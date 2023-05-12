Выходные в Орле: куда сходить 13 и 14 мая

Фото: Елена Зябкина

Незаметно пролетела вторая майская неделя. За окном стало теплее, солнце радует своими весенними лучами, а это значит, что свой досуг можно скрасить вылазками на природу и общением с родными и друзьями. Для тех, кто все же предпочитает семейному отдыху поход в театр, на выставку или другое культурное событие, «Комсомолка» сделала традиционную подборку самых главных мероприятий, проходящих в регионе.

СО ЗВОНКОЙ ЛИРОЮ ПОЭТА

Любители русского романса на этих выходных смогу посетить фестиваль «Со звонкой лирою поэта» в парке Шеншиных.

Для гостей праздника прозвучат любимые романсы в исполнении артистов района. Кроме того, организаторы подготовили увлекательную программу – гостей праздника ждут интерактивные экскурсии, театрализованная миниатюра, выставка кружева, праздничная торговля. А кроме – архитекторы презентуют окончательный проект второй очереди благоустройства парка Шеншиных.

КОГДА? ГДЕ?

13 мая, 11:00

Мценский район, село Волково, парк Шеншиных

ЭКО.ФЕСТ

Тем, кто не желает покидать границы областного центра, но любит природу и заботится о ее сохранности, предлагаем посетить I семейный и молодежный экологический фестиваль «Эко.Фест».

На мероприятии будут работать семь тематических зон, организована концертная программа, мастер-классы, квесты, конкурсы, буккроссинг, а также лекторий от ведущих экспертов о том, как на практике сделать свою повседневную жизнь экологичнее.

КОГДА? ГДЕ?

13 мая, c 11:00 до 15:00

Детский парк

(0+)

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА

Орловский краеведческий музей возобновил научно-просветительный проект «Семейная суббота». Организаторы отмечают, что придя в музей с членами своей семьи, орловцы смогут приобщиться к истории и культуре родного края, его традициям и обычаям, познакомиться со знаменитыми земляками, принять участие в творческих занятиях, в интерактивных программах, мастер-классах, посетить обзорную и тематические экскурсии. В эту субботу в музее пройдет мастер-класс по изготовлению браслетов и брелков из бусин. Вести его будет мастер Ольга Сидорова. В краеведческом музее подчеркнули, что обязательна предварительная запись по телефону: 47-13-91.

КОГДА? ГДЕ?

13 мая, 11:00

Улица Гостиная, 2

ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ

В Воскресенье пройдет премьера спектакля от режиссера Веры Анненковой по сюжету пьесы «Блэз» Клода Манье в театре «Свободное пространство».

– Настоящая любовь и брак по расчету, гламурная богема и провинциальная простота, подлинное искусство и бросовый товар на потребу... как не потеряться в этом лабиринте неожиданных поворотов сюжета блистательной комедии положений «Блэз» Клода Манье, как в этой паутине страстей нашему герою отличить истинное от фальшивого... Неслучайно автор пьесы делает главного героя Художником. Тем самым погружая зрителя в тему творчества и фокусируя внимание на герое, ищущем подлинность, – поведали создатели постановки.

КОГДА? ГДЕ?

14 мая, 18:00

Площадь Карла Маркса, 2

(16+)

ЗАЯЦ И ВОЛКШЕБСТВО

Нет, мы не ошиблись, именно так называется спектакль для маленьких орловцев, поставленный на сцене Орловского академического театра имени Тургенева.

– Все начинается с необыкновенной находки. Как-то тетушка Сорока нашла в лесу странный корешок и продала его Зайцу. И кто же мог знать, что корешок-то окажется волшебным!, – поведали о спектакле в театре.

Создатели утверждают, что юмор, музыка, яркие костюмы и декорации одинаково будут интересны и малышам, и их старшим сестрам, и братьям.

КОГДА? ГДЕ?

14 мая, 12:00

Площадь Ленина, 2

(0+)