зябкина

По словам художницы, гость выставки может унести с собой не только воспоминание об экспозиции, но и всплывшие в памяти давно забытые, оказавшиеся в определенную минуту очень важными, моменты жизни. Зритель сможет переосмыслить свой образ жизни, свое место в мире.

– Человек думает: «вот я окунул руки в песок – у меня возникло воспоминание, я услышал музыку, стихи и меня накрыло еще какое-нибудь чувство». Это переплетение эмоций дает людям более глубокое впечатление, – поясняет Диляра Байчурина.

Современный подход к выставке, как рассказывает фотограф, диктует взаимодействие автора и зрителя. Поэтому для достижения наилучшего результата, необходимо внедрять мультимедийный формат, чтобы оставить приятное послевкусие.

– Честно говоря, мне самой надоело делать классические выставки художникам старой школы. Хотелось как-то по-новому обыграть свое творчество, сделать единым проектом. Чтобы посетитель увидел и сам создал свое впечатление, а художник немного в этом помог. Люди на самом деле тонко чувствующие и они хотят сами быть авторами произведений искусства. Я не устану повторять, что каждый человек – творческий, просто нужно его немного подтолкнуть и открыть это, – рассказывает о своей задумке автор выставки.

Фото: Диляра Байчурина «Улитка на склоне» Фото: Елена Зябкина

Диляра Байчурина охотно рассказывает и о творческих планах на будущее. Художница много путешествует и это ее вдохновляет не только на фотоискусство, но и на написание картин. И, возможно, признается автор, проект будет дополнен художественными работами.

Экспозиция «Улитка на склоне» будет открыта в выставочном зале музея-заповедника Спасское-Лутовиново до 20 мая. Возрастное ограничение 6+.