Выходные в Орле: куда сходить 6 и 7 мая

Фото: матч ФК "Орел" Фото: Елена Зябкина

Первая майская неделя подходит к концу. И хотя весенняя погода не спешит радовать орловцев теплом, разнообразные общественно-культурные события в областном центре не дадут заскучать. На этих выходных жителей региона ждут театральные постановки, выставки и спортивные мероприятия. Любой искушенный эстет найдет досуг по душе. «Комсомолка» подготовила самые значимые и долгожданные развлечения, которые пройдут в эту субботу и воскресенье.

ФК «ОРЕЛ» – ФК «УРОЖАЙ»

На обновленном поле центрального стадиона в рамках третьего тура Первенства СФФ «Центр» ФК «Орел» примет дебютанта соревнований команду «Урожай» из Елань, Волгоградской области. Праздничная атмосфера встретит жителей города уже на входе на стадион имени Ленина, детей ждет бесплатный аквагрим. Перед началом матча состоится торжественная церемония открытия.

КОГДА? ГДЕ?

6 мая, 12.45

Центральный стадион имени Ленина

СОЛДАТ С ПОБЕДОЮ

В Орловской областной библиотеке имени Ивана Бунина состоится концерт «Солдат с Победою», организованный клубом любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль».

В канун праздника Победы члены клуба подготовили концертную программу, чтобы почтить память и вспомнить те трагические события.

Зрителей и гостей ждут стихи, музыкально-поэтические композиции, песни о солдатах, о весне, о Победе, о любви к Родине, песни Владимира Высоцкого, песни из кинофильмов, авторские сочинения участников клуба «Вертикаль».

КОГДА? ГДЕ?

6 мая, 15.00

улица Максима Горького, 43

(12+)

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

Спектакль по произведению Бориса Васильева от режиссера театра «Свободное пространство» Сергея Пузырева – это дань памяти героям отдавшим свои жизни в период Великой Отечественной войны за мирное небо над головами всех людей.

«Это баллада о тех людях, которых мы совсем не знали, но благодаря которым мы живем.

Наш спектакль – это сплав наших чувств, мыслей, ассоциаций, наша попытка найти в себе, хоть маленькую толику той любви, той силы, той веры в завтра, которую мы увидели на страницах бессмертной повести, в кадрах легендарного фильма», – описывают постановку его создатели.

КОГДА? ГДЕ?

6,7 мая, 18.00

площадь Карла Маркса, 2

(12+)

КОРОЛЬ РИНГА. НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ

В стенах Орловского краеведческого музея пройдет показ документально-игрового фильма «Король Ринга. Николай Королев». Фильм презентуют в рамках II Майского фестиваля правильного кино, приуроченного к празднованию Дня Победы.

Эта история о Николае Королеве – уникальном человеке, который, став королем советского ринга в 19 лет, испытал весь ужас войны, встретил врага лицом к лицу с голыми руками и, рискуя жизнью, дважды спас своего командира, вынося его с поля боя. Побывав в западне, получив фронтовую закалку характера, Николай Королев, отстоявший свой мир на Земле, знал истинную цену Победе. Возможно, поэтому он боролся за нее на ринге с каким-то особым порывом и святым настроением.

КОГДА? ГДЕ?

7 мая, 12.00

улица Гостиная, 2

(12+)

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

В рамках празднования 80-летия Орловского театра кукол продолжается цикл творческих встреч «Секреты мастерства» с Заслуженными артистами РФ и мастерами сцены. В этот раз своим профессионализмом на малой сцене театра поделится артистка-кукловод Галина Сидорова.За время работы артистка сыграла более чем в 70 спектаклях. Она исполнила множество разнохарактерных ролей, но особо ей удаются персонажи с броскими, колоритными качествами, требующими живости собственного темперамента.

КОГДА? ГДЕ?

7 мая, 13.00

улица Советская, 29

(0+)