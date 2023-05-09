В Орле открылся новый футбольный сезон

Фото: матч ФК "Орел" - ФК "Урожай" Фото: Елена Зябкина

К этому сезону орловский футбол подготовился основательно – у ФК «Орел» сменился тренер, была создана вторая команда, а на основном поле стадиона имени Ленина постелили новый газон. Теперь футболисты в домашних матчах будут играть на искусственном покрытии.

Как позже признался «Комсомолке» капитан орловской команды Артем Лукша, качество газона отличное. Единственное, по словам спортсмена, необходимо больше времени для того, чтобы газон уровнялся и орловцам было удобнее на нем играть. Однако, нападающий опасается, что в играх на естественном покрытии переход с искусственного может привести к травмам.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель облсовета Леонид Музалевский. Они выступили с приветственным словом, поздравили с открытием сезона и пожелали футболистам успехов в игре.

– Я думаю, самое главное сегодня – праздник футбола, спорта для всех орловских болельщиков и футболистов. Сегодня мы в преддверии 9 мая принимаем первый домашний матч. Приехали волгоградские спортсмены. Не менее важно то, что вы видите совершенно новое поле, на котором мы буквально в последние дни уже завершали строительство для того, чтобы ребята играли качественно, комфортно. Желаю успехов и победы!, – отметил глава региона.

Леонид Музалевский присоединился к словам губернатора и подчеркнул важность воспитания подрастающего поколения спортсменов в развитии Орловщины как футбольного региона.

– Сегодня мы открываем футбольный сезон, этот вид спорта возвращается в наш регион. Мы создали академию футбола. Ведь сегодня очень многие ребята мечтают с детства заниматься таким прекрасным видом спорта как футбол. И то, что строятся практически в каждом районе футбольные поля с искусственным покрытием подтверждает то, что этим видом спорта занимаются в свободное время и дети, и взрослые, – поведал председатель орловского облсовета. Он также заметил, что нестабильная прохладная погода не мешает наслаждаться игрой.

Фото: матч ФК "Орел" - ФК "Урожай" Фото: Елена Зябкина

ПЕРВЫЙ ТАЙМ. АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПОЛЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Со словами Леонида Музалевского сложно поспорить. Потому что на поле футболисты показали, действительно, жаркий матч. Уже в первые минуты команда из Елани, не дождавшись пока на свои места рассядутся многочисленные зрители матча, забила свой первый гол. Этот гол только раззадорил орловских спортсменов и, организовав с центра поля атаку забили быстрый мяч. Голом отличился нападающий Евгений Рагулькин. Спустя несколько минут в ворота «Урожая» влетел еще один мяч. На этот раз его забил капитан команды из Орла – Артем Лукша.

Фото: матч ФК "Орел" - ФК "Урожай" Фото: Елена Зябкина

Первая половина игры прошла практически целиком на половине поля парней из Волгоградской области. Казалось, напор орловцев было не остановить. Но, все же, следующего гола болельщикам ФК «Орел» пришлось ждать более получаса. Впрочем, это время пролетело довольно быстро благодаря активным действиям на поле и за его пределами – с каждой минутой все мощнее поддерживали болельщики «орлов». Они заряжали кричалки, пели песни о любимом клубе и всячески подбадривали игроков.

Пройдя каменную оборону противника свой второй гол в игре забил Артем Лукша. Стадион взорвался радостными криками, аплодисментами, зрители гордо поднимали вверх шарфы и флаги с символикой орловского клуба.

Фото: матч ФК "Орел" - ФК "Урожай" Фото: Елена Зябкина

ВТОРОЙ ТАЙМ. ВРЕМЯ РАЗОЧАРОВАНИЙ И НАДЕЖД

После перерыва команда из Елани Волгоградской области приободрилась и начала наседать на ворота хозяев матча. С трибун казалось, что орловцы потеряли инициативу и запал первой половины игры. Возможно футболистов расслабил счет 3:1 с которым они уходили на перерыв, но спустя десять минут гости забили второй мяч в ворота «Орла». Игра выходила неровной, то, казалось, что сейчас забьют волгоградцам, то, наоборот орловцам. Частые атаки в сторону ворот «Урожая» не доходили ни до чего существенного.

Фото: матч ФК "Орел" - ФК "Урожай" Фото: Елена Зябкина

Волнение стало все больше охватывать трибуны – «а вдруг нашим забьют или чего хуже, волгоградцы выйдут вперед». Однако грамотные замены помогли немного скрасить ситуацию. ФК «Орел» додержал счет до победного. Болельщики ликовали – первый домашний и победа, стадион охватила всеобщая радость и даже тучи, кружившиеся весь день над Орлом, оставили под конец матча солнце в покое.

– Матч очень тяжелый, я не очень доволен игрой футболистов в обороне. Если в атаке мы более-менее создали много моментов, то в защите так играть нельзя, – поделился после игры главный тренер ФК «Орел» Евгений Поляков.

Он также рассказал о планах и целях на сезон пересобранной в этом году команды:

– Руководство нам поставило задачу в этом году выйти по спортивному принципу во вторую лигу. К чему мы и стремимся сейчас.

После трех туров Первенства СФФ «Центр» ФК «Орел» с девятью очками разделяет с «Локомотивом» из Воронежской области первую строчку итоговой таблицы. Далее орловцам предстоит сыграть на выезде со второй командой брянского «Динамо».